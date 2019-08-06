«Чилич» — «Клан». 06.08.19. Прогноз и ставки на матч

М.Чилич

У Марина непростой сезон, тем не менее никто не сомневается в его высоком игровом уровне, тем более хорват победитель Мейджора, к которому сейчас готовится. И полуфинал Вашингтона несмотря на травмы показывает, что Чилич двигается в верном направлении. Его подача плюс универсальная игра на задней линии с мощными ударами ключи успеха в любом матче, но в данном именно от их стабильности и будет зависеть успех в игре с подаваном американцем.

Б.Клан

Бредли действительно основном в своей игре рассчитывает на подачу, тогда как и летит она у него не всегда стабильно, а в розыгрышах хорват на опыте его будет уверенно переигрывать и тут даже поддержка трибун в Монреале не сильно американцу поможет Сейчас Бредли располагается на 92ой строчке рейтинга и целом он полностью соответствует своему игровому потенциалу занимаемое им место. Тем не менее квалификацию здесь уверенно прошел.

Прогноз

Ранее между собой на корте теннисисты не пересекались тем не менее конечно Марин играет на более высоком уровне, а сейчас полуфинал Вашингтона помог ему несколько набрать игровые кондиции. За счет более стабильной атакующей игры победа хорвата в 2 сетах здесь смотрится неплохо и в целом он более сбалансированный и скоординированный теннисист, который должен здесь успешно стартовать именно на классе игры. Берем его победу в 2 сетах.

Прогноз редакции на матч Чилич — Клан

Матчи первого круга на турнирах серии Мастерс всегда отличаются от матчей первого на любом другом турнире. Здесь собраны лучшие из лучших теннисистов планеты. Это своеобразный закрытый клуб, в который стремятся попасть все игроки. Именно поэтому в стартовых матчах жребий часто сводит топовых игроков, которые могли бы разыграть финал. В Монреале, например, в этом году зрители уже в первом круге увидят зарубу Вавринки и Димитрова. Шоу обеспечено. Даже на Шлемах такого в первых кругах нет. Там сетка больше. На Мастерсах лучшие из лучших играют сразу друг против друга. Однако этот матч является исключением. Здесь чемпион Шлема Марин Чилич сыграет с простым смертным по имени Брэдли Клан, который пробился в основу через квалификацию.

Статистическое превью на матч Марин Чилич — Брэдли Клан:

Марин Чилич последние два из четырех своих матчей проиграл. Поставить на его поражение от Клана можно за 3,70.

Брэдли Клан последние три из четырех своих матчей завершил на ТМ 22,5. Поставить на ТМ 22,5 и в этом матче можно за 1,90.

Статистика личных встреч Марин Чилич — Брэдли Клан:

Сегодня теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Прогноз на поединок Чилич — Клан:

Брэдли Клан — обычный американский теннисист, который всю жизнь ездил по хардовым Челлендежрам, преимущественно по местным. В прошлом году он зашел в топ-100 благодаря двум титулам на Челленджерах. В этом году он в середине июле взял еще один титул этой серии. В квалификацию в Монреале он прошел Троицки и Диеза. С Чиличем будет очень сложно, ведь Марин в отличной форме. Хорвату лишь не повезло попасть рано на Даниила Медведева на прошлой неделе. Иначе он прошел бы дальше. Наш прогноз — Ф1 (-3,5) за 1.91.