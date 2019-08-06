Прогноз и ставки Де Минаур — Эванс (06.08.19)

Алекс де Минаур — Дэниел Эванс 06.08.2019

Алекс де Минаур — Дэниел Эванс 06.08.2019

05.08.2019 17 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Петр Назич

Одним из самых интересных поединков 1/32 финала Canadian Open будет противостояния Алекса де Минаура и Дэниела Эванса.

П1 (1.63) П2 (2.28) Алекс де Минаур Дэниел Эванс Canadian Open. Монреаль и Торонто (Канада). Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала Uniprix Stadium или Aviva Centre. Хард 06.08.2019 19:00



Алекс де Минаур

Де Минаур является действующим победителем Atlanta Open, турнира, который состоялся сразу же после Уимблдона. В Атланте он обыграл Брэдли Клана, Бернарда Томича, Рейлли Опелку и Тэйлора Фритца. После этого юный австралиец очень сильно расслабился и уступил Петеру Гоёвчику в первом же матче Citi Open. Теперь он отдохнул и подходит к матчу с Эвансом во всеоружии.

Дэниел Эванс

Эванс тоже играл на тех же турнирах, что и де Минаур. На Atlanta Open представитель Великобритании обыграл Джейсона Юнга и Раду Албота, но уступил Рейлли Опелке, которого, как упоминалось выше, дальше выиграл де Минаур. На Citi Open Дэниел сыграл так же, как и Алекс, уступив Ёсихито Нисиоке в первой же игре. Эванс выглядит явно слабее де Минаура!

Прогноз на матч

Де Минаур и так сильнее, что видно по турниру в Атланте, так он еще и подходит к будущему поединку в отдохнувшем состоянии. Он должен проходить Эванса.

Лучшими ставками на матч Citi Open. Вашингтон (США). Мужчины. Одиночный разряд. 1/32 финала между Алексом де Минауром и Дэниелом Эвансом, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Алекс де Минаур — Дэниел Эванс Ставка: Победа: де Минаур Алекс (П1) Коэфф: 1.63 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Алекс де Минаур — Дэниел Эванс Ставка: Тотал: меньше (24.5) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)