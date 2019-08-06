«Чжэн Сайсай» — «Мария». 06.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Чжэн — Мария

Сайсай только выиграла турнир в Сан-Хосе и сразу отправилась в Торонто. Не знаем как вам, а вот мы думаем, что чисто в физическом плане, китаянка не успеет восстановится, плюс если добавить перелет и акклиматизацию, то вообще шансы на победу Чжен меркнут на глазах. Не настолько она сильнее немки, чтобы спокойно даже не готовясь выигрывать у Татьяны. Немецкая теннисистка просто не может позволить вылететь себе в первом круге.

Статистическое превью на матч Чжэн Сайсай – Татьяна Мария:

Сайсай имеет пять побед подряд. Поставить на шестую победу китаянки можно за 1,55

Мария этапы квалификации в Торонто выиграла очень легко в двух сетах. Поставить на уверенную победу немецкой теннисистки со счетом 2:0 в первом круге можно за 3,98

Статистика личных встреч Чжэн Сайсай и Татьяна Мария:

Теннисистки впервые скрестят ракетки.

Прогноз на поединок Чжэн – Мария:

Мария на этапе квалификации показала серьезные намерения на этот турнир. 6:2, 6:2 была победа в первом матче и во втором 6:2, 6:1. Теперь придется играть уже с более серьезными соперницами, но как кстати, против Марии выступает китаянка, которая после триумфа в Сан-Хосе, приехала опробовать корты Торонто.

Конечно, Чжэн немного отдохнет, так как играть не в первый день теннисисткам, но мы не верим, что примерно равные по силе соперницы и более уставшая Чжэн пройдет дальше. Наш прогноз: П2 за 2,65