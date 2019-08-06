Прогноз, ставки и коэффициенты Суарес Наварро — Уильямс (06.08.19)

К.Суарес-Наварро

Карла очень добротная теннисистка, которой до топ прогресса в карьере не хватило все аки габаритов, хотя по темпу и сейчас в своем возрасте она играет неплохо, а еще у нее убийственный бекхенд одноручный, когда работает. На неделе испанка показала хорошую игровую форму, когда дошла до четвертьфинала в Сан Хосе на турнире уровня Премьер, но проиграла Сабаленко. Тем не менее для успешного выступления в Торонто у нее было время отдохнуть и переформатироваться.

В.Уильямс

На Винус, увы, сказывается, годы, проведенные в туре, тогда как не все знают, что она больна синдромом Шегрена и играет сейчас точно не максимуме своих возможностей. Ее мощь уходит в пошлое , хотя бороться она любит и на харде чувствует себя неплохо. Соперницу в мощи американка превосходит, тем не менее в последнее время Винус сдала в стабильности и старшенькая из сестер постепенно готовится завершить свою отличную карьеру, надолго американку больше не хватит, что очевидно.

Прогноз

Обе девушки очень опытные, хот понятно, что американка более титулованная и в очном соперничестве с испанкой она впереди и уверенно 7-3, а что касается хардового покрытия , то здесь у Винус также преимущество 5-2. Тем не менее сейчас американка далека от своих идеальных кондиций, тогда как испанка на прошлой неделе показала хороший теннис, так что в матче не исключена борьба и ТБ в данном случае кажется наиболее уверенной ставкой.

Прогноз редакции на матч Суарес-Наварро — Уильямс В.

Стартует престижный женский турнир в Торонто. Данная категория турниров уступает по своей значимости лишь Большим Шлемам. С первых же кругов зрителей ждут топовые матчи, к которым можно отнести и поединок между Карлой Суарес-Наварро и Винус Уильямс. По коэффициентам явного фаворита здесь не выделяют, но давайте разбираться так ли это на самом деле. У ветерана американского тенниса сейчас явно сбился прицел. Винус проиграла три матча подряд. Если поражение от первой ракетки мира можно понять, так как Винус уже 39 лет, то вот осечки против Гауфф на Уимблдоне и Маттек-Сандс в Сан-Хосе говорят об ужасной форме американки. Будь она в порядке, то легко бы выиграла эти встречи даже с "баранками" для этих девушек.

Статистическое превью на матч Карла Суарес-Наварро — Винус Уильямс:

Винус Уильямс последние три из четырех своих матчей проиграла. Поставить на её поражение от Суарес-Наварро можно за 1,77.

Винус Уильямс последние шесть из семи своих матчей завершила на ТМ 21,0. Поставить на ТМ 21,0 и в этом матче можно за 1,95.

Статистика личных встреч Карла Суарес-Наварро — Винус Уильямс:

В очном противостоянии ведёт Винус Уильямс со счетом 7-3. Последнюю личную встречу она выиграла со счетом 7:6, 6:1 в 2019 году. Матч проходил на турнире в Майами на харде.

Прогноз на поединок Суарес-Наварро — Уильямс:

У Суарес-Наварро был удачный Уимблдон, где она дошла до четвертого круга. В Сан-Хосе она прошла Линетт и Маттек, но уступила Соболенко в трех сетах. По манере игру Винус и Соболенко похожи. С такими атакующими соперницами испанке всегда тяжело. Кажется, что и сегодня Карле будет сложно рассчитывать на положительный результат. Наш прогноз — Ф2 (+2,0) за 1.84.