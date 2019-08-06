Прогноз и ставки Томпсон — Изнер (06.08.19)

Д.Томпсон

Томпсон — 46-ая ракетка мира, представляющая Австралию. Джордану 25 лет, и, по сути, прогресс номинального хозяина очевиден, однако сможет ли Томпсон создать серьезные проблемы Изнеру на подаче американца? Большой вопрос. Джордан достаточно неплохо сыграл в Вашингтоне — переиграл Сока и Штруффа, однако в третьем поединке австралиец в сухую проиграл Циципасу. Особенно запомнилось, насколько плохо Томпсон принимал — 15% возврата на первой подаче и 28% — на второй, а ведь грек не такой уж и «подаван», а вот Изнер будет колотить так, что у Джордана ракетка затрещит. Джордан не очень удачно играет против Изнера — две личных встречи и два поражения, причем последнее было относительно недавно — в феврале нынешнего года австралиец проиграл американцу в двух сетах, продержавшись чуть больше часа — 4-6/1-6, уверен, в этом матче у номинального хозяина шансов на успех не очень много…

Д.Изнер

Джон на данный момент располагается на 15-ой строчке в рейтинге АТР, высокая позиция для человека, который развивает, по сути, лишь один элемент своей игры. Изнер — Иво Карлович нового поколения, американец в совершенстве владеет подачей, в розыгрышах у Джона возникают большие проблемы, ну ты попробуй сложись для комфортного удара с ростом 2.08. Однако когда у Джона идет подача, бороться с ним достаточно тяжело, тем более, таким плохим принимающим, как Томпсон. К тому же, на харде, пожалуй, именно подача имеет ключевое значение. Как мне кажется, в этом поединке стоит присмотреться к итоговой виктории американца…

Прогноз

Изнер в своем крайнем поединке довольно неожиданно проиграл Пэру со счетом 0-2, было это в Вашингтоне, и это поражение заставило Изнера досрочно закончить турнир и отправиться в Монреаль, где у Джона есть шанс пройти далеко. Поставлю на победу американского теннисиста!

Прогноз редакции на матч Томпсон Д. — Изнер

Джон Изнер после своей травмы колена, полученной в финале Мастерса в Майами в марте этого года, сумел удачно вернуться в тур, взяв титул в Ньюпорте. Затем американский гигант проиграл Райли Опелке в Атланте, а потом и уступил 0-2 по партиям Бенуа Пэру в Вашингтоне. Можно сделать вывод о том, что Джон пока не так хорош в розыгрышах, как до травмы. На траве это можно было скрыть за эйсами и быстрой игрой в два-три удара. На харде же это сделать намного сложнее даже с пушечной подачей Джона. Следовательно и шансы Джордана Томпсона в игре первого круга против Изнера оцениваются как весьма высокие.

Статистическое превью на матч Джордан Томпсон — Джон Изнер:

Джордан Томпсон последние два из трех своих матчей выиграл. Поставить на его победу над Изнером можно за 2,61.

Джон Изнер последние два из трех своих матчей завершил на ТМ 24,5. Поставить на ТМ 24,5 и в этом матче можно за 1,92.

Статистика личных встреч Джордан Томпсон — Джон Изнер:

В очном противостоянии ведёт Джон Изнер 2-0. Последнюю личную встречу он выиграл со счетом 6:4, 6:1 в 2019 году. Матч проходил на турнире в Нью-Йорке на индоре.

Прогноз на поединок Томпсон — Изнер:

Томпсон — крепкий игрок топ-50. Австралиец неплох в каждом элементе игры, но по-настоящему сильных сторон у него нет. Изнер обе личные встречи у Джордана выиграл, в том числе и в этом году, причем довольно легко. Кажется, что для Джона этот матч не станет сложным. Американцу по силам пройти во второй круг без потери сета. Наш прогноз: 2-0 по партиям на Изнера за 2,32.

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Прогноз на матч Томпсон – Изнер

Я не завидую Томсону.Играть с самым крутым подаваном мира очень не просто.Тем более на на быстром корте.Тут у меня два варианта.Или он в двух сетах с разгромом выносит Томсона или как в Вашингтоне слить под чистую.Сложно сказать в какой форме выйдут на корт оба.И с каким намерениями.Изнеру пора бы показать игру.А то какой то мутный в последнее время.Рискну на его победу в двух сетах.Всё же по классу разные.