Прогноз Азаренко — Джорджи (06.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Азаренко – Джорджи

Что-то уж слишком не верят в итальянскую теннисистку. А Джорджи не так давно вышла в финал вашингтонского турнира и сейчас находится явно на пике формы. А вот Азаренко лучшие годы прошли. Белорусская спортсменка доигрывает карьеру и не может уже на равных конкурировать с сильнейшими теннисистками. Да и по личным встречам перевес на стороне итальянки. Поэтому, и стоит заиграть её безоговорочную победу.

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Прогноз редакции на матч Азаренко — Джорджи

Не сложный матч должен получиться для Азаренко в этом противостоянии. Ведь Камилле играть еще финал турнире в Вашингтоне, где скорее всего, она планирует выиграть титул. Всего та нужно обыграть Джесику Пегулу, которая неожиданно дошла впервые до финала турнира серии WTA. Успеет ли вообще прилететь в Канаду Джорджи, а если и успеет, то в какой форме будет находится? Вам наверное итак все понятно.

Статистическое превью на матч Виктория Азаренко – Камила Джорджи:

Азаренко проиграла шесть из десяти последних игр. На ее очередное поражение можно поставить за 2,65

Три из четырех последних игр Джорджи выиграла со счетом 2:0. На данный счет в этом матче в пользу итальянки можно поставить за 4,04

Статистика личных встреч Виктории Азаренко и Камилы Джорджи:

Один раз теннисистки играли между собой. Выиграла в трех сетах Камила Джорджи. Игра была в далеком 2014 году.

Прогноз на поединок Азаренко – Джорджи:

Азаренко после вылета на турнире в Сан-Хосе сразу отправилась в Торонто. Тут она успела акклиматизироваться, поиграть на местных кортах и спокойно ждет начало турнира, чтобы быстрее оформить выход во второй круг. Обыграть уставшею итальянку будет не проблема в первом круге. Скорее всего, даже на сет не нужно рассчитывать итальянке, так как Азаренко загоняет ее быстро. Наш прогноз: П1 за 1,51

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В.Азаренко

38 ракетка мира Виктория Азаренко в этом сезоне играет с переменным успехом чередуя победы и поражения. Вроде бы начинает играть уверенно вначале турнира, но потом сдает и вылетает где на стадиях второго раунда, как подтверждение тому прошлый турнир в Вашингтоне где она вроде бы уверенно просто китаянку Тан 2-0 по сетам, проиграла так же уверенно Доне Векич (6-3, 6-4). Из ярких выступлений в начале сезона можно выделить только финал в Монтеррее, где ей не удалось обыграть Мугурусу. В целом статистика положительная 22 победы и 15 поражений на всех покрытиях. Последний раз в Торонто Виктория выступала в далеком 2015 году и далеко не прошла, а в 2011 доходила до полуфинала.

К.Джорджи

Итальянка Камила Джорджи после неудачного выступления на кортах Уимблдона набрала отличный ход перейдя на другое покрытие. В первом раунде Вашингтона где в отличии от Азаренко она продолжает выступать преодолела барьер местной американки Викери (2-0), далее были победы над Петерсон и Дияс 2-1 и 2-0 соответственно, а в последнем матче так же всухую прошла еще одну американку Макнелли. В целом на харде статистика так же положительная 7/4. Камела 62 в рейтинге WTA.

Прогноз

Азаренко идет уверенным фаворитом в этой встрече и это понятно, классом она выше и опыта у нее больше, но вот форма подлежит сомнению.Последние турниры свои она провела крайне неуверенно и бледно. Другое дело Джорджи, она набрала хороший ход и выдает серию из побед. Несмотря на свою неуклюжесть на своих подачах итальянка является очень грозной и неудобной соперницей для белоруски, об это говорят их личные встречи. Они встречались между собой дважды и на удивление счет 2-0 в пользу Камилы Джорджи. Считаю что в этом матче итальянка на фоне своей формы сумеет доставить трудностей своей сопернице и взять хотя бы сет. Удачи.