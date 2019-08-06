Прогноз и ставки Пелья — Гоффен (06.08.19)

Прогноз редакции на матч Пелья — Гоффен

Пелья только что прибыл из Мексики, где дошел до полуфинала турнира в Лос-Кабосе. Его соперником был Диего Шварцман, который в итоге вышел в финал. Зато у Гвидо осталось больше времени на подготовку к новому первенству в Канаде, где аргентинец явно планирует замахнуться на похожий результат. Правда все можно разрушиться уже в первом круге, ведь ему придется состязаться с Давидом Гоффеном, который считается одним из теневых фаворитов чемпионата в Монреале.

Статистическое превью на матч Гвидо Пелья — Давид Гоффен:

Гоффен проигрывает уже 2 матча подряд. Поставить на поражение Давида можно с коэффициентом 2,89

Последние 2 победы Гоффен не смог одержать всухую. Поставить на победу Давида со счетом 2:1 можно за 3,68

Статистика личных встреч Гвидо Пельи и Давида Гоффена:

Теннисисты виделись друг с другом уже три раза и все три игры ушли в актив Давиду Гоффену. Дважды Пелья умудрился взять хотя бы один сет, но последняя встреча, которая прошла месяц назад ушла бельгийцу со счетом 2:0

Прогноз на матч Пелья — Гоффен:

Пока в турнирной сетке есть такие игроки как Надаль, надеяться на победу в первенстве глупо. Однако, еще глупей выходить на корт без цели победить, поэтому мы верим в Гоффена. Давид очень талантливый теннисист и явно не до конца раскрыл свой потенциал. Несмотря на то, что ему уже 28 лет, мы верим, что он сможет преодолеть свою нынешнюю планку и выстрелить. Пелья, пока. Ставим на победу Гоффена с форой (-3,5) с коэффициентом 1,90