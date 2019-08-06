Прогноз, ставки и коэффициенты Киз — Векич (06.08.19)

Прогноз редакции на матч Киз — Векич

Как же неожиданно Киз проиграла в Вашингтоне, в первом круге, своей соотечественнице – Хейли Баптист, которая занимает 283 место в женском разряде. Ну, у Киз такое бывает, особенно когда она не в настроении или когда не серьезно относится к турниру. Но не надо думать, что у американки настал кризис в игре. Вот посмотрите, уже на этому турнире она всех удивит и уж сразу точно не вылетит.

Статистическое превью на матч Мэдисон Киз – Донна Векич:

Киз проиграла две игры подряд. На очередное поражение Мэдисон можно поставить за 1,85

Векич две последние игры выиграла со счетом 2:0. На аналогичный счет в этом матче можно поставить за 2,65

Статистика личных встреч Мэдисон Киз и Донны Векич:

Очное противостояние насчитывает две игры, в которых, оба раза Киз выиграла не позволив сопернице выиграть даже сета.

Прогноз на матч Киз – Векич:

Векич – молодая 23-летняя теннисистка, которая проводит отличный турнир в Сан Хосе и после финального матча, ей уже на следующий день играть на турнире в другом городе и в другой стране. Вы думаете она успеет адаптироваться и акклиматизироваться? Климат Сан Хосе от Торонто отличается значительно и уж поверьте, Донна Векич не робот и против нее будет играть не какая-то там теннисистка, а десятая ракетка мира – Мэдисон Киз.

Усталость даст о себе знать уже в первой партии и Векич проиграет матч. Ставим на победу Киз за 1,90

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М.Киз

«Точечно» в этом году Мэдисон демонстрирует отличную игру, но график турниров достаточно «скудный» у американки по ходу текущего сезона и случаются порой неожиданные поражения. Не стоит далеко ходить и можно вспомнить ее крайний поединок на соревнованиях в Вашингтоне, где она сенсационно уступила в стартовом раунде своей соотечественнице Баптисте. Несмотря на это, Киз получила немного практики на жестких кортах после смены покрытия и уже к предстоящему поединку ей вполне по силам подойти в более оптимальной форме, учитывая в целом класс Мэдисон.

Д.Векич

Прибавила Донна в стабильности на дистанции по ходу нынешнего сезона и результата не заставили себя ждать. Благодаря этому хорватская теннисистка смогла «закрепиться» в топ-25 мирового рейтинга. На крайнем для себя турнире в Сан-Хосе она дошла до полуфинала, но уступила на этой стадии Соболенко. В целом набрала неплохую форму Векич после возвращения на хард, но ошибок все-таки в ее игре пока хватает. Стоит также учитывать, что максимум она может рассчитывать на два дня полноценного отдыха и это еще с учетом перелета на 3600 км.

Прогноз

Дважды по ходу карьеры играли между собой девушки в 2016 году на Roland Garros и в прошлом сезоне на турнире в Риме (грунт). Оба поединка завершились в пользу американской теннисистки. C одной стороны Векич показала более качественную игру после травяного мэйджора, но и самой хорватке крайне повезло именно в стартовом круге в Сан-Хосе, где она с трудом сломила сопротивление японки Хиби. Только после этого Донна смогла более менее набрать ход. Не думаю, что Киз «провалит» второй турнир кряду. Стоит также повторить, что на восстановление у хорватки будет немного времени + длительный перелет, поэтому есть вероятность на небольшую усталость у Векич. Предполагаю, что как только Мэдисон «наладит» игру на своей подаче, а она у нее очень мощная и вариативная, то хорватской теннисистке придется «не сладко» по ходу встречи, так как на задней линии потенциально американка ей ни в чем не уступает. Учитывая все вышеперечисленное, считаю, что Киз вполне по силам выйти в следующий раунд, но предлагаю подстраховаться и взять ее победу в одной из партий.