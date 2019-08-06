Прогноз редакции на матч Павлюченкова — Соболенко

Прогноз, ставки и коэффициенты Павлюченкова — Соболенко (07.08.19)

А.Павлюченкова

Скомканный , непонятный сезон для россиянки продолжается. К данному турниру, россиянка подходит с шестью поражениями подряд. Можно ли в данном матче хоронить россиянку еще до его начала ? Ну я думаю что, все же не стоит ! Ну во-первых, хард эта хорошая надежда для Павлюченковай, наконец-то обрести хоть какую-то уверенность в своих действиях. Видь она на этом покрытии смотрится однозначно лучше всего ! И в начале сезона , когда действия происходили на харде, она смотрелась неплохо, выиграв в сезоне 11 из 20 матчей на данном покрытии, на остальных покрытиях, процент побед у россиянки в сезоне ниже 50. Так что, где же Анастасии , приходить в себя, если не на харде ! Первый заокеанский блин оказался комом, и россиянка проиграла на турнире в Вашингтоне, в первом же раунде 1-2 Макхейл. Выиграла партию, уже хорошо , может что-то более менее достойное сможет показать и на просторах канадских кортах !

А.Соболенко

Арина, теннисистка топ-10, ну без смеха эту информация воспринимать сложно… Такой вот сейчас тур в женском теннисе, что, проигрывая матчи пачками, можно быть в топ-10… Беларуска играла на прошлой недели финал турнира в Вашингтоне, но сказать что провалила его, эта ничего не сказать…. В частую китаянка Чжэн, переиграла Соболенко 2-0… И тут возникает вопрос, а как сейчас дела у беларуски будут с головой происходить…. Проиграла финал, где была у букмекеров просто мега-фавориткой. И уже через пару дней новый турнир, новый матч… Соболенко, вообще не псих на корте, она наоборот пофигистка ! Проиграла финал, проиграла в частую соперницы не высокого уровня, явно никакой работы над ошибками не будет , она выйдет на матч нового турнира, и собственно так же может проиграть… Таких случаев за ней водилось не мало ! Поэтому, ставить на уверенную победу сейчас на Соболенко, ну никак нельзя ! !

Прогноз

Пожалуй стоит остановится на варианте ставки : фора (+1,5 по сетам) на Павлчюенкову ! Соболенко, однозначно может привести себе тут проблемы , вплоть до поражения ! Ну а ставить на победу беларуски с счетом 2-0, эта последние дело в данном матче !

Прогноз редакции на матч Павлюченкова — Соболенко

Павлюченкова находится в игровом кризисе. Такой затяжной серии поражений состоящей из шести матчей подряд, у Анастасии не было никогда. Ранее, максимум было пять поражений в ряд, а тут уже шесть и не факт, что на этом Павлюченкова остановится. Непонятно, что пошло не так у россиянки, ведь начинала она данный сезон на хорошей ноте, да и не отпускается она сильно в рейтинге из-за удачного начала сезона, но если она продолжит так играть, то в конце сезона значительное падение будет гарантировано.

Статистическое превью на матч Анастасия Павлюченкова – Арина Соболенко:

Павлюченкова проиграла шесть игр подряд. Поставить на поражение Анастасии можно за 1,59

Соболенко два из трех последних матчей в которых победила, выиграла со счетом 2:0. Поставить на такой же счет в пользу Арины можно за 2,38

Статистика личных встреч Анастасии Павлюченковой и Арины Соболенко:

Очное противостояние станет первым между теннисистками.

Прогноз на поединок Павлюченкова – Соболенко:

Соболенко удачно выступила в Сан-Хосе на хардовом покрытии, да и вообще на харде она выиграла в этом году титул в Шэньчжене, так что в этом матче Арина является полноправным фаворитом матча ,который и должен показать свое превосходство в игре над менее мотивированным на победы соперником. Наш прогноз: победа Соболенко за 1,59