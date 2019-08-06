«Миллман» — «Лопес». 06.08.19. Прогноз и ставки на матч

Д.Миллман

Джон Миллман в этом сезоне явно не дотягивает до уровня своих же прошлогодних выступлений. Очень много поражений и совсем невыразительная игра отбросила австралийца на несколько позиций назад. Судите сами, грунт — 4 победы 7 поражений, хард — 9 побед и 10 поражений и наконец трава — 2 победы и 4 поражения. Из побед так же выделить ничего нельзя , не обыгрывал никого из топовых теннисистов. В Канаде в прошлом году не выступал.

Ф.Лопес

Его соперник Фелисиано Лопес несмотря на свой возраст успел в этом году дойти до четвертьфинала в Монтеррее и выиграть турнир в Англии на траве, где в финале одолел в напряженном поединке Жиля Симона (6-2, 6-7, 7-6) . На канадских кортах испанец хоть и не выступает успешно зачастую не преодолевая первые раунды ,но по статистике последних матчей он сейчас очень неплох. Начало мастерса в Монреале тому подтверждение , в квалификации он прошел француза Баррере в двух сетах и Иво Карловича на отказе что в счет можно наверно не брать.

Прогноз

Обоих теннисистов отделяет в рейтинге всего две позиции и наверно потому букмекеры выставили примерно одинаковые шансы. Лопес в отличии от Маллмана обладает хорошей подачей и стабильно ее держит. Миллман в последнем матче с кореейцем Квоном совсем не понравился, какая то корявая игра с ошибками на приеме. Чтобы австралийцу одолеть Лопеса нужно прежде всего хорошо принимать мячи. Считаю что испанец должен побеждать в этом матче если не в двух то в трех сетах.Как альтернатива ставке хорошо подойдет ТБ по геймам. Удачи.