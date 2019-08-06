Прогноз редакции на матч Албот — Симон

«Албот» — «Симон». 06.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Раду Албот» — «Жиль Симон». Прогноз на матч 6 августа. ATP

Мой прогноз

6 августа Раду Алботу предстоит сыграть с Жилем Симоном, а мы подготовили прогноз на этот матч. Удастся ли молдаванину оказать сопротивление фавориту? — читайте в нашем материале.

Раду Албот

Албот неплохо выступил в Лос-Кабосе и даже дошел до полуфинала соревнований. Только вот соперники у Раду были не самого высокого уровня. Янко Типсаревич, Таро Даниэль и Таннаси Коккинаким хорошие теннисисты, но не такие уж непобедимые. Неудивительно, что молдаванин легко прошел их. Но стоило Алботу попасть на Тэйлора Фрица, как он без шансов уступил (3-6, 2-6).

Перед турниром в Мексике Раду выступал в Атланте, где зачехлил ракетку во втором раунде. Тогда он проиграл Даниэлю Эвансу.

Р.Албот

Раду сейчас больше на виду, он неплохо проявляет себя на турнирах американской серии и по крайней мере в Монреале ему не надо будет особо искать игровой тонус и прибиваться к покрытию, ведь он набрал отличный ход. Сейчас молдаванин идет в рейтинге 41м, тем не менее он не обладает какими то супергабаритами и берет свое за счет перемещений по корту и резкости. На данный момент с учетом его игровой формы стоит отметить, что бой французу он даст.

Ж.Симон

Жиль тоже играет, не основываясь особо на своих габаритах, а предпочитает в розыгрышах более умный подход и рвет часто темп плюс обязательно агрессивно играет на приеме. Жиль идет 33им и хоть и пошел свой пик в карьее, тем не менее никто не любит играть с ним. Тем не менее после Уимблдона пока что он не набрал особо ход и в Вашингтоне очень быстро Кирьосу, который в итоге дошел уже до финала турнира.

Прогноз

ранее между собой соперники пересекались и дважды без проблем побеждал француз, тем не менее те встречи разделили 4 года, а сейчас Симон по игровым кондициям все таки молдаванину уступает. Так что я буду ориентироваться от андердога, который выглядит более подготовленным и как минимум на партию здесь смел может претендовать, тогда как в игре самой мы увидим множество розыгрышей и вязкую борьбу, в которой победит более стабильный теннисист.

«Раду Албот» — «Жиль Симон». Прогноз на матч 6 августа. ATP

Мой прогноз

6 августа Раду Алботу предстоит сыграть с Жилем Симоном, а мы подготовили прогноз на этот матч. Удастся ли молдаванину оказать сопротивление фавориту? — читайте в нашем материале.

Раду Албот

Албот неплохо выступил в Лос-Кабосе и даже дошел до полуфинала соревнований. Только вот соперники у Раду были не самого высокого уровня. Янко Типсаревич, Таро Даниэль и Таннаси Коккинаким хорошие теннисисты, но не такие уж непобедимые. Неудивительно, что молдаванин легко прошел их. Но стоило Алботу попасть на Тэйлора Фрица, как он без шансов уступил (3-6, 2-6).

Перед турниром в Мексике Раду выступал в Атланте, где зачехлил ракетку во втором раунде. Тогда он проиграл Даниэлю Эвансу.

Прогноз редакции на матч Албот — Симон

После Уимблдона, где Симон дошел лишь до второго раунда, француз решил попытать свое счастье в Соединенных Штатах Америки и отправился на турнир в Вашингтоне. В столице США Жиль вылетел в первом же раунде от Ника Кирьоса, на этом и закончив свой бесславный путь в этой стране. Теперь 34-летний теннисист отправился в соседнюю Канаду, где хочет срубить профит. Получится ли, ведь в первом круге ему снова достался один из самых серьезных оппонентов в основной сетке первенства?

Статистическое превью на матч Раду Албот — Жиль Симон:

За последние 5 матчей Симон проиграл трижды. Поставить на поражение Жиля можно с коэффициентом 2,14

Последние 2 матча Албот выиграл со счетом 2:0. Поставить на победу Раду со счетом 2:0 можно за 3,47

Статистика личных встреч Раду Албота и Жиля Симона:

Ранее теннисисты встречались уже дважды и оба раза победу одержал Симон. Первая встреча пришлась на 2014-ый год, а последняя на 2018-ый

Прогноз на матч Албот — Симон:

Раду Албот только что прилетел из Мексики, где дошел до полуфинала на турнире в Лос-Кабосе. Его соперником по 1/2 финала был Тейлор Фриц, который прошел Раду и отправился бодаться в финале с Диего Шварцманом. Так что молдаванин начнет первенство в Монреале далеко не в статусе аутсайдера. Мы думаем, что вместе с Симоном они продемонстрирует высокий уровень игры, поэтому поставим на тотал больше 22,5 с коэффициентом 2,07