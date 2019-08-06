Прогноз, ставки и коэффициенты Кирьос — Эдмунд (07.08.19)

Ник Кирьос — Кайл Эдмунд. 07.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Теннис. Coupe Rogers. 1/32 финала.

Ник Кирьос (Австралия) — Кайл Эдмунд (Великобритания).

Монреаль, Канада. 07.08.2019. 01:30 МСК.

В рамках 1/32 финала турнира серии 1000, проходящего в эти дни в Монреале Ник Кирьос, 27-я ракетка мира, победитель недавнего турнира в Вашингтоне сразится с Кайлом Эдмундом, 33-м номером рейтинга ATP. Ник и Кайл между собой встречались в дважды: оба раза на травяных кортах, личные встречи остались за австралийцем. Несмотря на статистику, букмекеры в паре считают британца небольшим фаворитом, «всезнающие» не верят, что Ник сможет в минимальные сроки «переключиться» на новый турнир.

Прогноз редакции на матч Кирьос — Эдмунд

Ник Кирьос продолжает попадать в топ поисковых запросов теннисных фанатов. Австралиец вновь отжигает на полную. На турнире в Вашингтоне после парной игры с Циципасом он заявил, что с греком круто играть, потому что он "приятно пахнет". Помимо двусмысленных фраз и разборок с судьями на вышке Ник еще и в финал Вашингтона вышел, по пути обыграв в том числе и Стефаноса. Насколько хватит мотивации австралийца играть два турнира подряд вопрос открытый. Ответ на него не знает даже пока сам Кирьос. Поэтому следует посмотреть в какой там форме британец Кайл Эдмунд, которому и выпало в первом же круге сыграть с сумасшедшим австралийцем.

Статистическое превью на матч Ник Кирьос — Кайл Эдмунд:

Кайл Эдмунд последние два из трех своих матчей выиграл. Поставить на его победу над Кирьосом можно за 2,29.

Ник Кирьос последние четыре из пяти своих матчей завершил на ТМ 23,5. Поставить на ТМ 23,5 и в этом матче можно за 1,89.

Статистика личных встреч Ник Кирьос — Кайл Эдмунд:

В очном противостоянии ведёт Ник Кирьос 2-0. Последнюю личную встречу он выиграл со счетом 7:6, 6:7, 6:3 в 2018 году. Матч проходил на турнире в Квинс Клабе на траве.

Прогноз на поединок Кирьос — Эдмунд:

Кайл Эдмунд пока что не тянет на роль лидера британского тенниса, коим долгие годы однозначно был Энди Маррей. Кайл очень нестабильно выступает, да и нельзя выделить какие-то явно сильные стороны этого игрока. На Уиме он вылетел во втором круге от Вердаско. На прошлой неделе в Вашингтоне он сначала обыграл Цонга, а на следующий день уступил скромному Петеру Гоёвчику. Если Кирьос сохранит мотивацию и на этот турнир, то особых шансов у британца зацепить победу в этой игре не будет. Наш прогноз — Ф1(-1,5) за 1.84.