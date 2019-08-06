Прогноз, ставки и коэффициенты Чорич — Гоёвчик (06.08.19)

Прогноз редакции на матч Чорич — Гоёвчик

Гоевчик решил покуражиться на старости, если конечно 30 лет можно считать за пенсионный возраст. По крайней мере, по сравнению с Чоричем точно можно. Птере дошел до полуфинала турнира в Вашингтоне, ему вылетел от Даниила Медведева. Россиянин отдал немцу лишь четыре гейма, после чего пробился в финал. Такой результат должен обязательно вдохновить Петера на дальнейшие матчи. В первом круге первенства в Монреале представителю Германии придется встретиться с Борной, который считается фаворитом этой пары. Проверим, насколько молодость может противостоять опыту.

Статистическое превью на матч Борна Чорич — Петер Гоевчик:

За последние 5 матчей Чорич проиграл трижды. Поставить на поражение Борны можно с коэффициентом 3,22

За последние 5 побед Гоевчик трижды делал счет 2:1. Поставить на победу Петера со счетом 2:1 можно за 6,25

Статистика личных встреч Борны Чорича и Петера Гоевчика:

Теннисисты ранее не встречались

Прогноз на матч Чорич — Гоевчик:

Сам Чорич после Уимблдона решил передохнуть и отправился на домашний турнир в Хорватию, где неожиданно вылетел в первом же круге от итальянца Карузо. После этого Борна затих, поэтому сложно представить в каком состоянии он подошел ко встречи с Гоевчиком. А вот форму Петера мы прекрасно знаем, ведь немец не делал перерыва в своих выступлениях. Очевидно, что Гоевчик должен выглядеть лучше своего оппонента, как минимум, физически. Да и морально он находится на взлете, после свержений в прошлом турнире. Ставим на П2 с коэффициентом 3,22

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Прогноз на

матч

Борна Чорич — Петер Гоёвчик 6 августа

6 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Борна Чорич — Петер Гоёвчик

Немец дежурно проиграл в квалификации Вашингтона, упаковал чемоданы, но тут выяснилось, что кто-то снялся, поэтому Петер может сыграть в первом круге, если захочет. Он сыграл, а потом сыграл ещё во втором, и в третьем, и в четвёртом, и даже в пятом. За неделю Гоёвчик раскидал Рублёва, Де Минаура, Раонича и Эдмунда. Страшно летела подача, немец вообще не мазал в атаке, протёр всю пыль с линий и неистово отвечал с приёма. В него одновременно вселились Карлович, Джокович и Надаль. Понятно, что это разовая акция, однако в Канаде покрытие точно такое же, всё известно и знакомо, поэтому на кураже и бешеной уверенности можно отправиться в ещё один интересный поход.

A @borna_coric and @RafaelNadal takeover on Centre Court…#CoupeRogers pic.twitter.com/oGZP0hEsFu — Heather Crowley (@hcrowley88) August 2, 2019

Тем более хорват давненько толком не играл и даже пропустил Уимблдон из-за травмы. Один матч за полтора месяца, да и то слитый Карузо, — совсем беда. Борне понадобится время, чтобы привыкнуть к отскокам на резине, на которой он не играл с января. Пока будет адаптироваться, Петер уже сопрёт первый сет и активно начнёт второй.

Очень сладко смотрится П2 за неадекватный коэффициент 3,15. Шансы немца точно выше, чем 25-30%, нарисованные в конторах. Кто боится, возьмите, например, +3,5 на Петера за 1,93.

Прогноз: победа Петера Гоёвчика за коэффициент 3,15 в БК «Леон»

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Б.Чорич

Отлично проводит нынешний сезон Борна, что помогло ему «закрепиться» в топ-15 мирового рейтинга. К сожалению, хорватский теннисист не смог выступить на прошедшем Уимблдоне из-за проблем со здоровьем, а после него потерпел поражение в стартовом матче на турнире в Умаге (грунт). Тем не менее возвращение на профильный хард должно послужить серьезным «толчком» для улучшения игры Чорича. К слову, в текущем году на этом покрытие он занес в свой актив четвертый круг на Australian Open, полуфинал в Дубае и стадию 1/4 в Майами.

П.Гоевчик

Прошедшая неделя для Петера стала без преувеличения лучшей в нынешнем сезоне. На турнире в Вашингтоне 30-летний немецкий теннисист навел «шороху», где в качестве «лаки лузера» смог дойти до полуфинала. Однако, на этой стадии, как я и предполагал, ничего он не смог уже противопоставить Медведеву, уступив с разницей аж в восемь геймов. Стоит также отметить, что несмотря на серию побед Вашингтоне, Гоёвчик все равно имеет отрицательную статистику на открытом в харде в нынешнем году.

Прогноз

Подводя итог, хочу обратить ваше внимание, что по ходу основной сетке в Вашингтоне немец провел на корте чуть более восьми часов. Добавим к этому перелет и адаптацию к местным кортам и климату. Удастся ли на фоне такого напряженного графика и мизерного времени на восстановление Петеру провести вторую недель кряду на таком же уровне? Я считаю, что вероятность этого крайне низка. Уже в поединке против Медведева Гоевчик значительно медленнее передвигался, пропала концентрация и с ней стабильность на подаче, да и на задней линии немецкий теннисист допускал немало количество ошибок. В связи с этим, Чоричу вполне по силам будет уверенно пройти Петера, хоть хорват еще и не играл на харде. Борна обладает мощной подачей, на задней линии способен отлично не только атаковать, но и неплохо обороняться. Технический «арсенал» ударов у Чорича явно стабильнее и разнообразнее по сравнению с Гоёвчиком. Отталкиваясь от всего вышеперечисленного, склоняюсь к уверенной победе Борна с разницей, как минимум, в четыре гейма.