Прогноз редакции на матч Црвена Звезда — Копенгаген

Прогноз, ставки и коэффициенты Црвена Звезда — Копенгаген (06.08.19)

Црвена Звезда — Копенгаген. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (06.08.2019)

Црвена Звезда — Копенгаген. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (06.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Црвена Звезда — Копенгаген состоится во вторник 6 августа в 21:45 (МСК) на стадионе Райко Митич. В этой игре букмекеры считают фаворитом Црвену Звезду, оценив вероятность ее победы примерно в 50%. Она начинала свой путь в Лиге чемпионов с первого отборочного раунда и прошла сначала литовскую Судуву (ничья 0:0 на выезде и победа 2:1 дома), а затем финский ХИК (победа 2:0 на своем поле и поражение 1:2 в гостях). В прошлом сезоне белградский клуб впервые играл на групповой стадии Лиги чемпионов — он попал в квартет с Ливерпулем, Наполи и ПСЖ и набрал только четыре очка. Если брать в расчет только отборочные раунды, то за 17 последних матчей в основное время Црвена Звезда проиграла лишь один и одержала семь побед при девяти ничейных результатах. А у себя дома она не проигрывает с августа 2006 года или десять матчей подряд, выиграв шесть из них.

Копенгаген готовится к этой игре после гостевой победы над Сеннерйюском в чемпионате Дании со счетом 2:1. Это была его шестая подряд победа с начала сезона. В половине встреч Копенгаген не пропускал ни одного гола, а в пяти матчах ему удавалось забить минимум два мяча. В Лиге чемпионов он стартовал со второго отборочного раунда и обыграл валлийский ТНС — победа 2:0 в гостях и победа 1:0 дома. В прошлом сезоне датский клуб проиграл в отборочном плей-офф Карабаху. Кстати, уже девять матчей подряд он не играет в Лиге чемпионов вничью — шесть побед и три поражения. Из 20 предыдущих матчей в главном Еврокубке он проиграл только четыре, одержав 11 побед и пять раз сыграв вничью. А на выезде Копенгаген уступил всего в трех из десяти последних матчей Лиги чемпионов, четыре раза победив и три раза сыграв вничью. Специалисты сайта считают, что его шансы в предстоящей игре с Црвеной Звездой недооценены и он не только не проиграет, но и вполне может одержать победу. В данном случае выгодной окажется ставка на выигрыш Копенгагена с форой (0).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Црвена Звезда — Копенгаген:

Победа Црвены Звезды — 1.95, ничья — 3.25, победа Копенгагена — 3.90.

Црвена Звезда — Копенгаген. Прогноз на матч (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 6 августа):

Победа Копенгагена с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). На втором месте по популярности победа Црвены Звезды 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на победу Копенгагена с форой (0) принимаются с коэффициентом 2.99.

Црвена Звезда – Копенгаген. Прогнозы и ставки букмекеров на матч Лиги Чемпионов

Црвена Звезда – Копенгаген. Прогнозы и ставки букмекеров на матч Лиги Чемпионов

Во вторник, 06 августа, в 21:45 (МСК) начнется первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между футбольными клубами Црвена Звезда (Сербия) и Копенгаген (Дания). Игра пройдет в Белграде на поле стадиона «Райко Митич». Прогноз на матч Црвена Звезда – Копенгаген от эксперта Footballtips Дина Смита вы можете прочитать лучше.

В данном столкновении очевидным фаворитом считается Црвена Звезда, поскольку этот футбольный клуб имеет больше регалий относительно самого престижного клубного турнира Европы, да и по составу сербы как-то приличнее. Главный тренер Младан Милоевич уже наметил план по штурму группового этапа, поэтому соперник в лице Копенгагена, по его словам, не должен быть серьезным препятствием.

Да , наставник датчан Столе Солбаккен понимает, что в столкновении с Црвеной шансы его ребят минимальны, но все же Копенгаген ранее в рамках Лиги Европы весьма эффективно противостоял Црвене, а также питерскому Зениту. На игру в Белграде выставлен щадящий набор игроков, причем в заявке отсутствуют несколько толковых исполнителе. План Копенгагена ничья, ну а дальше домашняя ответка.

По предварительным оценкам большинства футбольных аналитиков, данная встреча пройдет с небольшим преимуществом сербов и завершится их домашней победой. Дин Смит не предполагает высокой результативности и намекает максиму на два точных удара в общем зачете. Далее специалист представил более подробный отчет о предстоящем поединке, а также поделился своими ценными советами и прогнозами на игру.

Ставки на ФК Копенгаген

Датский клуб никогда не приближался к элите европейского футбола, но все же что-то в этой дружине есть. Даже за неимением внушительного бюджета датчане способны набирать конкурентный состав и без привлечения субсидий каким-то образом находят лазейки вт рансферном рынке. Буквально в прошлом сезоне Копенгаген весьма прилично выглядел в Лиге Европы, когда выступал против чешской Славии и Питерского Зенита. Да, подопечные Столе Сольбаккенка не пробились в плей-офф, но оставили о себя весьма не дурное впечатление. Стоит отметить, что подопечные Столе Сольбаккена за четыре предыдущих сезона взяли три титула чемпиона датской Суперлиги, а в минувшем сезоне Еврокубка смогли выбить итальянскую Аталанту с плей-офф квалификации и загремели в групповой этап. Копенгаген сыграл не стыдно, поскольку в противостоянии с питерским Зенитом, французским Бордо и пражской Славией действовал на грани своих возможностей. Новый чемпионат Дании уже стартовал, и в двух турах Копенгаген неизменно побеждал. Сначала столичная дружина на выезде одолела Оденсе (3:2), а затем дома расправилась с Орхусом (2:1). Подопечные Сольбаккена в последней игре долгое время держали ситуацию под контролем, однако в концовке расслабились и едва за это не поплатились. В целом уровень гостей впечатляет и, по мнению большинства спортивных обозревателей, датчане имеют все задатки без труда пройти валлийцев, дабы потом плодотворно готовиться к завершающей стадии квалификационного этапа. Немаловажно – тренер Сольбаккен начинает ротацию согласно регламенту, поэтому мы может увидеть видоизмененный Копенгаген с усиленными опорными зонами. Последний квалификационный раунд прошел с преимуществом датчан, который выбили из борьбы ирландский Нью-Сейнтс. В предстоящей игре в Београде Сольбаккен постарается решить минимальные задачи, поэтому эксперты биржи Unibet не исключают мирового исхода и предлагают сделать ставку на любого рода ничью с котировкой 3.20. Также аналитик БК bet365 допускают легкую сенсацию и оценивают призрачную выездную победу Копенгагена со ставкой по котировке 3.80.

Ставки на ФК Црвена Звезда

Что касается команды хозяев, то сербский чемпион вновь пытается достичь своего абсолютного максимума и на этот раз пойдет на штурм группового этапа с перспективой прохождения в плей-офф. В данном столкновении тотальными фаворитами считаются сербские футболисты, ведь Црвена выше классом и попросту обладает более глубоким опытом противостояний на данной стадии квалификации. Црвена Звезда выглядит отлично, но иногда клуб теряется в собственной тактике и выдает невнятные отрезки. В предыдущем раунде с Судувой (на выезде) подопечные Владана Милоевича полностью доминировали, но забить им так и не удалось. И не то, что они не создавали моменты, просто они не сумели их реализовать. И это проблема всех команд, которые только выходят из отпуска. В любом случае, дома сербы всегда выступают на порядок мощнее и результативней, на что и остаются надежды фанатов. Сербский клуб имеет богатый еврокубковый опыт. Так, в прошлом сезоне Црвена Звезда пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, где в качестве соперников выступили такие гранды, как ПСЖ, Ливерпуль, и Наполи. Белградцы ожидаемо заняли последнее место, набрав четыре очка и обыграв дома будущего победителя Ливерпуль со счетом 2:0.. Что касается национального первенства, то оно еще в Сербии не стартовало. В прошлом же сезоне Црвена Звезда заняла первое место, набрав 60 очков, и опередив ближайшего преследователя на 12 баллов. Особенно сильна белградская команда дома. Здесь в 19 поединках она одержала 18 побед при одной ничьей. Впечатляет и результативность, ибо при 53 забитых голах пропущено всего 7. В итоге сербы без проблем дожали представителей Судувы, выиграв с минимальным перевесом 2:1. Далее по турнирной сетке с проблемами был пройдет финский ХИК, ибо после домашней победы 2:0 Црвена проиграла 1:2 на выезде. С Копенгагеном совсем другая песня. Поэтому Милоевичу нужно брать максимум именно дома. Точно также считают аналитики биржи Ladbrokes и рекомендуют поставить на домашнюю победу сербов с любым счетом по коэффициенту 2.15.

Црвена Звезда – Копенгаген. Ставки на результат общий тотал голов в матче

Говоря о возможной результативности, следует отметить, что обе команды планируют выходить в пдлей-офф квалификации и не станут уступать. Конечно, у сербов есть домашнее преимущество, но это не дает гарантий высокой реализации, так как датчане осмысленно играют от обороны и строят свои атаки в созидательном ключе. Эксперты Unibet уверены в низовом матче и предлагают поставить на общий тотал меньше 2.5 голов по котировке 1.73. На этом фоне аналитики Ladbrokes не отрицают односторонней игры в пользу хозяев и оценивают сухую победу Црвены Звезды по коэффициенту 2.15.

Статистика команд Црвена Звезда и Копенгаген

Сербы с трудом прорвались в третий квалификационный раунд благодаря положительной разнице голов с финским ХИКом (3:2). Копенгаген великолепно стартовал во всех турнирах, и имеет большие перспективы в продвижении по Лиге Чемпионов.

Црвена Звезда- Копенгаген. Прогноз на квалификацию Лиги Чемпионов от постоянного эксперта Footballtips Дина Смита:

Хозяева выиграют и не пропустят, общий тотал меньше 2.5 голов

Прогноз редакции на матч Црвена Звезда — Копенгаген

В 2018 году сербская “Црвена Звезда” впервые в 21 веке пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. “Красно-белым” удалось там пошуметь, в четвертом туре дома они обыграли “Ливерпуль” со счетом 2:0 и поставили под сомнения выход “красных” в плей-офф. Сербы намерены повторить свой успех, в третьем раунде квалификации “Црвена Звезда” встретится с “Копенгагеном”.

Ориентировочные составы на матч Црвена Звезда – Копенгаген:

"Црвена Звезда" (4-2-3-1): Борян — Бабич, Милунович, Стойкович, Родич — Каньяс, Йованчич — Марин, Йевтович, Бен-Мохамед — Боакье

Не сыграют: —

"Копенгаген" (4-4-2): Йонссон — Бартолец, Бенгтссон, Папаяннопулос, Нельссон — Стаге, Томсен, Зека, Дарами — Винд, Сотериу

Не сыграют: —

Прогноз на матч Црвена Звезда – Копенгаген:

Обе команды пару недель назад стартовали в национальных чемпионатах. “Црвена” одержала две победы из двух возможных, у “Копенгагена” результат еще лучше — три из трех. Домашняя “Црвена Звезда” — крайне тяжелый противник, Юрген Клопп не даст соврать. Уверены, что максимум, на что может рассчитывать “Копенгаген” в Сербии — это ничья. Старт сезона показал, что атака “красно-белых” — это серьезное оружие, которому главный тренер Владан Милоевич нашел правильное применение. В этом противостоянии мы поставим на победу хозяев с заманчивым коэффициентом 2,06.

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«Црвена Звезда» — «Копенгаген». Прогноз на матч 6 августа. Лига Чемпионов УЕФА

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«Црвена Звезда» и «Копенгаген» сразятся 6 августа, предлагаем вариант прогноза. Команды почти не проигрывают в последнее время, кому удастся продлить серию?

Црвена Звезда

«Црвена Звезда» в домашних поединках этой Лиги Чемпионов обыграла «Судуву» (2:1) и ХИК (2:0), правда на выезде их обыграть не смогла, а финам вовсе уступила 1:2. Во внутреннем первенстве сербы одолели «Раднички Ниш» (2:0) и «Явор Иваницу» (2:0).

Эль Фарду Бен забивал в обоих этих встречах.

Црвена Звезда — Копенгаген 6 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит борьбу в Лиге чемпионов и узнает своего следующего соперника после жеребьёвки, а проигравший будет участвовать с 4-го квалификационного раунда в Лиге Европы.

О матче

«Црвена Звезда» в минувшей стадии оказалась сильнее финского ХИКа. Таким образом, сербская команда имеет все шансы дойти до группового этапа ЛЧ второй год подряд. «Копенгаген» же в прошлом раунде оказался сильнее валлийского «Нью-Сейнтс». В прошлом же сезоне датчанам удалось дойти до 4-го раунда ЛЧ. Букмекеры считают силы команд примерно равными: котировки на попадание команд в следующий раунд почти одинаковые и располагаются в районе 1,9. Взять победу «Црвены Звезды» в первой игре можно с коэффициентом около 2,1. На триумф «Копенгагена» в этом матче предлагают поставить почти за 3,7.

Статистика для ставок

В 9 последних домашних матчах в ЛЧ «Црвена Звезда» не проиграла 8 раз (5 побед, 3 ничьи). Вероятно, сербская команда не уступит своему сопернику и в этом поединке. Котировки на непроигрыш хозяев около 1,3.

В 6 последних матчах в ЛЧ «Копенгаген» ни разу не пропускал больше 1 гола за матч. В связи с этим, можно сделать ставку на то, что «Црвена Звезда» не сможет забить 2 гола и более. Коэффициент на это событие в районе 1,6.