«Норри» — «Зверев». 07.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Норри — Зверев А.

Вторые круги Мастерсов не всегда дарят зрителям топовые пары, ведь иногда эти самые топы вылетают в первых кругах. Сегодня у нас матч между Камероном Норри и Александром Зверевым. Норри в стартовом матче вымучил победу над Фучовичем в трехсетовом триллере. Зверев, как сеяный игрок, начинает турнир со второго круга. Саша еще не играл на харде после Уимблдона. Немец съездил на домашний турнир в Гамбург, где дошел до полуфинала, а там его Басилашвили обыграл в трех партиях. Однако на том турнире у Зверева был и позитивный опыт. Он вытащил мертвый матч против Филиппа Крайиновича, хотя безнадежно уступал.

Статистическое превью на матч Камерон Норри — Александр Зверев:

Камерон Норри последние пять из семи своих матчей выиграл. Поставить на его победу над Зверевым можно за 3,30.

Александр Зверев последние три из четырех своих матчей завершил на ТБ 22,5. Поставить на ТБ 22,5 и в этом матче можно за 1,99.

Статистика личных встреч Камерон Норри — Александр Зверев:

В очном противостоянии ведёт Камерон Норри со счетом 2-1. Последнюю личную встречу Зверев выиграл со счетом 7:6, 6:3 в 2019 году. Матч проходил на турнире в Акапулько на харде.

Прогноз на поединок Норри — Зверев:

Зверев выиграл один из первых своих Мастерсов в карьере именно на этих кортах в 2017 году, в финале обыграв Роджера Федерера. Очевидно, что Саша об этом хорошо помнит. Встает вопрос о том, а готов ли Саша сразу перестроится на быстрый хард с медленного грунта. Определенное время на привыкание у немца точно уйдет. Этим должен обязательно воспользоваться Норри, если хочет выиграть хотя бы сет у Саши. Наш прогноз — ТБ 22.5 за 1.99.