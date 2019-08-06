«Динамо Загреб» — «Ференцварош». 06.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч «Динамо Загреб» – «Ференцварош» (06.08.2019)

Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Квалификация.

«Динамо Загреб» (Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия).

Загреб, 06.08.2019, «Максимир», 21:00 (МСК).

1-й матч.

На легендарном стадионе «Максимир» в Загребе местное, и не менее легендарное, «Динамо» примет в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/20 венгерский «Ференцварош». Посмотрим, какой прогноз дать на этот матч, а также рассмотрим варианты ставок.

«Динамо»: цель – вернуться в Лигу чемпионов

Как и многие топ-клуб стран, в футбольном смысле, второго мира, загребское «Динамо» существует за счёт перепродажи футболистов в топ-чемпионаты Европы. В этом смысле выступление в Лиге чемпионов представляется важнейшим фактором успешности организации. Но вот уже два сезона подряд «динамовцы» не могут пробиться в групповой этап главного турнира Старого Света. Можно ли дать прогноз и сделать ставку на то, что в этом сезоне хорватский гранд вернётся в элиту европейского футбола?

Конечно, из возможных соперников команды по сетке квалификации, «Динамо» представляется наиболее опытным и мощным коллективом – в случае прохода «Ференцвароша», хорватский клуб сыграет с победителем пары «Марибор»/«Русенборг». «Динамо» уже прошло один раунд в этой квалификации. Противостоял хорватам грузинский «Сабуртало». Никаких проблем «динамовцы» не испытали – 5:0 по сумме двух матчей (2:0, 3:0).

«Ференцварош»: несбыточные мечты

Венгерский суперклуб в минувшем сезоне наконец-то вернул себе чемпионский титул, после трёх лет перерыва. Старт в Лиге чемпионов – это приятный бонус. Прогноз на выход «Ференцвароша» в финальную стадию пока, впрочем, неутешителен. В последний раз в групповой этап еврокубка венгры проходили аж в сезоне 2004/05, приняв участие в финальной стадии Кубка УЕФА. Непосредственно в группе Лиги чемпионов «Ференцварош» принял участие в последний, и единственный, раз в сезоне 1995/96.

В текущей квалификации «Ференцварош» прошёл уже два раунда. Сначала не устоял чемпион Болгарии «Лудогорец», которого венгры переиграли дважды – 2:1 дома и 3:2 на выезде. А затем «Ференцварош» сломил сопротивление мальтийской «Валлетты» 4:2 по итогу двух встреч (3:1, 1:1).

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

«Динамо» представляется гораздо более опытным на международной арене коллективом, поэтому в прогнозе на предстоящий матч стоит отталкиваться именно от хозяев. Согласно своему статусу, хорватский чемпион просто обязан проходить «Ференцварош». Ставка на первую игру, соответственно, ясна – успех хозяев.





Динамо Загреб — Ференцварош 06.08.2019

Динамо Загреб — Ференцварош 06.08.2019

05.08.2019 24 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Загребское Динамо и Венгерский Ференцварош. Эта встреча пройдет в Загребе на стадионе «Максимир» в предстоящий вторник. Начало матча назначено на 21:00 по московскому времени.

П1 (1.53) Х (4.04) П2 (6.85) Динамо Загреб Ференцварош Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Максимир». Загреб 06.08.2019 21:00



Ориентировочные составы на матч Динамо Загреб — Ференцварош

Динамо Загреб : Динамо Загреб: Ливакович; Леовач, Перич, Лескович, Стоянович; Адеми, Оршич, Гояе, Кадзиор, Хайрович; Гавранович. Ференцварош : Ференцварош: Дибус; Ловренчич, Блажич, Двали, Хайстер; Игнатенко, Харатин, Зубков, Шкварка, Нгуен; Пришкин.



История личных встреч

История личных встреч между Динамо Загребом и Ференцварошем не знает ни одного поединка. Предстоящая игра станет первой в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Динамо Загреб стартовал в квалификации Лиги Чемпионов с прошлого раунда, в котором ему противостоял Грузинский клуб Сабуртало Тбилиси. Как и предполагалось, Хорваты не ощутили абсолютно никакого давления со стороны соперника и уверенно победили со счетом 5:0 по сумме двух матчей. К тому же, футболисты Динамо Загреб уже успели провести матч за Суперкубок Хорватии и три тура внутреннего первенства. Игроки этого клуба уже успели полностью войти в сезон.

А вот Ференцварош может пока довольствоваться лишь двумя сыгранными раундами квалификации Лиги Чемпионов, в которых Венгры по очереди выбили разваливающийся Лудогорец и очень скромную Мальтийскую Валлетту. Но, даже от таких соперников Ференцварош в каждой встрече пропускал. Впереди куда более серьезный оппонент, обладающий мощнейшей атакой. Ференцварошу будет очень непросто уехать из Загреба с удовлетворительным результатом.

Прогноз: Хозяева спокойно выиграют эту встречу. Она станет весьма результативной.

Интересные факты перед матчем

Динамо Загреб победил в семи последних поединках кряду. Ференцварош не знает поражений уже 7 матчей подряд.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Динамо Загреб — Ференцварош, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Динамо Загреб — Ференцварош Ставка: Победа Динамо Загреб (П1) Коэфф: 1.53 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Динамо Загреб — Ференцварош Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.94 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Дрогнет ли «Ференцварош» перед «Динамо» Загреб?

«Динамо» Загреб

Во вторник, 6 августа, в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов хорватский «Динамо» Загреб дома примет венгерский «Ференцварош». Начало игры — 21:00 по мск. Прогноз на



В минувшем сезоне «Динамо» преодолело два раунда отбора в ЛЧ, а на этапе плей-офф были выбиты швейцарским «Янг Бойз» (1:1 и 1:2).





Посему пришлось отправиться на просторы Лиги Европы, где они добрались до 1/8 финала, проиграв на этой стадии португальской «Бенфике» (1:0 и 0:3 ОТ).









В недавно стартовавшем сезоне в Хорватии загребцы выиграли Суперкубок страны, одолев «Риеку» (1:0). После этого им удалось выиграть в трех турах национального чемпионата кряду.









Одни победы у дружины Ненада Белицы пока и в Лиге чемпионов. Во 2-м раунде она обыграла грузинский «Сабуртало» 5:0 по сумме двух матчей.







«Ференцварош»



Футболисты Сергея Реброва продолжают свое победное шествие. На данный момент у команды серия из семи побед из восьми, правда, четыре из них пришлись на контрольные игры.





Три другие виктории пришлись на официальные поединки. В первом раунде клуб из Будапешта одолел болгарский «Лудогорец».





Сложнее пришлось во втором квалификационном раунде, где чемпиону Венгрии противостояла мальтийская «Валлетта». Хотя в первом матче он победил дома 3:1, в ответной игре была зафиксирована ничья 1:1.







Прогноз



Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,0.









Рекомендуем ставить на то, что «Динамо» Загреб выиграет, и обе команды забьют за 3,3.



«Динамо Загреб» — «Ференцварош». Прогноз на матч 6 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

«Динамо» в квалификации пока только побеждает, но сможет ли 6 августа «Ференцварош» нарушить эту идиллию – узнаете из нашего прогноза. Каким получится матч?

Динамо Зг

«Динамо» в нынешней квалификации чувствует себя очень уверенно – с грузинским «Сабуртало» команда Ненада Белицы разобралась без малейших проблем. По сути исход противостояния «синие» решили уже в первом матче, обыграв соперника со счетом 2:0 в гостях. Дома «Динамо» забило еще три гола, не позволив сопернику ни разу огорчить своего вратаря.

Динамо Загреб — Ференцварош 6 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит борьбу в Лиге чемпионов и узнает своего следующего соперника после жеребьёвки, а проигравший будет участвовать с 4-го квалификационного раунда в Лиге Европы.

О матче

В минувшей стадии «Динамо» Загреб не составило трудностей обыграть по сумме двух встреч грузинский «Сабуртало». «Ференцварош» в свою очередь оказался сильнее мальтийской «Валлетты». Действующий чемпион Хорватии куда более успешный еврокубковый боец, в отличии от своего предстоящего соперника: последний раз «Ференцварош» участвовал в групповой стадии ЛЧ в сезоне 1995/96, а вот «Динамо» только за последнее десятилетие доходило до группового этапа ЛЧ 4 раза. Фаворитом данной пары закономерно является хорватский клуб: поставить на его проход можно с примерным коэффициентом в районе 1,4. Попадание «Ференцвароша» в следующий этап оценено котировками в районе 3. Поставить на победу «Динамо» в первой игре можно почти за 1,5. Успех же венгерской команды оценивается котировками около 6.

Статистика для ставок

В 6 из 7 последних домашних встречах загребского «Динамо» в ЛЧ одна из команд покидала поле без забитого гола в активе. Очень высока вероятность, что и в этом матче сыграет ставка «Обе забьют — нет». Поставить на данное событие можно с примерным коэффициентом 2,1.

В 4 последних выездных матчах в ЛЧ «Ференцварош» не забивал больше 1 гола 3 раза. Вероятно, против более сильного соперника, да и к тому же в гостях, венгерский клуб не забьёт больше 1 гола и в этой встрече. Данное событие оценено котировками в районе 1,3.