Прогноз Оге — Поспишил (06.08.19), ставки и коэффициенты

Ф.Огер Альяссим

19-летний Феликс стремительно продолжил прогрессировать в текущем сезоне и юный канадец «остановился» в пару шагах от дебюта в первой двадцатке. После Уимблдона он успел выступить на хардовых кортах турнира в Атланте, где справился с «пушечной» подачей Опела, но уступил Марину Чиличу. В плане покрытия Оже-Альяссим достаточно универсальный теннисист, учитывая его игровой стиль. Что касается харда, то на нем Феликс провел в текущем сезоне 18 матчей, потерпев лишь пять поражений.

В.Поспишил

Вашек досрочно завершил минувший сезон на мастерсе в Париже и вернулся в тур только к Уимблдона в этом году. Кстати, именно против Оже-Альяссима он провел свой первый поединок, в котором в итоге уступил в четырех партиях. После этого Поспишил сыграл на домашнем челленджере, где уже во втором матче потерпел поражение от Эскобедо. Учитывая, что Вашек сильно «скатился» в рейтинге, то в основную сетку домашнего турнира он попал лишь благодаря «wild card» от организаторов соревнований.

Прогноз

Помимо вышеупомянутой личной встрече на травяном мэйджоре в этом году канадца играли между собой в прошлом сезоне как раз на харде турнира в Индиан-Уэллсе, где также победу праздновал Феликс с разницей в пять геймов. Учитывая отсутствие должной практики у Поспишила, считаю, что крайне мало шансов у него оказать сопротивление своему более юному соотечественнику. Возможно, что будь Вашек в форме, то мог бы навязать борьбу за счет своей подаче, но сейчас об этом явно говорить, учитывая нестабильный ввод мяча в его исполнение. Оже-Альяссим тоже обладает внушительной по скорости подачей и заметно превосходит Поспишила в игре на задней линии. Учитывая историю личных встреч канадских теннисистов и их текущую форму, склоняюсь к тому, что «дома» в следующий круг пройдет именно Феликс. В связи с этим, склоняюсь к уверенной победе Оже-Альяссима с разницей, как минимум, в пять геймов.