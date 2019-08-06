«Нефтехимик» — «Автомобилист». 07.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Автомобилист» (07.08.2019)

Хоккей. Кубок президента Республики Казахстан.

«Нефтехимик» – «Автомобилист»

Арена: «Барыс-Арена» (Нур-Султан, Казахстан)

07.08.2019. 12:00 МСК.

Чемпион Кубка президента Республики Казахстан-2017 «Нефтехимик» начинает турнир битвой с действующим победителем регулярного чемпионата в Восточной конференции «Автомобилистом». Кто будет ближе к победе в этом противостоянии? Мы считаем, что шансы уральцев на успех выше!

Форма команды «Нефтехимик»

В прошлом сезоне «Нефтехимик» долгое время не мог прийти в себя, и лишь назначение на пост главного тренера Вячеслава Буцаева привело команду в чувство, но было уже поздно. Нижнекамский клуб завершил чемпионат, находясь в шести очках от зоны плей-офф. Неудачный исход привёл к серьёзным кадровым изменениям. В полном составе покинули клуб легионеры, на место которых пришли защитник Райан Мёрфи и нападающие Зак Митчелл и Мэтт Уайт. Обновилась и вратарская бригада, где появились Константин Барулин и Александр Шарыченков. Кроме того, «Нефтехимик» пополнил целый ряд ветеранов, в числе которых Виталий Атюшов, Степан Захарчук, Евгений Рясенский, братья Казионовы, Александр Черников и другие.

Форма команды «Автомобилист»

Медленно, но верно в Екатеринбурге создаётся команда, претендующая на самые высокие места. Уже в прошлом сезоне «Автомобилисту» удалось выиграть регулярный чемпионат в Восточной конференции, а также уверенно пройти «Трактор» в первом раунде плей-офф, однако затем они нарвались на «Салават Юлаев» и завершили поход за кубком. Тем не менее, курс развития клуба был выбран правильно, поэтому теперь достаточно вносить точечные изменения. В межсезонье состав уральцев усилили легионеры Михал Чайковски, Брукс Мэйсек, Джефф Плэтт и Питер Холланд, а главным приобретением стал Павел Дацюк, который приехал завершать карьеру в родной город.

История личных встреч между «Нефтехимиком» и «Автомобилистом»

В рамках КХЛ команды провели между собой 33 очные встречи. На счету нижнекамского клуба 12 побед, а екатеринбургский коллектив был сильнее в 21 поединке. Разница заброшенных шайб также на стороне уральцев – 91:83. В минувшем сезоне соперники встречались четыре раза: однажды сильнее были игроки «Нефтехимика» – 6:2, а трижды победу праздновали хоккеисты «Автомобилиста» – 2:1, 3:0 и 5:3.

Ставки и прогнозы от профессионалов

К предстоящему очному поединку соперники подходят, находясь в совершенно противоположном состоянии. Каждая из команд уже успела провести по два контрольных поединка, и если «Автомобилист» поочерёдно обыграл «Хомутов» (4:0) и «Карловы Вары» (4:2), то «Нефтехимик» уступил сначала «Салавату Юлаеву» (4:2), а затем и «Йокериту» (2:3). В состав уральцев великолепно интегрируются новые легионеры, которые уже успели проявить себя и набрать очки, да и средний уровень исполнительского мастерства выше у екатеринбургской команды. Как итог, напрашивается ставка на