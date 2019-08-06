ГазетаVB.ru - новости Нидерландов. Для всех кто интересуется что происходит на политической, спортивной и общественной арене Голландии. Идет набор авторов проживающих в Ротердаме и Гааге. Для сотрудничества пишите нам на почту krutlesha@yandex.ru
Запись от Авг 6, 2019 в 20:30 · by 0

Прогноз и ставки Кирьос — Эдмунд (07.08.19)

Прогноз на
матч
Ник Кирьос — Кайл Эдмунд 6 августа

6 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Ник Кирьос — Кайл Эдмунд

Скандальный австралиец выиграл турнир в Вашингтоне, но и там не обошлось без цирка: кинул бутылку в судейскую вышку, трижды сломал ракетку и заставил вывести с трибун зрителя. В плане тенниса ничего выдающегося Ник не показал: ему просто везло с соперниками, а ещё фантастически летела подача, не оставляющая шансов принимающим. Плотная игра вышла только в финале с Медведевым, но россиянин слишком нервничал, поэтому толком не поддавил Кирьоса.


Материал

Прогноз и ставки Кирьос — Эдмунд (07.08.19)

написан авторами сайта, копирование и тиражирование только с разрешения администрации.
Copyright © 2019 ГазетаVB — Новости Нидерландов. Все права принадлежат правообладателям.