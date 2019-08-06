Прогноз и ставки Ди Лоренцо — Бертенс (07.08.19)

Ф.Ди Лоренсо

Очередная мало известная американская теннисистка , которых крайне много на заокеанском отрезки сезона. Сейчас Франческа , 152 ракетка мира, учитывая по огромному количеству сыгранных грунтовых турниров в текущем сезоне, похоже на песке она себя чувствует более комфортно нежели на том же харде. В целом девушка достаточно старательная, и пытается на турнирах не высокого уровня показывать неплохие результаты. Вот и имеет в целом по сезону 25 побед, при 17 поражениях. Но что касается соперниц, вообще американской представительницы, удавалась до данного матча, избегать встреч с реальными топоми. Эта даже удивительно ! Учитывая что, на престижных турнирах, не часто, но все же Франческа, появляется, избегать до августа месяца встречи с топом эта забавное достижение ) А предыдущей свой матч с топом, американка проводила в конце августа прошлого года, на чемпионате америки . И как бы вы думали, кто был ее соперницей ? Да,да, Кики Бертенс , вот такая вот интересная закономерность ! Раз в год играет с топом, и причем с одним и тем же ) Та встреча для Франчески , завершилась полнейшим фиаско, 6-2,6-1. Сказать что игра американки стала лучше за год явно нельзя. И даже практики с сильными соперницами походу сезона не было . Похоже все опять для американки может завершится полнейшим фиаско в матче с Кики…

К.Бертенс

Представительница нидерландов, совершенно неожиданно провалила неделю назад финальный поединок турнира в «Палермо» проиграв 0-2 швейцарки Тайхманн…. Что эта было, сказать крайне сложно…. Но как правило, Кики, боец очень хорошей ! И если тогда был не её день, она не начнет сейчас проваливать турнир за турниром. Да была неудача, но умеет она быстро такое забывать, и уже сейчас ,спустя несколько дней возьмется вновь спокойно закатывать соперниц в корт ! Вообще, Кики, боец универсальный , она и на харде турнир выиграла в этом сезоне, и на грунте ! Везде может сыграть на отлично ! И пожалуй что Кики, сейчас в туре самая быстрая теннисистка в туре . В том плане, что, разбомбить соперницу с счетом типа 6-1,6-1, для нее обычное дело ! Ну а когда соперница не высокого класса, то такие матчи Кики, и вовсе с закрытыми глазами может закрывать !

Прогноз

Поражение в недавнем финале, наверняка хорошенько разозлит представительницу нидерландов ! И ближайшим ее соперницам не поздоровится ! Год назад, Кики, закрыла Де Лоренсо, 6-2,6-1, чего-то подобного я жду от Кики, и сейчас ! А ставку я беру : победа Бертенс с счетом 2-0 !