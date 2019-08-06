Прогноз и ставки Басилашвили — Штруфф (07.08.19)

Н.Басилашвили

Николоз пребывает сейчас в шикарной форме — Басилашвили выиграл турнир в Гамбурге, да и первый матч в Монреале, в котором грузину противостоял Лайович, Басилашвили смог выиграть, проиграв, кстати, первый сет. Однако назвать Нико хардовиком невероятно сложно, все-таки больше грузинский профессионал ориентируется на грунтовые турниры. Стоит отметить тот факт, что в первом поединке грузин не очень удачно играл на своей подаче — 50% попадания первым мячом, 58% винов на 1-ой подаче, 50% — на второй. Также запомнилось количество ошибок Нико — 10 двойных ошибок за три сета — очень много, и если в поединке с Лайовичем, который, кстати, был достаточно ровным, Басилашвили повезло, то вот в матче с немцем везения не хватит…

Я.Штруфф

Штруфф же идеально провел первый матч против Цонги. Француз, конечно, и сам играл просто ужасно, ошибаясь в каждом втором ударе, однако стоит отметить и игру самого Яна-Леонарда, который отлично подавал и порой выдавал поразительной точности удары. Как мне кажется, в матче против Басилашвили у немца есть все шансы на викторию, да и букмекеры солидарны со мной. Похоже, что Штруфф постепенно выбирается из мини-кризиса, который настигал немца относительно недавно. В целом, Ян-Леонард выдает лучший сезон в своей карьере, думаю, что в этом поединке номинальный гость является безусловным фаворитом…

Прогноз

Как мне кажется, букмекеры правильно выставили линию данного поединка. Штруфф в поединке против Цонги показал себя с лучшей стороны, в то же время Басилашвили не лучшим образом играл в поединке с Лайовичем. Победа Яна-Леонарда!

Прогноз редакции на матч Басилашвили — Штруфф

В этой игре местные зрители не увидят человека, за которого они бы яростно болели. Его выбил Ян-Леннард Штруфф. От его ракетки пал француз, любимец местной публики, Жо-Уилфрид Цонга. Удивительно, что немцу удалось одержать победу довольно легко в двух сетах. Басилашвили, напротив, свой стартовый матч на турнире выиграл в трех сетах, одолев Душана Лайовича. В этой игре сложно выделить явного фаворита. Грузин и немец равны по многим показателям, а вот по текущей форме мы можем сделать однозначный вывод.

Статистическое превью на матч Николоз Басилашвили — Ян-Леннард Штруфф:

Николоз Басилашвили последние восемь из десяти своих матчей выиграл. Поставить на его победу над Штруффом можно за 2,45.

Ян-Леннард Штруфф последние три из четырех своих матчей завершил на ТМ 22,5. Поставить на ТМ 22,5 и в этом матче можно за 1,90.

Статистика личных встреч Николоз Басилашвили — Ян-Леннард Штруфф:

В очном противостоянии ничья: 1-1. Последнюю личную встречу Басилашвили выиграл со счетом 6:4, 7:6 в 2016 году. Матч проходил на Челленджере в Хейлбронне на грунте.

Прогноз на поединок Басилашвили — Штруфф:

Николоз Басилашвили очевидно не успел растерять форму после своего титула на грунтах Гамбурга пару недель назад. Грузин и на харде продолжает побеждать. Против Лайовича в первом круге Николоз оформил волевую победу. Штуфф разгромил Цонга 6:2, 6:2, но это скорее говорит о плохой форме самого француза. Наш прогноз — Ф1(+2,5) за 1.90.