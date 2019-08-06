Прогноз Норри — Зверев (07.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Норри — Зверев А.

Вторые круги Мастерсов не всегда дарят зрителям топовые пары, ведь иногда эти самые топы вылетают в первых кругах. Сегодня у нас матч между Камероном Норри и Александром Зверевым. Норри в стартовом матче вымучил победу над Фучовичем в трехсетовом триллере. Зверев, как сеяный игрок, начинает турнир со второго круга. Саша еще не играл на харде после Уимблдона. Немец съездил на домашний турнир в Гамбург, где дошел до полуфинала, а там его Басилашвили обыграл в трех партиях. Однако на том турнире у Зверева был и позитивный опыт. Он вытащил мертвый матч против Филиппа Крайиновича, хотя безнадежно уступал.

Статистическое превью на матч Камерон Норри — Александр Зверев:

Камерон Норри последние пять из семи своих матчей выиграл. Поставить на его победу над Зверевым можно за 3,30.

Александр Зверев последние три из четырех своих матчей завершил на ТБ 22,5. Поставить на ТБ 22,5 и в этом матче можно за 1,99.

Статистика личных встреч Камерон Норри — Александр Зверев:

В очном противостоянии ведёт Камерон Норри со счетом 2-1. Последнюю личную встречу Зверев выиграл со счетом 7:6, 6:3 в 2019 году. Матч проходил на турнире в Акапулько на харде.

Прогноз на поединок Норри — Зверев:

Зверев выиграл один из первых своих Мастерсов в карьере именно на этих кортах в 2017 году, в финале обыграв Роджера Федерера. Очевидно, что Саша об этом хорошо помнит. Встает вопрос о том, а готов ли Саша сразу перестроится на быстрый хард с медленного грунта. Определенное время на привыкание у немца точно уйдет. Этим должен обязательно воспользоваться Норри, если хочет выиграть хотя бы сет у Саши. Наш прогноз — ТБ 22.5 за 1.99.

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К.Норри

В общем то, ничего в арсенале Норри необычного нет. Если идет подача, то способен выиграть у любого соперника уровня челлелнджеров. Правда, в своем большинстве эти победы не за счет индивидуального мастерства, а за счет невынужденных ошибок противников. Как, например, было в противостоянии с Попыриным. Текущая форма более чем средняя, но на один сет в битве против Алексанра Зверева вполне должно хватить. И фора аж в пять геймов кажется мне неимоверно большой. Особенно учитывая единственное очное противостояние в марте этого года.

А.Зверев

О Звереве на харде мне сейчас сказать что-либо сложно. Не играл немец на нем с марта месяца. Да и вообще кажется проводит вот уже седьмая ракетка мира довольно посредственный сезон. Выигранный титул в Женеве — вот и все чем может отметиться Саша, проваленный Уимблдон, проваленные Мастерсы…Карьера если и не пошла на спад, то, согласитесь, со Зверевым и правда можно бороться на равных хотя бы часть поединка. Ведь не случайно коэффициенты на его победы букмекеры предлагают за 1.30. Вроде бы и прогнозируется победа, а вроде бы не все так уж и понятно.

Прогноз

Кэмерон конечно же в классе уступает. Самое главное — активно действовать в розыгрыше мяча, не ошибаться в самых простых ситуациях. Ставка скорее даже не на британца, а против немца. Нужно посмотреть как Саша будет играть в Монреале. По моему мнению, в очередной раз провалится. Если у Норри пойдет подача, 62-й ракетки мира вполне по силам не уступить Звереву с разгромным счетом. +5 против такого Александра выглядит довольно перспективно.