Прогноз Химик — Звезда Москва (07.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Химик Воскресенск – Звезда

В этой паре обратил внимание на осторожный кафицент со стороны букмекеров не смотря на то что номинальные хозяева поля химик на номинальных гостей дают примерно одинаковые шансы на победу в матче обеих команд . Обе команды играют в высшей хоккейной лиге и даже я смотрел их игры когда команды приезжали в прошлом сезоне в Санкт-Петербург играя против местных команд которых как известно у нас две . Всем спасибо . Всем побед.