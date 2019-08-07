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Запись от Авг 7, 2019 в 03:06 · by 0

Прогноз Химик — Звезда Москва (07.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Химик Воскресенск – Звезда

В этой паре обратил внимание на осторожный кафицент со стороны букмекеров не смотря на то что номинальные хозяева поля химик на номинальных гостей дают примерно одинаковые шансы на победу в матче обеих команд . Обе команды играют в высшей хоккейной лиге и даже я смотрел их игры когда команды приезжали в прошлом сезоне в Санкт-Петербург играя против местных команд которых как известно у нас две . Всем спасибо . Всем побед. 


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Прогноз Химик — Звезда Москва (07.08.19), ставки и коэффициенты

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