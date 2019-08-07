«Торпедо» — «Динамо Москва». 07.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч «Торпедо» – «Динамо» (03.08.2019)

Хоккей. Товарищеский матч.

«Торпедо» – «Динамо»

Арена: «Нагорный» (Нижний Новгород, Россия)

03.08.2019. 13:00 МСК.

В минувшем сезоне хоккеисты «Торпедо» уступили «Динамо» все четыре очные встречи. Смогут ли подопечные Дэвида Немировски прервать эту неудачную серию в играх с «бело-голубыми»? Мы считаем, что нет!

«Торпедо»: грандиозные перемены в составе

В минувшем сезоне нижегородцы героически сражались за выход в полуфинал Восточной конференции, однако уступили «Барысу» в седьмой игре и завершили выступление в турнире. В межсезонье состав нижегородцев покинули сразу три лидера, которые одним рейсом отправились в Магнитогорск: Станислав Галимов, Владимир Галузин и Денис Паршин. Завершили свою карьеру в «Торпедо» и легионеры Мэтью Боди, Энди Миле и Роберт Саболич. Зато пополнили стан «автозаводцев» сразу 16 (!!!) игроков, среди которых следует выделить голкипера Андерса Линдбека, а также полевых Станислава Бочарова, Павла Варфоломеева, Пола Щехуру, Игоря Левицкого и Джордана Шрёдера. Очевидно, что в нынешнем сезоне «Торпедо» будет не похоже на себя же образца минувшего года, тем интереснее будет следить за командой Дэвида Немировски.

«Динамо»: без Кагарлицкого, но с Шипачёвым

Прошлый чемпионат для «Динамо» начался крайне неудачно, однако затем на пост главного тренера вернулся Владимир Крикунов, привёл в норму все дела, вывел «бело-голубых» в плей-офф и даже прошёл барьер первого раунда в лице «Йокерита». В межсезонье москвичи в очередной раз столкнулись с юридическими сложностями, однако это не помешало собрать боеспособный коллектив. Да, в СКА ушёл Дмитрий Кагарлицкий, однако удалось сохранить Вадима Шипачёва, а также подписать таких исполнителей, как Михаил Григорьев, Дмитрий Огурцов, Кирилл Лямин и Андре Петерссон. В целом у Владимира Крикунова в распоряжении очень крепкий коллектив, с которым можно решать серьёзные задачи.

История личных встреч между «Торпедо» и «Динамо»

В рамках КХЛ команды провели между собой 38 очных встреч. На счету нижегородского клуба 16 побед, а в 22 случаях сильнее были москвичи. В минувшем сезоне соперники встречались четыре раза, и все четыре раза победу праздновали хоккеисты «Динамо» – 4:3, 3:2, 3:1 и 4:1.

Ставки и прогнозы от профессионалов

По ходу прошлого сезона хоккеисты «Торпедо» так и не нашли способа обыграть «Динамо», поэтому все четыре победы одержали именно «бело-голубые». В межсезонье москвичи произвели точечные усиления, поэтому много времени, чтобы сыграться им не понадобится. А вот «автозаводцы» изменились колоссально, поэтому ожидать от них с первых матчей качественных действий не стоит. Гости должны быть ближе к победе, а сделать ставку на