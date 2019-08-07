Прогноз, ставки и коэффициенты Нефтехимик — Автомобилист (07.08.19)

Нефтехимик

Нефтехимик потерпел некоторое количество изменений в составе, только вот назвать их можно, скорее, отрицательными — ушли некоторые лидеры, а вот на смену им мало кто пришел. В новом сезоне у нижнекамской команды есть шансы на плей-офф, однако высоко подняться по турнирной таблице вряд ли получится. В это межсезонье Нефтехмик провел два товарищеских поединка: 2-3 от Йокерита и 2-4 от Салавата Юлаева. К тому же, Автомобилистом у нижнекамской команды отношения не складываются — 4 из 5-ти последних личных встреч остались за екатеринбуржцами, причем выигрывает Автомобилист в основное время. Думаю, что и в этом поединке номинальные хозяева не могут рассчитывать на положительный для себя результат…

Автомобилист

Автомобилист шикарно провел прошлый сезон — коллектив показывал самый зрелищный хоккей в лиге, сметал всех на своем пути, выиграл Восток, но в плей-офф удалось пройти до 2-го раунда, где уральская команда уступила 1-4 Салавату Юлаеву. А все почему? Потому что опыта у команды не очень много, есть некоторая уверенность, что в следующем сезоне Екатеринбург может зайти очень далеко. В это межсезонье состав номинальных гостей потерпел очень значительные изменения: ушли Паре и Да Коста, люди 1-2-го звена, однако на замену им пришли очень хорошие исполнители: Батыршин, Мозер, Плэтт, Брукс, Питер Холланд, ну и, конечно, особенно выделяется трансфер Павла Дацюка, который добавит того, чего Автомобилисту не хватило в прошлом первенстве, опыта. Уверен, что Автомобилист в этом поединке будет иметь большое преимущество…

Прогноз

Как мне кажется, в этом поединке стоит присмотреться к победе екатеринбургской команды. Нефтехимик в это межсезонье потерял многих лидеров, а состав Авто, по моему мнению, стал лишь сильнее. Победа Автомобилиста!

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Автомобилист» (07.08.2019)

Хоккей. Кубок президента Республики Казахстан.

«Нефтехимик» – «Автомобилист»

Арена: «Барыс-Арена» (Нур-Султан, Казахстан)

07.08.2019. 12:00 МСК.

Чемпион Кубка президента Республики Казахстан-2017 «Нефтехимик» начинает турнир битвой с действующим победителем регулярного чемпионата в Восточной конференции «Автомобилистом». Кто будет ближе к победе в этом противостоянии? Мы считаем, что шансы уральцев на успех выше!

Форма команды «Нефтехимик»

В прошлом сезоне «Нефтехимик» долгое время не мог прийти в себя, и лишь назначение на пост главного тренера Вячеслава Буцаева привело команду в чувство, но было уже поздно. Нижнекамский клуб завершил чемпионат, находясь в шести очках от зоны плей-офф. Неудачный исход привёл к серьёзным кадровым изменениям. В полном составе покинули клуб легионеры, на место которых пришли защитник Райан Мёрфи и нападающие Зак Митчелл и Мэтт Уайт. Обновилась и вратарская бригада, где появились Константин Барулин и Александр Шарыченков. Кроме того, «Нефтехимик» пополнил целый ряд ветеранов, в числе которых Виталий Атюшов, Степан Захарчук, Евгений Рясенский, братья Казионовы, Александр Черников и другие.

Форма команды «Автомобилист»

Медленно, но верно в Екатеринбурге создаётся команда, претендующая на самые высокие места. Уже в прошлом сезоне «Автомобилисту» удалось выиграть регулярный чемпионат в Восточной конференции, а также уверенно пройти «Трактор» в первом раунде плей-офф, однако затем они нарвались на «Салават Юлаев» и завершили поход за кубком. Тем не менее, курс развития клуба был выбран правильно, поэтому теперь достаточно вносить точечные изменения. В межсезонье состав уральцев усилили легионеры Михал Чайковски, Брукс Мэйсек, Джефф Плэтт и Питер Холланд, а главным приобретением стал Павел Дацюк, который приехал завершать карьеру в родной город.

История личных встреч между «Нефтехимиком» и «Автомобилистом»

В рамках КХЛ команды провели между собой 33 очные встречи. На счету нижнекамского клуба 12 побед, а екатеринбургский коллектив был сильнее в 21 поединке. Разница заброшенных шайб также на стороне уральцев – 91:83. В минувшем сезоне соперники встречались четыре раза: однажды сильнее были игроки «Нефтехимика» – 6:2, а трижды победу праздновали хоккеисты «Автомобилиста» – 2:1, 3:0 и 5:3.

Ставки и прогнозы от профессионалов

К предстоящему очному поединку соперники подходят, находясь в совершенно противоположном состоянии. Каждая из команд уже успела провести по два контрольных поединка, и если «Автомобилист» поочерёдно обыграл «Хомутов» (4:0) и «Карловы Вары» (4:2), то «Нефтехимик» уступил сначала «Салавату Юлаеву» (4:2), а затем и «Йокериту» (2:3). В состав уральцев великолепно интегрируются новые легионеры, которые уже успели проявить себя и набрать очки, да и средний уровень исполнительского мастерства выше у екатеринбургской команды. Как итог, напрашивается ставка на