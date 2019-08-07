Прогноз Краснодар — Порту (07.08.19), ставки и коэффициенты

Краснодар

Лига Чемпионов для Краснодара эта новое ощущение, и приключение. Но в целом, в еврокубках «быки» чувствуют себя уже очень даже комфортно ! Вспомнить даже прошлый сезон, Краснодар прекрасно смотрелся в «Лиги Европы» ! Сражаясь с такими соперниками как, Байер, Севилья, Валенсия, явно эти команды не сильно слабее португальских «драконов» с которыми Краснодару предстоит сразится сейчас. Главное оружием «быков» в прошлом сезоне был домашней стадион ! Никому из перечисленной выше троицы, «быки» дома так и не проиграли ! Хотя в гостевых матчах проблемы «быки» испытывали очень серьезные….

Что касается старта нового сезона, пока что-то внятное по Краснодару сказать сложно… В команде есть ощутимые трансферные перемены, результаты пока не стабильные, но все же больше положительных нежели отрицательных ! Можно сказать одно, если Краснодар реально собрался проходить Порту, дома команда обязательно должна выигрывать , ибо по прошлым сезонам , зависимость «быков» от домашней арены была очень сильная на евро-кубковой площадки. И если ничего не получится дома, подавно ничего не получится и в гостях….

Порту

Так ли страшен Порту, как его малюют ? Пожалуй что да…. Ну что тут собственно говорить, команда совершенно на постоянной основе играет в группе лиги чемпионов. И не просто там статистику отбивает так сказать, а выходит из группы ! Три сезона подряд «драконы» проходят групповой этап, и проходят в плей-офф, в прошлом сезоне даже 1/8 прошли ! Эта опытнейшая еврокубковая команда, которая может с топ-клубами чувствует себя откровенно не комфортно, но свое дело команда явно знает ! Матчи с середняками, командами такими вот «темными лошадками» как Краснодар они прекрасно умеют забирать в свою пользу ! В Португалии еще не стартовал чемпионат страны, ну эта просто смешно, такими отмазками пользуются только в россии… Зимой чемпионат еще не стартовал, в конце лето он только-только стартовал, поэтому такие результаты на евро-арене, цирк… Для команд типа Порту естественно эта совершенно не проблема ! И прекрасно они уже в кататься в матч краснодарский ! При этом португальцам не обязательно даже побеждать в первой игре ! Учитывая как ужасно Краснодар играет в еврокубковых гостевых мачтах, «драконов» вполне устроит и ничья в данном матче, а уже через недельку прихлопнут соперника на своей арене !

Прогноз

Я решил остановится на варианте ставки : Порту не проиграет ! Да, Краснодару откровенно не повезло с жребием, ну тут уже ничего не поделаешь, и придется мучатся с опытнейшим еврокубковым бойцом ! Может дома Краснодар и не проиграет, но путевки в следующей раунд лиги чемпионов им все равно однозначно не видать…

Букмекеры: 72% ставок сделано на победу «Порту» над «Краснодаром»

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» примет «Порту». Начало матча запланировано на 20:00 МСК 7-го августа.

сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Порту – 72% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, как и на победу Краснодара принято 21% ставок.

«Быки» очень серьёзно подготовились к дебюту в главном еврокубке, проведя едва ли не самую интересную трансферную кампанию в РПЛ. Мураду Мусаеву потребуется время, чтобы встроить в команду многочисленных новичков, но первые результаты уже видны. Если сезон начался для «Краснодара» с поражения в Грозном (0:1), то в последующих трёх турах бронзовый призёр взял семь очков, в том числе выстояв в гостях у «Зенита» (1:1).

«Порту» тоже летом серьёзно обновился, но пока не демонстрировал свой потенциал в официальных матчах. В каком-то смысле у «Краснодара» даже будет преимущество, ведь «драконы» не были в боевых условиях уже более двух месяцев. Зато у них теперь есть Зе Луиш, который стал одним из самых громких приобретений клуба в межсезонье. Бывший форвард «Спартака» прекрасно знает «быков», и его советы очень помогут команде.

Мнение экспертов БК «Лига Ставок» о матче Краснодар – Порту:

«Порту» — постоянный участник еврокубков, так что опыта ему не занимать. «Краснодар» же впервые почувствует вкус Лиги чемпионов, отчего у многих игроков могут банально затрястись коленки. Хозяевам крайне важно удачно стартовать, чтобы в ответной встрече уверенности в своих силах было больше. Португальский клуб станет очень серьёзным соперником, но «быкам» по силам с ним справиться как минимум дома. Удастся ли ему?

Футбол сегодня. Краснодар – Порту. Ставки на матч от Александра Шмурнова

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Александра Шмурнова на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Краснодар – Порту.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Сергея Матвеева и Сержиу Консейсау назначено на 7 августа в 20:00 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Сержиу Консейсау. Ставки на победу Порту принимаются с коэффициентом 2,64. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.25, а ставки на победу Краснодара принимают с коэффициентом 2.83.

Краснодар – Порту. Прогноз Александра Шмурнова:

Вызов брошен обеим командам. Это только с виду у краснодарцев соперник грозный, а у Порту — так себе, дебютант квалификации Лиги чемпионов. На самом деле и для португальцев, которые только-только начинают вкатываться в сезон, все будет очень и очень сложно. Скорее всего, много голов в первом матче не будет. 1:0, 1:1 или 0:1 — наиболее вероятный спектр результатов.

Ставка на матч Краснодар – Порту от эксперта БК «Олимп» Александра Шмурнова:

Тотал голов в матче меньше 2,5 (коэффициент 1,75); забить обе команды не смогут (коэффициент 1,96).

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Краснодар — Порту. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (07.08.2019)

Краснодар — Порту. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (07.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Краснодар — Порту состоится в среду 7 августа в 20:00 (МСК) на стадионе Краснодар. В прошлом сезоне у Краснодара были хорошие шансы на то, чтобы занять одно из двух первых мест в чемпионате России и напрямую попасть в групповой турнир Лиги чемпионов. Однако, подопечные Мурада Мусаева финишировали на третьей позиции и стартуют с третьего отборочного раунда главного Еврокубка. Это дебют «Быков» в Лиге чемпионов и первый же соперник — именитый Порту. Даже у себя дома Краснодар не будет фаворитом — букмекеры чуть более высоко оценили шансы гостей. В минувшую субботу Краснодар проводил очередной матч чемпионата России и сыграл вничью в Санкт-Петербурге с Зенитом — 1:1. Причем команда Мусаева забила первой, но пропустила на первой компенсированной минуте и потеряла два очка. Краснодар хорошо провел первый тайм, но во второй половине отдал инициативу сопернику и, как показалось, уступал Зениту физически — сейчас команда явно не в лучшей форме. До ничьей с Зенитом Краснодар одержал две подряд победы, забивая оба раза по три мяча. В целом с начала сезона он провел четыре официальных матча и проиграл пока лишь раз.

Порту в этом футбольном году еще не играл. В Лиге чемпионов в прошлом сезоне он дошел до четвертьфинала и дважды уступил Ливерпулю — 0:2 в гостях и 1:4 дома. Ни один из девяти последних матчей Порту в Лиге чемпионов не завершился вничью — шесть побед и три поражения. В гостях он выиграл всего два из восьми предыдущих матчей, по три раза проиграв и сыграв вничью. И в целом на чужом поле играет хуже, чем дома. Аналитики сайта считают, что Порту не удастся обыграть Краснодар и в лучшем случае он сыграет в России вничью. При этом выгодной будет ставка на то, что забивать в этом матче будут и хозяева, и гости.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Краснодар — Порту:

Победа Краснодара — 2.86, ничья — 3.22, победа Порту — 2.38.

Краснодар — Порту. Прогноз на матч (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 7 августа):

Ничья в матче; обе команды забьют. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). На втором месте по популярности победа Порту 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на то, что забивать будут обе команды, принимаются с коэффициентом 1.84.

«Краснодар» — «Порту». Прогноз на матч 7 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

«Краснодар» в прошлом сезоне был очень хорош – команда Мурада Мусаева долгое время считалась претендентом на чемпионский титул, но выступления в плей-офф Лиги Европы помешали «быкам» качественно провести второй круг. Летом «Краснодар» серьезно усилился и явно рассчитывает на проход в групповой этап, однако соперник у него очень непростой.

«Порту» в прошлом сезоне проиграл чемпионство «Бенфике» — «быки» добрались до плей-офф Лиги Чемпионов и не выдержали борьбы на два фронта. Летом «драконы» продали нескольких своих ключевых игроков, но вряд ли после этого они стали значительно слабее.