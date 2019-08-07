Прогноз редакции на матч ЧФР Клуж — Селтик

Прогноз и ставки ЧФР Клуж — Селтик (07.08.19)

ЧФР Клуж — Селтик 7 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Оба клуба стартовали в турнире с первого квалификационного раунда. «ЧФР Клуж» выступает с переменным успехом (2 победы, 1 ничья, 1 поражение), а вот «Селтик» выиграл все 4 отборочных матча. Победитель этой пары пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравший в ту же стадию Лиги Европы.

О матче

ЧФР является действующим чемпионом Румынии. «Селтик» также победитель своего национального чемпионата. «Клуж» 4 раза участвовал в ЛЧ и лишь раз не добирался до групповой стадии. «Селтик» играет в Лиге чемпионов 8-й сезон подряд. В прошлом сезоне шотландцы покинули турнир именно в этом раунде. В этой встрече букмекерам тяжело выделить фаворита, на победу хозяев они выставили котировки в районе 2,8, а на гостей около 2,7. Зато на дальнейший проход шансы клуба из Шотландии, по мнению букмекеров, заметно выше. На то, что дальше пройдут румыны можно поставить примерно за 2,7, на клуб из Глазго за 1,5.

Статистика для ставок

В 3 последних матчах ЧФР в ЛЧ в 1-м тайме всегда забивался минимум 1 мяч. У шотландцев эта статистика ещё продолжительнее. В 6 последних играх «Селтика» в стартовые 45 минут забивалось не меньше 1 гола. В этой ситуации интересно смотрится пари на то, что в 1-м тайме будет забит хотя бы 1 мяч за коэффициент около 1.5.

Продолжая тему ставок на 1-й тайм, можно отметить, что в 3 последних матчах румынского клуба в ЛЧ в первой половине матча ни разу не было ничейного результата. «Селтик» также не заканчивал первую сорокапятиминтку вничью 3 игры подряд. При такой статистике обращает на себя внимание ставка на то, что в 1-м тайме не будет ничьей. Коэффициент на это пари составляет примерно 1,7.

«ЧФР» — «Селтик». Прогноз на матч 7 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

«Клуж» 7 августа примет «Селтик» на своем поле – мы подготовили прогноз на этот матч. Каким будет итог?

ЧФР Клуж

«Клуж» уже разобрался с двумя соперниками в нынешней квалификации – сперва команда Тони Консейсау переиграла «Астану». После выездного поражения 0:1, «железнодорожники» дома обыграли казахов со счетом 3:1, оформив выход в следующий раунд.

С «Маккаби» из Тель-Авива чемпион Румынии, вопреки всем прогнозам, разобрался довольно легко, обыграв соперника 1:0 дома и удержав ничью 2:2 в гостях.

Прогноз редакции на матч ЧФР Клуж — Селтик

Шотландский “Селтик” в минувшем сезоне в 50-й раз выиграл чемпионат Шотландии и попал в квалификацию Лиги чемпионов. “Кельты” стартовали с первого раунда. Сначала они выбили из турнира “Сараево” из Боснии и Герцеговины — 5:2 по сумме двух матчей, а затем уничтожили эстонский “Нымме Калью” — 7:0 за две игры. В третьем туре шотландцам будет противостоять румынский “ЧФР Клуж”, который также начал свой путь с первого этапа. Румыны оказались сильнее казахстанской “Астаны” и израильского “Маккаби Тель-Авив”.

Ориентировочные составы на матч ЧФР – Селтик:

"Клуж" (5-3-2): Арлаускис — Винисиус, Сушич, Камора, Буркэ, Бордеяну — Кулио, Джокович, Дяк — Рондон, Омрани Тренер: Дан Петреску

Не сыграют: —

"Селтик" (4-2-3-1): Гордон — Рэлстон, Болинголи, Шимунович, Жюльен — Морган, Браун — Швед, Оливер Нтчам, Джонстон — Гриффитс Тренер: Нил Леннон

Не сыграют: —

Прогноз на матч ЧФР – Селтик:

Возглавляет “ЧФР Клуж” Дан Петреску, тренировавший раньше “Кубань” и московское “Динамо”. Под его руководством команда в этом сезоне провела пять матчей, одержав четыре победы и еще одну встречу свела к ничьей. “Селтик” на выходных начинает выступление в чемпионате, поэтому команды подходят к очному противостоянию в примерно одинаковых кондициях. Отметим, что за шотландцев выступает украинец Марьян Швед, перебравшийся в стан “кельтов” из “Карпат. Он уже успел отметиться голом в матче против “Нымме Калью”. Румыны сильны на своем поле и точно не проиграют даже более опытному сопернику. Наш прогноз — победа хозяев с форой (0) с коэффициентом 1,92.

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Сможет ли «Селтик» успешно сыграть в Румынии?

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Клуж» будет принимать «Селтик». Матч пройдет на стадионе «Константин Рэдулеску» 7 августа. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на



Пройти «Астану» удалось за счет домашней победы со счетом 3:1. А во втором раунде квалификации ЛЧ «Клуж» выбил из борьбы «Маккаби» Тель-Авив — 1:0 дома и 2:2 в гостях.





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В рамках чемпионата Румынии в новом сезоне «Клуж» провел уже четыре матча. На старте турнира была ничья с «КСМС Яссы» (1:1), а далее три победы: 4:1 в матче против «Академики Клинчень», 1:0 с бухарестским «Динамо» и 4:1 с «Киндией». В турнирной таблице чемпионата Румынии «Клуж» делит первое место с «Вииторулом».







«Селтик»



Чемпион Шотландии «Селтик» в квалификации Лиги чемпионов также преодолел уже два раунда.





В первом раунде подопечные Нила Леннона дважды обыграли представителя Боснии и Герцеговины «Сараево» (3:1 и 2:1).





Второй раунд для «Селтика» оказался даже проще первого. Шотландский клуб дважды всухую разобрался с эстонским «Нымме Калью», решив все вопросы еще в первой домашней игре — 5:0 и 2:0.









Чемпионат Шотландии стартовал 3 августа, и в первом туре «Селтик» поиздевался над «Сент-Джонстоном». Домашние 7:0 с хет-триком Райана Кристи.





Таким образом, три последних официальных матча «Селтик» выиграл с общим счетом 14:0.







Прогноз



Победа «Клужа» в домашнем матче оценивается коэффициентом 3,00, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,10, а на победу «Селтика» — 2,56.









Наш прогноз на матч — «Селтик» выиграет один из таймов с коэффициентом 1,87.





ЧФР Клуж — Селтик 07.08.2019

ЧФР Клуж — Селтик 07.08.2019

06.08.2019 30 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Румынский ЧФР Клуж и Шотландский Селтик. Эта встреча пройдет в Клуже на стадионе «Константин Рэдулеску» в предстоящую среду. Начало матча назначено на 21:00 по московскому времени.

П1 (3.00) Х (3.10) П2 (2.56) ЧФР Клуж Селтик Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч. «Константин Рэдулеску». Клуж 07.08.2019 21:00



Ориентировочные составы на матч ЧФР Клуж — Селтик

ЧФР Клуж : ЧФР Клуж: Арлаускис; Камора, Бурка, Винисиус, Сушич; Кулио, Джокович, Бордеяну; Омрани, Рондон, Деас. Селтик : Селтик: Бэйн; Мбомбо, Шимунович, Биттон, Айер; Браун, Форрест, Морган, Кристи, Макгрегор; Эдуард.



История личных встреч

История личных встреч между ЧФР Клуж и Селтиком насчитывает только один поединок. В 2013 году эти клубы сыграли в товарищеской встрече, которая завершилась со счётом 2:1 в пользу Румынских футболистов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

ЧФР Клуж начал свой путь в квалификации с первого этапа. На своем пути Румыны выбили достаточно грозных оппонентов — Казахстанскую Астану и Израильский Маккаби Тель-Авив. Однако, в обоих противостояниях ЧФР Клуж столкнулся с огромными проблемами и буквально выгрызал себе победу. Впереди еще более опасный соперник, пройти которого Румынской команде вряд ли по силам.

Селтик также начал свой турнирный путь с первого раунда квалификации. Но на его пути были весьма слабые оппоненты — Боснийский Сараево и Эстонский Калью. И если с первым соперником Селтик разобрался весьма скромно, обыграв его со счетом 5:2 по сумме двух встреч, то Калью был разгромлен 7:0 в двух играх. Даже несмотря на такие результаты, казалось, что Шотландцы играют с огромнейшим запасом. Весь этот запас придется компенсировать в Клуже.

Прогноз: Селтик увезет в Глазго приемлемый результат. Эта встреча станет результативной.

Интересные факты перед матчем

ЧФР Клуж не знает поражений уже 7 матчей кряду. Селтик подходит к этой встрече с аналогичным результатом. За 10 предыдущих гостевых поединков Селтик пропустил только 4 мяча.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч ЧФР Клуж — Селтик, по мнению online-bookmakers.com, будут:

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