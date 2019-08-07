Прогноз, ставки и коэффициенты Базель — ЛАСК (07.08.19)

Базель — ЛАСК 07.08.2019

Базель — ЛАСК 07.08.2019

06.08.2019 24 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Швейцарский Базель и Австрийский ЛАСК. Эта встреча пройдет в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в предстоящую среду. Начало матча назначено на 21:00 по московскому времени.

П1 (1.57) Х (4.34) П2 (5.60) Базель ЛАСК Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Санкт-Якоб Парк». Базель 07.08.2019 21:00



Ориентировочные составы на матч Базель — ЛАСК

Базель : Базель: Омлин; Видмер, Сомерт, Альдерете, Петретта; Фрай, Баланта, Штокер, Дзуффи, Окафор; Айети. ЛАСК : ЛАСК: Шлагер; Траунер, Визингер, Шнегг, Ранфтль; Холанд, Михорль, Реннер, Гойгингер; Клаусс, Теттех.



История личных встреч

История личных встреч между Базелем и ЛАСКом не знает ни одного поединка. Предстоящая игра станет первой в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Базель уже не является лидером Швейцарского футбола. Прошлое внутреннее первенство этот клуб закончил на второй строчке, уступив чемпиону Янг Бойзу аж 20 очков. Тем не менее, этот факт не мешает Базелю демонстрировать достойный футбол в еврокубках. На прошлой стадии квалификации Базель переиграл мощный Голландский ПСВ, уступив сперва на выезде со счетом 2:3, но выиграв домашний матч 2:1. Теперь перед Базелем стоит более легкая задача, с которой он обязан справляться.

ЛАСК в своем первенстве тоже стал вторым. Тягаться с Зальцбургом не по силам ни одной команде в Австрии и ЛАСК не стал исключением. Но этот клуб заработал право попробовать себя в квалификации Лиги Чемпионов, что уже является достижением. К тому же, ЛАСК проповедует атакующий стиль игры, благодаря чему его матчи частенько становятся любопытным зрелищем. Этого мы ждем и в ближайшую среду.

Прогноз: Базель выиграет поединок. Он станет весьма результативным.

Интересные факты перед матчем

14 последних поединков с участием Базеля приносили тотал больше 2.5 голов. ЛАСК выиграл в пяти предыдущих гостевых поединках кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Базель — ЛАСК, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Базель — ЛАСК Ставка: Победа Базеля (П1) Коэфф: 1.57 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Базель — ЛАСК Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.67 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз на

матч

«Базель» ‒ ЛАСК 7 августа

7 августа в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов швейцарский «Базель» принимает австрийский ЛАСК. Встреча начнётся в 21:00 мск.

«Базель»

«Базель» сотворил первую еврокубковую сенсацию нынешнего сезона, выбив на прошлой стадии голландский ПСВ по сумме двух матчей. Сначала красно-синие уступили в гостях 2:3, поведя в счёте на 79-й минуте, но умудрились дважды пропустить на 89-й и 93-й. Затем дома швейцарцы добились победы 2:1, забив победный гол на 68-й минуте и получив путевку в третий квалификационный раунд благодаря двум выездным мячам.

В стартовавшем чемпионате Швейцарии «Базель» после трёх туров занимает вторую строчку. Красно-синие одержали две победы, переиграв в гостях «Сьон» 4:1 и «Тун» 2:3, но дома уступили «Санкт-Галлену» 1:2.

ЛАСК

По итогам прошлого сезона ЛАСК стал вторым в австрийской Бундеслиге, но в отбор к ЛЧ вступает только сейчас. При этом в новом чемпионате Австрии чёрно-белые уже отыграли два тура, одержав победу над «Альтахом» 2:0 дома и в гостях разгромив «Аустрию» 3:0. Кроме того, перед стартом чемпионата ЛАСК успел пройти стадию 1/32 Кубка Австрии, одолев «Фёркламаркт» 6:2.

Надёжный прогноз на матч «Базель» ‒ ЛАСК

«Базель» регулярно играет в групповых стадиях еврокубков и в этой паре выступает в качестве фаворита. Амбиции швейцарцев подтверждает и результат предыдущей стадии квалификации, где красно-синие смотрелись довольно неплохо и выбили один из сильнейших клубов отборочного турнира. Что касается австрийцев, то у них менее опытный состав и не такая богатая история еврокубковых баталий, плюс много травмированных: матч гарантированно пропустят полузащитники Ох Ин-Пью и Фабиан Бенко, а также форвард Доминик Райтер. В таких условиях «Базель» наверняка добьётся домашней победы, заиграть которую с коэффициентом 1,50 можно в БК «1хСтавка».

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Базель

Базель прошел ПСВ в прошлом раунде, сенсация ли эта ? Ну пожалуй что неожиданность , так как швейцарский коллектив не заставлял о себе говорить в положительном ключе последние пару лет. Что бросается сейчас в глаза , так эта мягко говоря, скромная игра швейцаров в обороне. Суммарно четыре поединка альпийцы уже провели в этом сезоне, два в чемпионате страны, два в лиги чемпионов. И ни одного матча на ноль в оборона так и не отыграла , пропустив суммарно уже СЕМЬ мячей, за четыре поединка, эта явно многовато получается ! Но эта проблема у команды собственно появилась не именно в этом сезоне, эта достаточно привычное состояние Базеля, пропускать регулярно… Если в чемпионате страны эта не так страшно, так как получается на атаке выезжать, то вот на еврокубковой атаке, где атака уже не так уверенно себя чувствует, а оборона продолжает проваливаться, эта приводит уже к не самым приятным последствиям….

ЛАСК

ЛАСК пробует свои силы в лиги чемпиононв ! Естественно волнительно эта для команды ! Но, с соперником я бы сказал что повезло ! Мог бы кто-то и более серьезный попасться австрийскому коллективу в первом же для них отборочном раунде. В австрии уже стартовал чемпионат, для ЛАСКа старт сезона получается ну просто блестящем ! Фёкламаркт в матче кубка страны разнесли 6-2, а затем, в стартовом туре чемпионата,2-0 обыграли Альтах. Стартанули так стартанули ! Теперь остается еще так же резво в лиги чемпионов начать ! У ЛАСКа есть очень впечатляющая статистика, всего в 2019 году команда провела на данный момент 29 поединков, тут все вместе считается и чемпионат страны, и кубок, и товарищеские матчи , и всего в одном матче команда ушла с поля без забитого мяча. 14 апреля, в матче чемпионата страны ,сыграли 0-0 с Санкт-Пёльтеном, и все, эта единственный матч в 2019 году когда ЛАСК не забивал . Учитывая что сейчас уже август, статистика очень даже впечатляющая !

Прогноз

Мой выбор в данном матче пал на ставку : ЛАКС забьет ! Команда очень результативная, и атакующая ! А в соперниках у них дырявый Базель , который на сухо в обороне играет крайне редко. Поэтому гол гостей в данном матче смотрится вполне логичной ставкой !

Решит ли «Базель» исход противостояния еще в первом матче?

Швейцарский «Базель» на своем поле в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сыграет с австрийским ЛАСКом. Игра состоится 7 августа и начнется в 21:00 по Москве. Прогноз на



Первый поединок, который прошел в Эйндховене, завершился победой голландцев со счетом 3:2, а в Швейцарии дружина Марселя Коллера взяла реванш (2:1), и из-за большего количество голов на чужом поле прошла дальше.









Также 20-кратный чемпион Швейцарии провел три игры в новом чемпионате страны, в которых дважды победил и одну встречу проиграл.







ЛАСК



ЛАСК добыл серебряные награды в минувшем чемпионате Австрии, пропустив вперед себя только бессменного чемпиона последних лет «РБ Зальцбург».









Команда из города Линц после 18-летнего перерыва смогла вернуться на евроарену только в минувшем сезоне, где в Лиге Европы прошла один раунд.





Сперва «черно-белые» дважды обыграли норвежский «Лиллестрем» (4:0 и 2:1) во втором раунде квалификации, а на следующем этапе уступили дорогу турецкому «Бешикташу» только за счет выездного гола (2:1 и 0:1).





Календарь и таблица Лиги чемпионов





ЛАСК также на внутренней арене провел три поединка — один в Кубке Австрии и два в чемпионате страны. Во всех этих встречах команда праздновала победы.







Прогноз на «Базель» — ЛАСК



В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Базеля» предлагают — 1.58.









На викторию ЛАСКа дают — 5.30, ничья оценена — в 4.40.





«Базель», в отличие от своего предстоящего противника, каждый год берет участие в еротурнирах и зачастую пробивается в групповой раунд, а иногда и дальше. По всей видимости, швейцарцы добудут дома комфортную победу над соперником, который только недавно вернулся на евроарену.





Прогноз редакции на матч Базель — ЛАСК

А для вас тоже стал откровением тот факт, что команда со второго места австрийского чемпионата начинает путь в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда? В этом году наше удивление вызвал ЛАСК, который проведет двухматчевое противостояние с “Базелем” за право выйти в следующий раунд. Швейцарцы лихо начали сезон, оставив за бортом самого престижного европейского турнира голландский ПСВ — 4:4 по сумме двух матчей, но “Базель” в гостях забил на один гол больше. ЛАСК впервые в новейшей истории оказался настолько близок к групповому этапу Лиги чемпионов, но получится ли противостоять опытному “Базелю”?

Ориентировочные составы на матч Базель – ЛАСК:

"Базель" (4-2-3-1): Омлин — Кюмарт, Альдерете, Альварес Баланта, Джака — Штокер, Фрай — Видмер, Зуффи, ван Волфсвинкель — Аети

Не сыграют: —

ЛАСК (4-4-2): Шаглер — Висенгер, Рамсебнер, Траунер, Ренне — Мичор, Холланд, Ранфтль, Клаусс — Тетте, Фризер

Не сыграют: —

Прогноз на матч Базель – ЛАСК:

“Базель” хорош, швейцарцы сумели загонять ПСВ, продемонстрировав при этом яркую игру и обилие голевых моментов. “Красно-синие” уже вкатились в сезон, но и еврокубкового опыта то у них в разы больше, чем у соперника. Причем не только у клуба, но и у футболистов. За “Базель” выступают форвард Рикки ван Волфсвинкел, успевший поиграть на всех уровнях и во всех турнирах, полузащитники Валентин Штокер и Фабиан Фрай, которые являются старожилами команды. Как нам кажется, “Базель” на классе снимет вопрос о победителе противостояния уже в первом матче. Наш прогноз — победа хозяев с форой (-1) с коэффициентом 1,83.