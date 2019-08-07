Прогноз редакции на матч Слован Братислава — Дандолк

Прогноз Слован Братислава — Дандолк (07.08.19), ставки и коэффициенты

Слован Братислава — Дандолк. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (07.08.2019)

Слован Братислава — Дандолк. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги Европы (07.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы Слован Братислава — Дандолк состоится в среду 7 августа в 21:15 (МСК) на стадионе Народный. В этой игре явным фаворитом является Слован, от которого букмекеры ждут победу с разницей более, чем в один мяч. К игре он подходит после крупной победы над Сеницей в чемпионате Словакии со счетом 3:0. Это была пятая подряд победа Слована и он по-прежнему не проигрывает в этом сезоне — в семи матчах у него пять побед и две ничьи. Слован начинал футбольный год в Лиге чемпионов, но первый же соперник оказался ему не по зубам — две ничьи с одинаковым счетом 1:1 с Сутьеской и поражение в серии пенальти. А в Лиге Европы он на предыдущей стадии дважды обыграл косовский клуб Феронкели — 2:1 дома и 2:0 на выезде. В прошлом сезоне Слован остановился в третьем отборочном раунде Лиги Европы, проиграв тогда по сумме двух встреч венскому Рапиду (победа 2:1 дома и поражение 0:4 на выезде). Сейчас продолжается его безничейная серия в турнире, насчитывающая 13 матчей — восемь побед и пять поражений. При этом Слован выиграл шесть из восьми предыдущих поединков в Лиге Европы. А на своем поле он побеждал в каждом из четырех последних матчей с общим счетом 12:3. Из десяти предыдущих встреч в родных стенах в Лиге Европы братиславский клуб проиграл только одну и одержал семь побед.

Дандолк, как и Слован, начинал сезон в Лиге чемпионов и после того, как он прошел Ригу (две нулевые ничьи и победа по пенальти), ирландский клуб уступил Карабаху (ничья 1:1 дома и поражение 0:3 на выезде). В Лиге Европы он играет во второй раз подряд. В прошлом сезоне Дандолк вылетел во втором отборочном раунде, уступив кипрскому АЕК. В целом ему удалось выиграть только два из восьми предыдущих матчей турнира при одной ничьей и пяти поражениях. А на выезде Дандолк победил лишь раз за пять предыдущих встреч во втором по значимости Еврокубке, проиграв три раза. В каждом проигранном на данном отрезке матче он пропускал минимум два гола. И, как считают эксперты сайта , пропустит больше одного мяча и в предстоящей игре против Слована и в итоге проиграет с разницей в лучшем случае в два гола.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Слован Братислава — Дандолк:

Победа Слована — 1.38, ничья — 5.01, победа Дандолка — 7.46.

Слован Братислава — Дандолк. Прогноз на матч (Лига Европы, 3-й отборочный раунд, первый матч, 7 августа):

Победа Слована с форой (-1.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Слована со счетом 2:0 или 1:0 (коэффициенты 6.00 и 6.50 соответственно). Ставки на выигрыш Слована с форой (-1.5) принимаются с котировкой 2.14.

Как долго пробудет в Лиге Европы ирландский чемпион?

«Слован» Братислава

В среду, 7 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, словацкий «Слован» на своем поле примет ирландский «Дандолк». Начало поединка — в 21:15 мск. Прогноз на



«Слован» оказался в Лиге Европы после вылета уже в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Словацкий чемпион проиграл черногорской «Сутьеске» в серии пенальти после двух матчей со счетом 1:1.





Зато успешно началось выступление команды во втором по значимости турнире Старого света. Во втором его раунде ей удалось пройти косовский «Фероникели» (4:1).









Удачно для клуба началась новая кампания и в национальном первенстве. По итогам трех туров он со стопроцентным показателем лидирует в турнирной таблице.











«Дандолк»



В этом сезоне еврокубков футболистам «Дандолка» приходится несладко. К примеру, в первом раунде Лиги чемпионов они с трудом прошли ФК «Ригу».





Выиграть удалось лишь во втором выездном матче, при этом в серии пенальти. Тем не менее, уже в следующей стадии на ее пути стал «Карабах» (4:1), хотя в Ирландии соперники разошлись миром 1:1.





В национальном первенстве у коллектива все отлично. Велики шансы, что он станет чемпионом и в сезоне-2019, где после 25-ти матчей его отрыв достигает в семь пунктов за 11 туров до конца.







Прогноз



Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,5.









Рекомендуем ставить на то, что «Слован» выиграет, и обе команды забьют за 3,3.



Слован Братислава — Дандолк 7 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Действующие чемпионы своих стран в очном противостоянии выяснят, кому удастся пройти в раунд плей-офф к групповому этапу Лиги Европы. Стартовали противники с 1-го раунда Лиги чемпионов, только вот если словаки сразу же уступили черногорской «Сутьеске», то ирландцы сумели пройти «Ригу» (судьба обоих противостояний решалась в серии пенальти). На 2-м этапе «Слован» уже в квалификации Лиги Европы в двух матчах обыграл «Фероникели», а «Дандолк» закончил выступление в Лиге чемпионов поражением от «Карабаха».

О матче

Братиславский клуб является фаворитом не только домашнего матча, но и всего противостояния. На победу команды в первой игре можно сделать ставку с кэфом примерно 1,4. Словаки в последний раз проходили далее 3-го квалификационного этапа Лиги Европы в сезоне 2011/12 и тогда команда даже сыграла в групповом раунде. Играл «Слован» в осенней стадии еврокубка и в сезоне 2014/15, но в том розыгрыше команда прошла в групповой раунд после вылета из плей-оффа Лиги чемпионов. Сейчас же у словаков серия из 4 подряд неудачных попыток дойти хотя бы до плей-оффа Лиги Европы. «Дандолк» лишь 1 раз сумел проявить себя в основной части еврокубка. Случилось это в сезоне 2016/17, но попали ирландцы туда после вылета из плей-оффа Лиги чемпионов. В самой же квалификации Лиги Европы команда далее 2-го этапа не проходила.

Статистика для ставок

Во всех последних 5 еврокубковых матчах «Слована», а также в 4 у «Дандолка», сыграла ставка на «Тотал меньше 1,5» в первом тайме.

Братиславцы, скорее всего, уверенно переиграют гостей по угловым. В предыдущих 11 домашних матчах в еврокубках «Слован» выигрывал по этому показателю 10 раз, причем в 8 из них с разницей в 2 и более корнеров. Ирландцы в 5 последних гостевых матчах в еврокубках 4 раза проиграли с разницей более, чем в 1 угловой.

Прогноз редакции на матч Слован Братислава — Дандолк

С приходом Яна Козака — крутого по словацким меркам специалиста — “Слован” стал оживать на глазах, продолжает победное шествие в обоих турнирах (чемпионат, ЛЕ), и в противостоянии с ирландским “Дандолком” выглядит более чем явным фаворитом. Даром что “лилейно-белые” — явный лидер чемпионата Ирландии последних лет (и в нынешнем сезоне идут первыми с неплохим отрывом), на клубном уровне, как и прочие представители своей страны, в Европе не представляет собой серьезной силы.

Ориентировочные составы на матч Слован — Дандолк

“Слован” (4-2-3-1): Грейф — Апау, Абена, Божиков, Де Марко — Ноно, Де Кампс — Даниэль, Хольман, Моха — Шпорар

Не сыграют: —

“Дандолк” (3-4-3): Роджерс — Хоар, Клири, Бойл — Гэннон, Маррей, Шилдс, Мэсси — Даффи, Хобан, Макграт

Не сыграют: —

Прогноз на матч Слован Братислава — Дандолк

“Небесно-голубые” после плачевного выступления в квалификации ЛЧ (вылет от черногорской “Сутьески”, еще при прежнем тренере), одержал 5 побед кряду при разнице мячей 13:2. В чемпионате “Слован” после трех туров возглавляет таблицу, в Лиге Европы на классе был пройден косовский “Фероникели”. Плюс ко всему, клуб из Братиславы — опытнейший европейский боец (более 140 международных матчей), в нынешнем десятилетии дважды заходил в группу ЛЕ, а с соперниками из Ирландии доселе очков не терял.

Коллектив Винни Перта также свалился в эту квалификацию из старшего евротурнира — без шансов сгорел “Карабаху”. За 4 игры “лилейно-белые” не забили ни разу: “Рига” была пройдена по пенальти. Вообще, европейские матчи “Дандолка” малорезультативны: в 6 последних было забито 8 мячей. Наш прогноз будет безжалостен к андердогу: хозяева с форой (-1.5) за 2.21.

Сделать ставку без риска

Повторить



«Слован» — «Дандолк». Прогноз на матч 7 августа. Лига Европы УЕФА

Мой прогноз

Представляем прогноз на матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором 7 августа «Слован» принимает ирландский «Дандолк». Как завершится игра в Братиславе? – читайте в нашем материале.

Слован Бр

«Слован» в 21-й раз стал чемпионом Словакии, добыв за сезон 25 побед и пять ничьих, а отрыв от второго места составил 17 очков. В новом сезоне «небесно-голубые» стартовали с трех викторий, а в последнем туре разгромили «Сеницу» (3:0).

В квалификации Лиги чемпионов «Короли Братиславы» потерпели фиаско от «Сутьески», а в первом туре отбора Лиги Европы переиграли «Фероникели» с общим счетом 4:1.