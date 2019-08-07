«Марибор» – «Русенборг». 07.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз Марибор — Русенборг (07.08.19), ставки и коэффициенты

Марибор

В первом раунде квалификации Марибор легко разобрался с исландским Валюром. 5-0 по сумме 2х матчей. А вот в следующем раунде играть предстояло против чемпиона Швеции АИКа. Однако словенцы дома одержали победу 2-1. С таким же счётом сыграли и в Швеции только в пользу хозяев. А в дополнительное время «фиалки» оказались успешнее. Сначала через 3 минуты после начала доп.времени пропустили. А потом за 3 минуты до конца этого доп. времени забили необходимый для прохода дальше гол.

Русенборг

Русенборг тоже выбил 2 клуба из квалификации лиги чемпионов. И если с северо-ирландским Линфилдом у «тролей» проблем не было, 0-2 в гостях и 4-0 дома. То с БАТЭ пришлось повозится. Проиграв в Белоруссии 2-1 в ответной встрече на табло стадиона Леркендал в Трондхейме горели нули до 73й минуты. Судья над норвежцами смилостивился и дал пенку в ворота белорусов. А когда те пошли отыгрываться, хозяева на 85й минуте установили окончательный счёт в матче 2-0. Обращает на себя внимание тот факт, что Русенборг много пропускает. В своём чемпионате 19 раз его вратари в 16ти турах вынимали мячи из сетки своих ворот. И в 20 последних гостевых играх он только 5 раз оставался «сухим».

Прогноз

Не возьмусь предсказать победителя ни в этом матче ни в общем исходе. Но гол-голы от хозяев тут ждать можно. О ненадёжности норвежской обороны в целом и на выезде в частности я уже сказал. Добавлю, что Марибор помимо того, что в этой квалификации забивал во своих 4х матчах, а в 3х из них больше 1го мяча. Он в 15 из последних 18 игр на своём поле соперникам забивал. А в 8 случаях больше 1го гола. 4 травмированных игрока есть у хозяев. Но основными из них можно назвать только Дершивича. Однако команда без его проводит весь подготовительный цикл и матчи в л.ч. Как видим проводит хорошо. И Заховича. Та же история, что и с Дершивичем. Он уже полтора месяца на травме. Марибор без его сыграл 10 матчей. Кем безболезненно заменить болезных тренер Миланич нашел.

Марибор понимает насколько тяжело придётся в Норвегии. Так же в стане словенцев в курсе проблем оборонительно плана у «тролей». И их шанс победить в 2х раундовом противостоянии это победа и желательно с разницей больше чем в 1 гол у себя дома. У хозяев есть в составе кому забивать. Тот же бразилец Таварес в воротах Валюра отметился. Или Кронаветер. И Валюру в обоих матчах забивал и АИКу. А в прошлом чемпионате Словении 17 мячей забил. Сложив все данные вместе минимум на 1 гол в исполнении «фиалок» тут рассчитывать можно. А при удачном раскладе и больше.

Марибор — Русенборг 7 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Победитель этого двухматчевого противостояния продолжит борьбу в Лиге чемпионов и сыграет с победителем пары «Динамо» Загреб — «Ференцварош», а проигравший будет участвовать с 4-го квалификационного раунда в Лиге Европы.

О матче

В предыдущем раунде «Марибор» по сумме двух встреч оказался сильнее шведского АИКа. Таким образом, словенская команда сумела пройти в 3-й отборочный этап, как и в сезоне 2017/18, когда «Марибор» последний раз участвовал в ЛЧ. Тогда действующий чемпион Словении начав со 2-го раунда квалификации сумел выйти в групповой этап самого престижного клубного европейского турнира. Соперником «Русенборга» на прошлой стадии был белорусский БАТЭ, победа над которым позволила норвежцам пройти в 3-й квалификационный раунд ЛЧ впервые за 4 года. Букмекеры считают предстоящих соперников примерно равными и предлагают следующие котировки на проход в следующую стадию: коэффициент в районе 2 на «Марибор» и около 1,8 на «Русенборг». Фаворитом же первой встречи являются словенцы: на их победу можно поставить почти за 2,3. Успех норвежской команды букмекеры предлагают взять примерно за 3,4.

Статистика для ставок

В 9 последних домашних матчах в ЛЧ «Марибор» не проиграл 8 раз (5 побед, 3 ничьи). В 11 последних выездных матчах в ЛЧ «Русенборг» не выиграл 10 раз (2 ничьи, 8 поражений). Учитывая эту статистику закономерно поставить на непроигрыш «Марибора» в предстоящей встрече с коэффициентом в районе 1,35.

В 10 последних матчах «Марибора» в ЛЧ ставка «Тотал больше 1,5» сыграла 10 раз. Данное событие прошло и в 4 последних матчах «Русенборга» в ЛЧ. Котировки на то, что команды смогут забить минимум 2 гола в предстоящей игре, расположились около 1,4.

«Марибор» – «Русенборг». 07.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 3-й квалификационный раунд

«Марибор» – «Русенборг»

Марибор. Стадион: «Людски врт». 07.08.2019. 21:30 (МСК)

Один из матчей среды пройдет на печально известном для российских болельщиков стадионе «Людски врт», где случился один из самых позорных матчей в истории сборной России. Там сыграет местный клуб «Марибор» и норвежский «Русенборг», который очень давно не играл в групповой стадии Лиги Чемпионов. Сумеет ли «Русенборг» сделать еще один шаг в сторону групповой стадии или одной оконфузившейся командой на словенской земле станет больше?

Форма «Марибора»

Действующий чемпион Словении начал чемпионат из рук вон плохо – 3 очка в 4 играх и, как следствие, предпоследнее место в турнирной таблице. Но этому есть логическое объяснение – ротация состава и акцент на попадание в групповой этап ЛЧ в угоду результатам на внутренней арене. И пока что «Марибор» преуспевает на международной арене – пройдено 2 раунда. В 1-м раунде был выбит исландский «Валюр» с итоговым счетом 5:0. Затем пришлось попотеть со шведским АИКом: 2:1 – дома, 2:3 в гостях. Но основное время гостевого матча завершился со счетом 1:2, поэтому победитель выявлялся в дополнительное время, где на 117-й минуте при счете 1:3 «Марибор» спасся и вышел в следующий раунд. С каждым следующим раундом попадаются более сильные соперники, поэтому вероятность того, что путь «Марибора» закончится в 3-м раунде высока.

Форма «Русенборга»

«Русенборг», как и «Марибор», является действующим чемпионом Норвегии. И подобно «Марибору» «Русенборг» начал свой еврокубковый поход с 1-го квалификационного раунда. В 1-м раунде «Русенборг» без проблем прошел североирландский «Линфилд» с итоговым счетом 6:0. Затем подоспела тяжелая артиллерия в лице опытного еврокубкового бойца – белорусского БАТЭ. Противостояние с БАТЭ, как и ожидалось, выдался непростым. Первый матч прошел на выезде, где «Русенборг» уехал домой, проиграв с комфортным счетом 1:2. И в ответной игре «Русенборг» воспользовался сполна счетом первой игры и победил со счетом 2:0. Причем оба мяча были забиты в последней 20-минутке второго тайма.

В отличие от «Марибора», который сыграл в национальном чемпионате всего лишь в 4 турах, «Русенборг» отыграл уже 16 туров. То есть «Русенборг» находится в лучшем игровом тонусе нежели «Марибор». Однако в этом сезоне «Рсенборгу» скорее всего не удастся защитить чемпионский титул, так как на данный момент «Русенборг» идет на 6-м месте с отставанием от идущего первым «Мольде» на 11 очков. И в отличие от «Марибора» качество выступлений на внутренней арене никак не связано с еврокубковыми матчами.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Марибор» является фаворитом встречи, но не в двухматчевом противостоянии. Поэтому исход будет предрешён именно в Мариборе и хозяевам необходимо убедительно побеждать. А «Русенборгу» достаточно проиграть с разницей в 1 мяч, но при этом, чтобы уехать домой с комфортным счетом, как в случае с первой игрой против БАТЭ или свести матч вничью, чего тоже будет достаточно. Учитывая уровень оппозиции в прошлых раундах и то как команды противостояли им, «Русенборг» выглядит посильнее и предпочтительнее в этой паре. Плюс «Марибор» уступает даже БАТЭ по уровню игры. Поэтому мы полагаем, что «Русенборг» постарается уехать домой с не менее комфортным счётом, чем из Борисова. Суммируя все вышеперечисленное, мы считаем, что первый матч завершится вничью. За ничью БК «Бетсити» даёт коэффициент 3,20.

«Бетсити» — обладатель премии BR Awards 2019 «Лучший клиентский сервис».

Также, учитывая результативность команд в предыдущем раунде, особенно «Марибора», у которого проходная оборона, мы полагаем, что матч будет обоюдоострым и мы увидим голы от обеих команд. БК



«Марибор» — «Русенборг». Прогноз на матч 7 августа. Лига Чемпионов УЕФА

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Предлагаем вариант прогноза на поединок «Марибор» — «Русенборг», который состоится 7 августа. Сколько смогут забить команды друг другу?

Марибор

«Марибор» в предыдущих стадиях прошел сначала «Валюр» (2:0 и 3:0), а затем и АИК (2:1 и 2:3, ДВ). Во внутреннем первенстве для словенского гранда все печально — за четыре тура набрано лишь три балла. Очевидно, что клуб сконцентрировался на успешном выступлении в еврокубках.

Рок Кронаветер забил трижды и отдал три голевые передачи.

Марибор — Русенборг 07.08.2019

Марибор — Русенборг 07.08.2019

06.08.2019 28 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Дмитрий Безсонов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Словенский Марибор и Норвежский Русенборг. Эта встреча пройдет в Мариборе на стадионе «Людски врт» в предстоящую среду. Начало матча назначено на 21:15 по московскому времени.

П1 (2.17) Х (3.08) П2 (3.82) Марибор Русенборг Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Людски врт». Марибор 07.08.2019 21:15



Ориентировочные составы на матч Марибор — Русенборг

Марибор : Марибор: Пирич; Вилер, Перичич, Ивкович, Милец; Врховец, Крету, Котник, Кронаветер, Хотич; Таварес. Русенборг : Русенборг: Хансен; Мелинг, Ховланд, Региниуссен, Хеденстад; Кондрасен, Лундемо, Асен; Де Ланлэй, Содерлунд, Хеланд.



История личных встреч

История личных встреч между Марибором и Русенборгом не знает ни одного поединка. Предстоящий матч станет первым в данном противостоянии.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Марибор начал свой путь в квалификации с первого этапа. Пройдя Исландский Валюр со счетом 5:0 по сумме двух матчей, Словенцы столкнулись с тяжелейшим соперником в лице Шведского АИКа. Матч в Мариборе завершился победой хозяев со счетом 2:1, однако ответный поединок закончился с таким же результатом. В итоге, все решилось лишь в дополнительное время, во время которого Марибор пропустил гол, но смог отыграться на 117-ой минуте. Вот только, подобные матчи в начале сезона вряд ли положительно влияют на функциональную готовность команды.

Что касается Русенборга, то ему тоже пришлось преодолеть два стартовых этапа квалификации. Сперва Норвежцы разгромили скромный Североирландский Линфилд со счетом 6:0, но в следующем раунде начались проблемы. Первая встреча против БАТЭ закончилась поражением Русенборга со счетом 1:2. Однако, на своем поле Норвежцы показали очень мощный футбол и без проблем добыли путевку в следующий раунд.

Прогноз: Русенборгу по силам засушить эту встречу. Результативной она точно не станет.

Интересные факты перед матчем

Марибор победил только в 1 из 5 последних поединков. Русенборг выиграл в 6 из 8 предыдущих поединков.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Марибор — Русенборг, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Марибор — Русенборг Ставка: Непроигрыш Русенборга (Х2) Коэфф: 1.71 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Марибор — Русенборг Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.52 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)