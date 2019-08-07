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Запись от Авг 7, 2019 в 08:03 · by 0

Прогноз, ставки и коэффициенты ЦСКА — Адмирал (07.08.19)

Прогноз на матч ЦСКА – Адмирал

Вчера в первой встрече команда московских армейцев одержала победу над командой адмирал , сегодня им снова предстоит играть друг против друга, и я хотел бы отметить характер дальневосточной команды и хочу чтоб они забили как минимум две шайбы для прохода моего варианта ставки за хороший кафицент, считаю что все предпосылки к такому исходу есть и надеюсь на результативную игру от номинальных гостей этого матча. 


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Прогноз, ставки и коэффициенты ЦСКА — Адмирал (07.08.19)

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