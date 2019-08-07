Прогноз, ставки и коэффициенты Сибирь — Йокерит (07.08.19)

Прогноз на матч Йокерит – Сибирь

В этом матче я возьму победу команды которая родом из Финляндии за хороший кафицент с высокой вероятностью прохода события, считаю что во всем турнире так же победит команда номинальных хозяев льда . Сибиряки не плохую игру показывают в товарищеских матчах перед началом сезона , но я все же отдам предпочтение именно команде из Финляндии и надеюсь они меня не подведут в этой встрече и добьются нужно результата для прохода моего варианта ставки.