Прогноз и ставки Суарес Наварро — Контавейт (07.08.19)

Прогноз на матч Суарес Наварро – Контавейт

Здравствуйте. Я считаю, что всё таки у Карлы Суарес Наваро шансов поболее..) Аннет Контавейт сыграла непростой матч с Марией Шараповой 3:6 6:4 6:4, а Суарес довольно легко прошла Винус Уильямс в двух..) В январе Аннет Контавейт разгромила Суарес 6:3 6:0, но до этого в 2018 Суарес побеждала её в трёх сетах.. а в далёком 2011 в двух) Мне кажется, что форма сейчас у Суарес Наваро получше.. Не знаю почему она слила в январе, но если физуха её не подведёт, она так-то пограмотнее теннисистка, чем Аннет.. и должна её пройти..)

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