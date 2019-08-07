«Бенчич» — «Гёргес». 07.08.19. Прогноз и ставки на матч

Б.Бенчич

Бенчич проводит отличный для себя сезон. Взяла турнир в Дубае обыграв в финале Квитову, но быстро вылетела с Уилмблдона, проиграв Риске в 3-х сетах. Сейчас спортсменка является 12 ракеткой мира. Особенно хорошо выступает на хардовом покрытии. На сегодняшний день имеет статистику (20-8). Легко обыграла Потапову (6-2/6-1). Стоит отметить, что Белинда обладает мощной подачей и в розыгровках отыгрывает практически безупречно, допуская минимальное количество невынужденных ошибок.

Ю.Гергес

Гёргес демонстрирует прекрасную игру на быстрых покрытиях. Она имеет в арсенале мощную подачу, при этом в розыгровках действует агрессивно, тем самым застаёт врасплох своих соперниц. На харде она сыграла 17 поединков, из которых выиграла — 11, проиграла — 6. На старте сезона успела выиграть турнир в Окленде, одержав волевую победу в финале над Бьянкой Андреску. На данный момент занимает 24 строчку рейтинга WTA.

Прогноз

Букмекеры ставят фаворитом Бенчич, вынужден в этом не согласиться, так как у обе теннисистки находятся в превосходной форме. Тем более игра будет на харде, любимом покрытии Гергес, четыре завоеванных титула на данном покрытии доказываю это. Считаю игра затянется на три сета, и обе соперницы будут на измоте, поэтому предлагая поставить на фору Гергес +4

Прогноз редакции на матч Бенчич — Гёргес

Спустя три года невыразительной игры, Бенчич решила постараться вернуться на теннисный Олимп и пока у нее это неплохо получается. На данное время теннисистка занимает 12 строчку в рейтинге WTA, выиграла престижный турнир в Дубае, да и вообще на любом покрытии играет восхитительно. Благодаря своей игре Белинда поднялась уже на 42 строчке и мы вас уверяем, что останавливаться на этом она не собирается.

Статистическое превью на матч Белинда Бенчич – Юлия Гергес:

Гергес выиграла три из пяти последних матча. Поставить на победу немецкой теннисистки можно за 3,23

Бенчич четыре последних победных матча выиграла со счетом 2:0. На аналогичный счет в матче можно поставить за 1,83

Статистика личных встреч Белинды Бенчич и Юлии Гергес:

В четвертый раз теннисистки скрестят между собой ракетки. Пока 2-1 ведет Гергес.

Прогноз на поединок Бенчич – Гергес:

Само хорошо Гергес выступает на харде. Четыре последних титул завоеванные на данном покрытии это подтверждают. После травяных и грунтовых кортов, Гергес впервые выйдет на хард и сразу против такого мощного соперника.

Победить Юлии будут в матче очень сложно, но она точно без боя не сдастся. Ждем в этом противостоянии затяжной матч, в котором победитель определится именно в третьем сете. У кого больше сил будет в решающей партии, за тем и победа. Выбирать между теннисистками мы не станем, а возьмем ТБ 20,5 за 1,85