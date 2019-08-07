Прогноз и ставки Хачанов — Вавринка (08.08.19)

К.Хачанов

Карен Хачанов в этом году очень сильно прогрессирует — на данный момент Карен располагается на 8-ой строчке рейтинге АТР, что является пиком его нахождения в рейтинге. Однако назвать российского теннисиста хардовиком язык просто не поворачивается — в 10-ти последних матчах на быстром покрытии Хачанов проиграл 7 раз, что, естественно, результат далеко не лучший. К тому же, в течение 8-ми последних месяцев Карен дважды проиграл Вавринке, и оба раза на харде, первый раз в Санкт-Петербурге, второй — в Дохе. Достаточно показательным стал матч с Цонгой в Вашингтоне, который россиянин проиграл, хотя сейчас Жо пребывает далеко не в лучшей форме, уверен, в этом поединке Хачанову ничего не светит…

С.Вавринка

Вавринка же располагается на 22-ой строчке в рейтинге АТР, в Монреале Стэн уже успел провести первый свой поединок — в нем Вавринка переиграл Григора Димитрова. Стоит отметить тот факт, что Вавринка достаточно неплох на харде в последнее время — Стэн в 15-ти последних поединках на быстром покрытии швейцарец победил 10 раз, уверен, что сегодня номинальный гость вновь имеет все шансы на успех. Уверен, что сегодня Вавринка сможет уверенно переиграть Хачанова, все-таки хард — покрытие для швейцарца достаточно удобное, да и история личных встреч с Хачановым у Стэна достаточно положительная…

Прогноз

Как мне кажется, Хачанов в этом матче не имеет никаких шансов на успех. Вавринка на харде достаточно неплох в последнее время, а вот Хачанов на твердом покрытии не очень хорош — победа швейцарского теннисиста!

Карен Хачанов — Стэн Вавринка. 07.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Теннис. Coupe Rogers. 1/16 финала.

Карен Хачанов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Монреаль, Канада. 07.08.2019. 19:00 МСК.

В рамках 1/16 финала теннисного турнира серии 1000, который в эти дни проходит в Монреале, 8-я ракетка мира, Карен Хачанов, сразится с 22-м номером рейтинга ATP, Станисласом Вавринкой. Будущие соперники дважды играли в туре, оба раза на харде и в обеих встречах Вавринка всухую, со счётом 2:0 обыгрывал Карена. В Москве в 2018 году и в начале текущего сезона в Дохе.

Прогноз на

матч

Карен Хачанов — Стэн Вавринка 7 августа

7 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Карен Хачанов — Стэн Вавринка

Россиянин не слишком удачно отыграл на траве и вылетел уже в третьем круге Уимблдона, проиграв 0-3 Баутисте-Агуту, а в Вашингтоне ничего не получилось против Тсонга — 1-2 при подавляющем преимуществе француза. Очевидно, что Карен далёк от оптимальной формы: двигается медленно и тяжело, быстро устаёт, плохо подходит к мячам, а это всё сказывается на качестве ударов. За неделю, что прошла после вылета в столице США, точно ничего не изменится.

Стэн, наоборот, капитально возвращается в элиту: дальний проход на «РГ», сносный теннис на траве и хороший дебют в Монреале — лёгкие 2-0 против Димитрова. Швейцарец дважды выигрывал «Шлемы» на резине, обожает это покрытие, прекрасно понимает отскоки, а сейчас открыто заявляет, что собирается бороться за титул на предстоящем US Open. В арсенале страшная по силе подача, плотные выстрелы с задней линии, идеальная игра под сеткой и убойные ответы с приёма. Для победы над неоптимальным Хачановым этого более чем достаточно.