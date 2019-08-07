Прогноз и ставки ЧФР Клуж — Селтик (07.08.19)

ЧФР Клуж — Селтик. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (07.08.2019)

ЧФР Клуж — Селтик. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (07.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ЧФР Клуж — Селтик состоится в среду 7 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Константин Рэдулеску. В этом матче шансы соперников примерно равные, а вот в целом в противостоянии букмекеры считают фаворитом Селтик. К первому поединку шотландский клуб готовится после крупной победы над Сент-Джонстоном со счетом 7:0 в чемпионате страны. Это была его пятая подряд победа в пяти официальных матчах сезона и в третий раз кряду Селтик не пропустил. В Лиге чемпионов он стартовал с первого отборочного раунда и оказался сильнее Сараево — победа 3:1 на выезде и победа 2:1 дома. Затем Селтик уверенно прошел Калью — победа 5:0 дома и победа 2:0 в гостях. В прошлом сезоне шотландцы остановились в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, проиграв тогда по сумме двух встреч греческому АЕК. В целом за десять последних матчей в главном Еврокубке Селтик одержал семь побед и потерпел только одно поражение. А в гостях он выиграл три из пяти предыдущих матчей, проиграв лишь раз и трижды оставляя собственные ворота в неприкосновенности.

ЧФР готовится к этой игре после крупной победы над Киндией в чемпионате Румынии со счетом 4:1. Он проиграл два первых матча сезона, но затем провел еще семь официальных поединков и не потерпел ни одного поражения — пять побед и две ничьи. В Лиге чемпионов ЧФР стартовал с первого отборочного раунда и обыграл на этой стадии Астану — поражение 0:1 на выезде и победа 3:1 дома. Во втором квалификационном раунде он добился победы по сумме двух встреч над Маккаби из Тель-Авива — дома ЧФР выиграл 1:0, а на выезде сыграл вничью 2:2. В прошлом сезоне румынский клуб вылетел уже во втором отборочном раунде, проиграв Мальме. За 13 последних матчей в Лиге чемпионов ЧФР проиграл только четыре раза и одержал девять побед при четырех ничейных результатах. А у себя дома он выиграл пять из девяти предыдущих матчей в главном Еврокубке, один раз сыграв вничью и трижды проиграв. Аналитики сайта считают, что его первый матч с Селтиком победителя не выявит и завершится вничью. При этом забивать должны и хозяева, и гости.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч ЧФР Клуж — Селтик:

Победа ЧФР — 2.75, ничья — 2.98, победа Селтика — 2.63.

ЧФР Клуж — Селтик. Прогноз на матч (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 7 августа):

Ничья в матче; обе команды забьют. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). Чуть менее высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 6.00). Ставки на то, что забивать будут обе команды, принимаются с коэффициентом 2.10.

ЧФР Клуж

Румынский ЧФР оставил о себе неплохое впечатление в первых двух отборочных раундах нынешней Лиги Чемпионов УЕФА. Сумев оставить за бортом престижного соревнования сначала опытную в еврокубках казахстанскую Астану (поражение 0:1 на выезде, победа 3:1 дома), а затем и примерно такой же крепкий израильский Маккаби Тель-Авив (1:0 у себя и 2:2 в гостях). Где, как хорошо заметно, атакующее звено Клужа отнюдь не дремало.

На мой взгляд, не станет спать нападение ЧФР и в противоборстве с шотландском Селтиком, так как после нулей в графе «забитые мячи» дома далее можно фактически не ехать в «страну кельтов» на ответный спарринг. Где очень трудно выступать почти всем, в том числе и заслуженным грандам, в связи с огромным давлением местного стадиона.

Селтик

Что касается самого Селтика, то о его теперешней силе пока трудновато судить, так как «бело-зелёным» пришлось на предыдущих этапах играть с далеко не самыми статусными оппонентами в лице боснийского Сараево и эстонского Нымме Калью…Да и то, подопечные Нила Леннона умудрились аж дважды пропустить голы от первых, победив на Балканах 3:1 и у себя на «Селтик Парк» 2:1.

Прогноз

Считаю, что местами не стабильный в еврокубковых соревнованиях Селтик и на этот раз не сможет оставить собственные ворота в полной неприкосновенности!

ЧФР Клуж – Селтик. Прогноз на матч Лиги чемпионов от Александра Шмурнова

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Александра Шмурнова на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЧФР Клуж – Селтик.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Тони Консейсау и Нила Леннона назначено на 7 августа в 21:00 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Нила Леннона. Ставки на победу Селтика принимаются с коэффициентом 2,57. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.06, а ставки на победу ЧФР Клуж принимают с коэффициентом 3.09.

ЧФР Клуж – Селтик. Прогноз Александра Шмурнова:

Вряд ли в Румынии будет много забитых мячей. Селтик команда быстрая и боевая, но ей выгодно сыграть надежно на выезде. А более техничным хозяевам, с одной стороны, очень важен домашний успех, а с другой — крайне рискованно открываться, чтобы давать шансы сопернику на выездной гол. Ставлю на низы. В том числе по таймам. Совсем уж отрицать вероятность гола до перерыва не стоит, но в любом случае игра вряд ли откроется.

Ставка на матч ЧФР Клуж – Селтик от эксперта БК «Олимп» Александра Шмурнова:

Тотал голов в матче меньше 2,5 (коэффициент 1,53); тотал голов в обоих таймах меньше 1,5 (коэффициент 1,95).

Анализируйте цифры и факты, изучайте спортивную статистику!

«ЧФР» — «Селтик». Прогноз на матч 7 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

«Клуж» 7 августа примет «Селтик» на своем поле – мы подготовили прогноз на этот матч. Каким будет итог?

ЧФР Клуж

«Клуж» уже разобрался с двумя соперниками в нынешней квалификации – сперва команда Тони Консейсау переиграла «Астану». После выездного поражения 0:1, «железнодорожники» дома обыграли казахов со счетом 3:1, оформив выход в следующий раунд.

С «Маккаби» из Тель-Авива чемпион Румынии, вопреки всем прогнозам, разобрался довольно легко, обыграв соперника 1:0 дома и удержав ничью 2:2 в гостях.

Сможет ли «Селтик» успешно сыграть в Румынии?

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Клуж» будет принимать «Селтик». Матч пройдет на стадионе «Константин Рэдулеску» 7 августа. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на



Пройти «Астану» удалось за счет домашней победы со счетом 3:1. А во втором раунде квалификации ЛЧ «Клуж» выбил из борьбы «Маккаби» Тель-Авив — 1:0 дома и 2:2 в гостях.





Все прогнозы на футбол





В рамках чемпионата Румынии в новом сезоне «Клуж» провел уже четыре матча. На старте турнира была ничья с «КСМС Яссы» (1:1), а далее три победы: 4:1 в матче против «Академики Клинчень», 1:0 с бухарестским «Динамо» и 4:1 с «Киндией». В турнирной таблице чемпионата Румынии «Клуж» делит первое место с «Вииторулом».







«Селтик»



Чемпион Шотландии «Селтик» в квалификации Лиги чемпионов также преодолел уже два раунда.





В первом раунде подопечные Нила Леннона дважды обыграли представителя Боснии и Герцеговины «Сараево» (3:1 и 2:1).





Второй раунд для «Селтика» оказался даже проще первого. Шотландский клуб дважды всухую разобрался с эстонским «Нымме Калью», решив все вопросы еще в первой домашней игре — 5:0 и 2:0.









Чемпионат Шотландии стартовал 3 августа, и в первом туре «Селтик» поиздевался над «Сент-Джонстоном». Домашние 7:0 с хет-триком Райана Кристи.





Таким образом, три последних официальных матча «Селтик» выиграл с общим счетом 14:0.







Прогноз



Победа «Клужа» в домашнем матче оценивается коэффициентом 3,00, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,10, а на победу «Селтика» — 2,56.









Наш прогноз на матч — «Селтик» выиграет один из таймов с коэффициентом 1,87.