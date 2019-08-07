Прогноз и ставки Азаренко — Ястремская (07.08.19)

В.Азаренко

Ну я все же , в Азаренко, уже не верю ! Да, явно видно что она старается, и многие говорят что вот-вот и она вновь станет настоящем топом еще на пару-тройку лет. Только вот-вот этот никак не наступит… Ну вот посмотреть на ее результаты в 2019 году. Второй-третей круг, и домой… Единственно за что взгляд цепляется , эта турнир в «Монтеррей» на харде, там дошла до финала, но быстро сбежала с корта, сославшись на травму, когда ее начала на винтики разбирать Мугуруса…. И на этом собственно все… Уже даже на этом заокеанском отрезки, она успела доказать то, что, ничего супер серьезного из себя не представляет, проиграв уже во-втором раунде Векич 0-2. В Торонто, Азаренко стартовала с победы на Джорджи 2-0, и вот-второй раунд, будет ли вылет на этот раз столь быстрым, или же нет ? Ну соперница у беларуски не самая стабильная в результатах, поэтому, какие-то шансы у Азаренко, на победу тут определенно есть .

Д.Ястремская

Даяна, в текущем сезоне, взяла уже два трофея, один на грунте, другой на харде! Ну нужно конечное отметить что, турниры эти были крайне скромные, поэтому преувеличивать достоинство этих побед не стоит ! Ну а на турнирах по выше классом. Даяна, собственно очень схожа по результатами с своей соперницей по данному матчу. Так же, 2-й, 3-й раунд, и домой… В первом раунде текущего турнира обыграла Конту, победа конечное громкая ! Да никто собственно уже и не сомневается в том, что, украинка способна обыгрывать таких соперниц ! Не хватает пока стабильности ! Подправить вообщем немного психологию , и вот теннисиста топ-10 ближайшего времени готова !

Прогноз

С фаворитом этого матча определится очень сложно ! Старость против молодости , кто кого ? Как я уже сказал, результаты девушек по сезону достаточно схожи ! Но, согласитесь что, два пускай не больших но трофея, придает украинки небольшой статут фаворита этого матча !

Ставку я возьму такую : фора (+1,5 по сетам) на Ястримскую ! Ну , 0-2 украинка явно этот матч проиграть не должна! Минимум в третью партию Ястримская матч переведет, если и вовсе 2-0 выиграть не сможет.