Прогноз редакции на матч Слован Братислава — Дандолк

Прогноз и ставки Слован Братислава — Дандолк (07.08.19)

Слован Братислава

Славия вылетела из лиги чемпионов. Там драматичная история была в 2х матчевом противостоянии против Сутиески, кому интересно посмотрите статистику, рассказывать долго. Добавлю, что вылетела по пенальти. А тут сразу хочу отметить, что играют «красно-белые» очень результативно. В 24х из своих 30 последних матчей в разных турнирах они забивали по 2, а зачастую и больше голов.

Дандолк

Ирландский Дандолк сумел даже в лиге чемпионов добраться до 2го круга. В круге 1м выбив из турнира фк Рига. Но потом и сам был выбит Карабахом. Причём в Азербайджане ирландцы пропустили 3 мяча. Дандолк мало играет за пределами Ирландии. Так то у его с обороной всё в порядке. Ну это и не удивительно, он самый титулованный клуб своей страны 10ти кратный чемпион. А вот за пределами острова его оборонительные редуты, с соперниками относительно равными ещё как то держаться. Если же оппонент появляется более классный чем он сам, а в том, что Славия более классный и опытный соперник можно не сомневаться. То ирландская защита начинает ошибаться довольно часто.

Прогноз

8 раз стартовал Дандолк в квалификациях к лиге Европы. Однажды, в сезоне 16-17 впервые в своей истории пробился в групповой этап ( понятно, что последнее место там в группе занял). И пропустил за свою лиго-европовскую историю 72 мяча. Наверняка пропустит ещё парочку в Словакии.

У Слована нет ярких звёзд в составе. Хотя он очень интернационален. Присутствуют там и украинец и словенец и венгр и чехи и болгары и голландцы и даже бразилец с марокканцем и испанцем. И вот не смотря на такой легионерский отряд, Слован очень силён командной игрой. К примеру в стартовавшем чемпионате Словакии где сыграно всего 3 тура, в составе «красно-белых» уже отличались голами 7 футболистов. Есть и голеадор. Спорар . В прошлом первенстве забил 29 мячей в 30 матчах. И в этом сыграв 1 игру уже дважды отличился. Это в чемпионате. А ещё в ворота Фероникели в прошлом раунде л.е. забил. Так, что общими усилиями хозяева тут наверняка 2 банки гостям отгрузят.

Прогноз редакции на матч Слован Братислава — Дандолк

С приходом Яна Козака — крутого по словацким меркам специалиста — “Слован” стал оживать на глазах, продолжает победное шествие в обоих турнирах (чемпионат, ЛЕ), и в противостоянии с ирландским “Дандолком” выглядит более чем явным фаворитом. Даром что “лилейно-белые” — явный лидер чемпионата Ирландии последних лет (и в нынешнем сезоне идут первыми с неплохим отрывом), на клубном уровне, как и прочие представители своей страны, в Европе не представляет собой серьезной силы.

Ориентировочные составы на матч Слован — Дандолк

“Слован” (4-2-3-1): Грейф — Апау, Абена, Божиков, Де Марко — Ноно, Де Кампс — Даниэль, Хольман, Моха — Шпорар

Не сыграют: —

“Дандолк” (3-4-3): Роджерс — Хоар, Клири, Бойл — Гэннон, Маррей, Шилдс, Мэсси — Даффи, Хобан, Макграт

Не сыграют: —

Прогноз на матч Слован Братислава — Дандолк

“Небесно-голубые” после плачевного выступления в квалификации ЛЧ (вылет от черногорской “Сутьески”, еще при прежнем тренере), одержал 5 побед кряду при разнице мячей 13:2. В чемпионате “Слован” после трех туров возглавляет таблицу, в Лиге Европы на классе был пройден косовский “Фероникели”. Плюс ко всему, клуб из Братиславы — опытнейший европейский боец (более 140 международных матчей), в нынешнем десятилетии дважды заходил в группу ЛЕ, а с соперниками из Ирландии доселе очков не терял.

Коллектив Винни Перта также свалился в эту квалификацию из старшего евротурнира — без шансов сгорел “Карабаху”. За 4 игры “лилейно-белые” не забили ни разу: “Рига” была пройдена по пенальти. Вообще, европейские матчи “Дандолка” малорезультативны: в 6 последних было забито 8 мячей. Наш прогноз будет безжалостен к андердогу: хозяева с форой (-1.5) за 2.21.

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«Слован» — «Дандолк». Прогноз на матч 7 августа. Лига Европы УЕФА

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Представляем прогноз на матч полуфинала квалификации Лиги Европы, в котором 7 августа «Слован» принимает ирландский «Дандолк». Как завершится игра в Братиславе? – читайте в нашем материале.

Слован Бр

«Слован» в 21-й раз стал чемпионом Словакии, добыв за сезон 25 побед и пять ничьих, а отрыв от второго места составил 17 очков. В новом сезоне «небесно-голубые» стартовали с трех викторий, а в последнем туре разгромили «Сеницу» (3:0).

В квалификации Лиги чемпионов «Короли Братиславы» потерпели фиаско от «Сутьески», а в первом туре отбора Лиги Европы переиграли «Фероникели» с общим счетом 4:1.

Как долго пробудет в Лиге Европы ирландский чемпион?

«Слован» Братислава

В среду, 7 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, словацкий «Слован» на своем поле примет ирландский «Дандолк». Начало поединка — в 21:15 мск. Прогноз на



«Слован» оказался в Лиге Европы после вылета уже в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Словацкий чемпион проиграл черногорской «Сутьеске» в серии пенальти после двух матчей со счетом 1:1.





Зато успешно началось выступление команды во втором по значимости турнире Старого света. Во втором его раунде ей удалось пройти косовский «Фероникели» (4:1).









Удачно для клуба началась новая кампания и в национальном первенстве. По итогам трех туров он со стопроцентным показателем лидирует в турнирной таблице.











«Дандолк»



В этом сезоне еврокубков футболистам «Дандолка» приходится несладко. К примеру, в первом раунде Лиги чемпионов они с трудом прошли ФК «Ригу».





Выиграть удалось лишь во втором выездном матче, при этом в серии пенальти. Тем не менее, уже в следующей стадии на ее пути стал «Карабах» (4:1), хотя в Ирландии соперники разошлись миром 1:1.





В национальном первенстве у коллектива все отлично. Велики шансы, что он станет чемпионом и в сезоне-2019, где после 25-ти матчей его отрыв достигает в семь пунктов за 11 туров до конца.







Прогноз



Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,5.









Рекомендуем ставить на то, что «Слован» выиграет, и обе команды забьют за 3,3.



Прогноз на матч «Слован» – «Дандолк» (07.08.2019)

Футбол. Лига Европы. Квалификация.

«Слован» (Словакия) – «Дандолк» (Ирландия).

Братислава, 07.08.2019, «Тегельне поле», 21:15 (МСК).

1-й матч.

Словацкий «Слован» и ирландский «Дандолк» начнут противостояния в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы матчем в Братиславе. Рассмотрим прогнозы и варианты ставок на предстоящий матч.

«Слован»: в Лиге чемпионов не повезло

Как чемпион Словакии, «Слован» стартовал в нынешней кампании в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Там словацкий клуб провёл тяжелейшее противостояние с чемпионом Черногории футбольным клубом «Сутьеска». Обе игры завершились в ничью 1:1, в итоге победитель определился в серии послематчевых пенальти – «Слован» покинул турнир.

Соперники по квалификации Лиги Европы пока словакам достаются не столь мощные – во втором раунде «Слован» одолел косовский «Фероникели» 4:1 по сумме двух встреч (2:1, 2:0). «Дандолк» также не представляется непреодолимым барьером. Словаки по всем основным показателям в этом сезоне превосходят чемпиона Ирландии –это касается и атаки, и обороны. Так что, прогноз на проход «Слована» в следующий раунд вырисовывается сам собой…

«Дандолк»: у команды есть свой потолок

Ирландцы этот розыгрыш еврокубков уже могут записать себе в актив. Команда переиграла в первом раунде латвийскую «Ригу» (0:0, 0:0 (пенальти)), таким образом одержав редкую для себя победу на международной арене. Конечно, на повторение успеха сезона 2016/17, когда «Дандолк» добрался до группового этапа Лиги Европы, ставить не стоит. Во втором раунде квалификационного раунда ЛЧ против «Карабаха» можно было оценить текущую форму команды, как не самую лучшую.

Азербайджанцы, особенно в ответной игре, превзошли «Дандолк» по всем статьям, в частности обыграв ирландского чемпиона на своём поле 3:0, позволив нанести «Дандолку» только 4 удара по воротам за весь матч. Итог – 0:3, и вылет из ЛЧ, для ирландцев.

Ставить ли на «Дандолк» в противостоянии со «Слованом»? Нет. Скорей всего, всё станет ясно уже по итогу первого матча…

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

«Слован» превосходит «Дандолк» по всем статьям. 10, при 4,1 у соперника, голевых шансов в среднем за матч; 7 – 3,7 по ударам в створ, 22 – 16 по успешным отборам, 23 – 19 по обводкам… Короче говоря, фаворит очевиден, «Слован» банально лучше, чем «Дандолк» играет в футбол. В предстоящем матче не стоит прогнозировать ничего, кроме уверенной победы хозяев. Ставка –