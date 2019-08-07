Прогноз редакции на матч Истанбул Башакшехир — Олимпиакос

Прогноз, ставки и коэффициенты Башакшехир — Олимпиакос (07.08.19)

Истанбул Башакшехир – Олимпиакос. Прогноз на матч Лиги чемпионов от Дмитрия Мостового

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Дмитрия Мостового на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Истанбул Башакшехир – Олимпиакос.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Окана Бурука и Педро Мартинса назначено на 7 августа в 20:45 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Окана Бурука. Ставки на победу Истанбула принимаются с коэффициентом 2,54. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.11, а ставки на победу Дандолка принимают с коэффициентом 3.08.

Истанбул Башакшехир – Олимпиакос. Прогноз Дмитрия Мостового:

Я не очень близко знаком с ситуацией в турецком футболе, но, говорят, что «Истанбул» — проект Реджепа Эрдогана или близких к нему людей, созданный в противовес трём стамбульским грандам. С этим, в частности, связан столь быстрый взлёт «Башакшехира». В двух сезонах, включая прошлый, «Истанбулу» чуть-чуть не хватало до чемпионства, кроме того, клуб уже успел поиграть в группе Лиги Европы. Понятно, что цели на новый сезон – долгожданный титул и группа Лиги чемпионов. Денег на это не жалеют, достаточно посмотреть на состав, где много дорогих ветеранов: от Робинью и Гаэля Клиши до местных любимцев Арды Турана и Волкана Бабаджана. В общем, это далеко не «Виктория», которую «Олимпиакос» выбил в предыдущем раунде, на выезде добившись нулевой ничьей. «Истанбулу», в итоге, может не хватить командного опыта, но дома он будет пытаться победить любой ценой.

Ставка на матч Истанбул Башакшехир – Олимпиакос от эксперта БК «Олимп» Дмитрия Мостового:

Победа Истанбула (коэффициент 2,54), тотал голов Истанбула в матче больше 1-го (коэффициент 1,83).

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Привезет ли «Олимпиакос» из Турции приемлемый результат?

«Истанбул» Башакшехир

В среду, 7 августа, в первом матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов турецкая команда «Истанбул Башакшехир» на своем поле примет греческий «Олимпиакос». Начало встречи — в 20:45 мск. Прогноз на



«Истанбул Башакшехир» по итогам минувшего чемпионата Турции занял второе место, уступив первому «Галатасараю» всего лишь два очка.





«Оранжевые» долгое время лидировали в турецком первенстве, но не выдержали чемпионской гонки и позволили «золотисто-красным» не только себя догнать, но и перегнать.









После завершения чемпионата Турции (еще в конце мая) подопечные Окана Бурука затем проводили только товарищеские матчи, в которых только раз победили при двух ничьих и двух поражениях.









Как раз в последнем спарринге они встречались с греческим АЕКом, и эта встреча закончилась вничью со счетом 0:0.





В минувшем евросезоне стамбульцы принимали участие в Лиги Европы, где на стадии 3-го отборочного раунда были выбиты английским «Бернли» — 0:0 и 0:1 ОТ.







«Олимпиакос»



«Олимпиакос» также стал серебряным призером в своем внутреннем чемпионате. Пирейцы уступили пять очков ПАОКу.









В отличии от своего предстоящего противника, «легенды» в этом розыгрыше Лиги чемпионов уже успели пройти один квалификационный раунд.





Календарь и таблица Лиги чемпионов





На предыдущей стадии отбора «красно-белые» выбили чешскую «Викторию». В Плзене команды расписали безголевую ничью, а в Греции «Олимпиакос» разгромил своего оппонента со счетом 4:0.









44-кратный чемпион Греции в прошлом евросезоне добрался до 1/16 финала Лиги Европы, где был выбит киевским «Динамо». В Греции команды сыграли 2:2, а в Украине динамовцы победили 1:0.







Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос»



В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Истанбул Башакшехира» — 2.40, победа «Олимпиакоса» — 3.35, ничья — 3.10.





Прогнозируем, что более опытный еврокубковый боец «Олимпиакос» сможет привезти из Турции приемлемый для себя результат.





Истанбул Башакшехирспор — Олимпиакос. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (07.08.2019)

Истанбул Башакшехирспор — Олимпиакос. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (07.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Истанбул Башакшехирспор — Олимпиакос состоится в среду 7 августа в 20:45 (МСК) на стадионе Фатих Терим. В этой игре букмекеры отдают предпочтение Истанбулу, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. В прошлом сезоне турецкий клуб имел все шансы на то, чтобы стать чемпионом своей страны, но финишировал только вторым. В Лиге чемпионов он дебютировал в 2017 году, когда в третьем отборочном раунде прошел Брюгге (ничья 3:3 на выезде и победа 2:0 дома), а в отборочном плей-офф проиграл Севилье (поражение 1:2 дома и ничья 2:2 в гостях). В прошлом сезоне он в Лиге чемпионов не играл. Сейчас Истанбул готовится провести свой первый официальный матч в новом футбольном году. А вот его соперник уже провел пару поединков.

Олимпиакос стартовал со второго отборочного раунда и оказался сильнее чешской Виктории — ничья 0:0 в гостях и победа 4:0 дома. В прошлом сезоне, как и Истанбул, Олимпиакос не играл в Лиге чемпионов, а годом ранее он дошел до групповой стадии, но выступил неудачно — всего одно очко в компании с Барселоной, Ювентусом и Спортингом. Победа над Викторией в этом розыгрыше турнира позволила грекам прервать семиматчевую безвыигрышную серию в Лиге чемпионов, в ходе которой они потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью, а в четырех матчах не забивали ни одного гола. На выезде Олимпиакос не выиграл ни одного из четырех предыдущих поединков, потерпев три поражения. А из восьми последних матчей вдали от дома он выиграл только два и проиграл пять раз. Несмотря на это, эксперты сайта считают, что Олимпиакос избежит поражения в Турции. Более того, он вполне может добиться победы и потому выгодной будет ставка на его выигрыш с нулевой форой.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Истанбул Башакшехирспор — Олимпиакос:

Победа Истанбула — 2.25, ничья — 3.14, победа Олимпиакоса — 3.17.

Истанбул Башакшехирспор — Олимпиакос. Прогноз на матч (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 7 августа):

Победа Олимпиакоса с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется победа Истанбула 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на выигрыш Олимпиакоса с форой (0) принимаются с коэффициентом 2.39.

Прогноз редакции на матч Истанбул Башакшехир — Олимпиакос

Страсть, эмоции и огонь. Если бы мы придумывали афишу к двухматчевому противостоянию “Истанбула” и “Олимпиакоса” в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, то она была бы именно такой. Вы представляете, насколько горячо будет и в Турции, и в Греции во время этих игр? “Истанбул” в прошлом сезоне лидировал большую часть первенства, но на финише пропустил вперед “Галатасарай”, матч в Лиге чемпионов станет для них первым официальным в новом сезоне. “Олимпиакос” начал свой путь со второго раунда, выбив из турнира чешскую “Викторию Плзень” — 4:0 по сумме двух встреч.

Ориентировочные составы на матч Истанбул – Олимпиакос:

“Истанбул” (4-5-1): Гюнок — Бехич, Кайсара, Шеджу, Джан Кавечи -Текдемир, Вишча, Кривелли, Гульбрандсен, Понк — Робиньо

Не сыграют: —

"Олимпиакос" (4-2-3-1): Са — Мериа, Цимикас, Элабделлауи, Масурас — Поденсе, Семеду — Бухалакис, Гильерме, Вальбуэна — Герреро

Не сыграют: —

Прогноз на матч Истанбул – Олимпиакос:

И “Олимпиакос”, и “Истанбул” объединяет тот факт, что национальные чемпионаты в их странах стартуют только в конце августа. Однако греки уже провели две встречи, и физическая форма “красно-белых” не вызывала ни одного вопроса. Напротив, пиренейцы забили все 4 гола в ворота “Виктории” во втором тайме второго матча. О кондициях “Истанбула” говорить не имеет смысла. Но там, где не добегут турецкие игроки, помогут свои же болельщики. “Истанбул” – “Олимпиакос” – это не только борьба команд, но и сражение фанатов. Кто лучше? В этом противостоянии мы поставим на ничью с коэффициентом 3,3. Все будет решаться в Греции.

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«Истанбул Башакшехир» ‒ «Олимпиакос» 7 августа

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