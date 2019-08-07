«Базель» – ЛАСК. 07.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз, ставки и коэффициенты Базель — ЛАСК (07.08.19)

Лига чемпионов. Базель – ЛАСК. Георгий Черданцев ставит на хозяев поля

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Базель – ЛАСК.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Марселя Коллера и Вальерьена Исмаэля назначено на 7 августа в 21:00 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Марселя Коллера. Ставки на победу Базеля принимаются с коэффициентом 1,75. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 4.04, а ставки на победу ЛАСКа принимают с коэффициентом 4.56.

Базель – ЛАСК. Прогноз Георгия Черданцева:

Проходить дальше должен Базель, который уже заявил о своих намерениях играть в основном турнире, пройдя ПСВ. ЛАСК дебютирует в Лиге чемпионов, так что отсутствие опыта у соперника это тоже в пользу Базеля. Однако австрийский клуб очень хорошо начал сезон и просто так своему сопернику не сдастся. Здесь та же стратегия, что и в любом первом матче по системе дома/выезд, но эти две команды слишком результативно сейчас играют, чтобы остановиться и в этом матче выдать низ.

Ставка от эксперта БК «Олимп» Георгия Черданцева на матч Базель – ЛАСК:

Победа Базеля (коэффициент 1,75); тотал голов в матче больше 2,5 (коэффициент 1,64).

Анализируйте цифры и факты, изучайте спортивную статистику!

Базель — ЛАСК Линц. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (07.08.2019)

Базель — ЛАСК Линц. Прогноз, ставки на матч квалификации Лиги чемпионов (07.08.2019)

Матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов Базель — ЛАСК Линц состоится в среду 7 августа в 21:00 (МСК) на стадионе Сент-Якоб Парк. В этом матче явным фаворитом является Базель, которому букмекеры пророчат победу с разницей более, чем в один мяч. В минувшую субботу он обыграл на выезде Тун в чемпионате Швейцарии со счетом 3:2. Это была вторая подряд победа Базеля. А в целом с начала сезона он провел пять матчей, выиграв три из них и проиграв два других. В Лиге чемпионов Базель стартовал со второго отборочного раунда и оказался сильнее ПСВ — поражение 2:3 в гостях и победа 2:1 дома. В прошлом сезоне Базель проиграл во втором квалификационном раунде ПАОК. Сейчас продолжается его безничейная серия в турнире, насчитывающая 13 матчей — шесть побед и семь поражений. На своем поле Базель выиграл всего 4 из 13 предыдущих поединков, три раза сыграв вничью и шесть раз проиграв. Стоит добавить, что в восьми из десяти последних домашних матчей Базеля в Лиге чемпионов забивалось больше двух голов.

ЛАСК в субботу разгромил на выезде Аустрию в чемпионате страны со счетом 3:0. Это был его третий официальный матч с начала сезона и все три раза ЛАСК побеждал. В Лиге чемпионов он играет впервые и отсутствие опыта выступлений в этом турнире может помешать ему добиться положительного результата в противостоянии с Базелем. Тем не менее, специалисты сайта считают, что в первой игре против Базеля шансы ЛАСК недооценены и он вполне может избежать поражения. В данном случае можно сделать ставку на победу австрийцев с положительной форой (+1).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Базель — ЛАСК Линц:

Победа Базеля — 1.51, ничья — 4.24, победа ЛАСК — 5.58.

Базель — ЛАСК Линц. Прогноз на матч (Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 7 августа):

Победа ЛАСК с форой (+1). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 8.00). На втором месте по популярности победа Базеля 2:1 (коэффициент 8.50). Ставки на выигрыш ЛАСК с форой (+1) принимаются с коэффициентом 2.02.

«Базель» — «ЛАСК». Прогноз на матч 7 августа. Лига Чемпионов УЕФА

Мой прогноз

Предлагаем прогноз наших экспертов на поединок Лиги чемпионов, в котором 7 августа «Базель» принимает австрийский ЛАСК. Смогут ли гости удержать натиск титулованного швейцарского клуба? – ищите ответ в нашем материале.

Базель

20-кратный чемпион Швейцарии — «Базель» — в минувшем сезоне занял вторую строчку, а в новом турнире стартовал с поражения и двух побед. В последнем туре FCB обыграли «Тун» (3:2).

В первом туре квалификации Лиги чемпионов этого сезона в соперники «красно-синим» достался ПСВ, который швейцарский клуб успешно прошел, выиграв по сумме двух встреч, а мы дали правильный прогноз на эту игру.

«Базель» – ЛАСК. 07.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 3-й квалификационный раунд

«Базель» – ЛАСК

Базель. Стадион: «Санкт Якобс Парк». 07.08.2019. 21:30 (МСК)

В среду пройдет противостояние серебряных призеров национальных чемпионатов соседствующих стран – Швейцарии и Австрии. А именно между «Базелем» и ЛАСКом. Сумеет ли «Базель» обеспечить комфортное преимущество перед ответной игрой или ЛАСК вцепится в шанс прорваться в 4-й раунд квалификации ЛЧ?

Форма «Базеля»

«Базель» начал свой еврокубковый путь со 2-го квалификационного раунда, сенсационно переиграв ПСВ за счет голов на выезде. В первом матче «Базель» упустил ничью в концовке матча в Эйндховене и уступил со счетом 2:3, а в ответной игре «Базель» также вырвал победу в концовке – 2:1, чего оказалось достаточно для выхода в следующий раунд. Причем победный мяч забил голландский нападающий Рикки ван Волфсвинкел.

Во внутреннем чемпионате «Базель» сыграл 3 игры и одержал 2 победы и потерпел 1 поражение. Причем «Базель» дома проиграл обидчику «Спартака» 6-летней давности «Санкт-Галлену», который является середняком первенства, со счетом 1:2. Хотя на ту игру Марсель Коллер выпустил полурезервный состав из-за предстоящего ответного матча против ПСВ. А в прошлом туре «Базель» реабилитировался победой в гостях над будущим соперником «Спартака» в Лиге Европы «Туном» со счетом 3:2. На игру с «Туном» «Базель» играл в более оптимальном составе, но по сравнению с игрой против ПСВ половина основы не вышла на поле. Исходя из этого можно сделать вывод, что Лига чемпионов приоритетнее внутреннего первенства.

Форма ЛАСКа

ЛАСК – это представитель австрийской Бундеслиги, завершивший прошлый сезон на 2-м месте, пропустив вперед себя только неудержимого гегемона австрийского футбола последних лет «Ред Булл Зальцбург». Нынешний сезон ЛАСК начал с 2 побед в 2 играх. Сначала был переигран «Альтах» – 2:0, а затем небезызвестная питерскому «Зениту» «Аустрия» – 3:0. Как вы могли заметить, ЛАСК еще не израсходовал весь запал и обязательно навяжет борьбу «Базелю». Поэтому списывать со счетов этот малоизвестный австрийский клуб мы не рекомендуем

Коэффициенты букмекерских контор

Ставки и прогнозы

Из-за безызветсности австрийского клуба на международной арене «Базель» является явным фаворитом встречи. За победу хозяев букмекеры дают коэффициент 1,58. Но мы считаем, что ЛАСК недооценивают, хотя он начал сезон очень мощно. Поэтому мы готовы предложить вам следующую ставку –





Базель — ЛАСК 07.08.2019

Базель — ЛАСК 07.08.2019

06.08.2019 24 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на первый матч полуфинала квалификации Лиги Чемпионов, в котором между собой сыграют Швейцарский Базель и Австрийский ЛАСК. Эта встреча пройдет в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в предстоящую среду. Начало матча назначено на 21:00 по московскому времени.

П1 (1.57) Х (4.34) П2 (5.60) Базель ЛАСК Лига Чемпионов. Квалификационный раунд. Полуфиналы. Первый матч «Санкт-Якоб Парк». Базель 07.08.2019 21:00



Ориентировочные составы на матч Базель — ЛАСК

Базель : Базель: Омлин; Видмер, Сомерт, Альдерете, Петретта; Фрай, Баланта, Штокер, Дзуффи, Окафор; Айети. ЛАСК : ЛАСК: Шлагер; Траунер, Визингер, Шнегг, Ранфтль; Холанд, Михорль, Реннер, Гойгингер; Клаусс, Теттех.



История личных встреч

История личных встреч между Базелем и ЛАСКом не знает ни одного поединка. Предстоящая игра станет первой в противостоянии данных коллективов.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Базель уже не является лидером Швейцарского футбола. Прошлое внутреннее первенство этот клуб закончил на второй строчке, уступив чемпиону Янг Бойзу аж 20 очков. Тем не менее, этот факт не мешает Базелю демонстрировать достойный футбол в еврокубках. На прошлой стадии квалификации Базель переиграл мощный Голландский ПСВ, уступив сперва на выезде со счетом 2:3, но выиграв домашний матч 2:1. Теперь перед Базелем стоит более легкая задача, с которой он обязан справляться.

ЛАСК в своем первенстве тоже стал вторым. Тягаться с Зальцбургом не по силам ни одной команде в Австрии и ЛАСК не стал исключением. Но этот клуб заработал право попробовать себя в квалификации Лиги Чемпионов, что уже является достижением. К тому же, ЛАСК проповедует атакующий стиль игры, благодаря чему его матчи частенько становятся любопытным зрелищем. Этого мы ждем и в ближайшую среду.

Прогноз: Базель выиграет поединок. Он станет весьма результативным.

Интересные факты перед матчем

14 последних поединков с участием Базеля приносили тотал больше 2.5 голов. ЛАСК выиграл в пяти предыдущих гостевых поединках кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Базель — ЛАСК, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Базель — ЛАСК Ставка: Победа Базеля (П1) Коэфф: 1.57 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Базель — ЛАСК Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.67 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)