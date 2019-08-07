«Барыс» — «Ак Барс». 07.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч «Барыс» – «Ак Барс» (07.08.2019)

Хоккей. Кубок президента Республики Казахстан.

«Барыс» – «Ак Барс»

Арена: «Барыс-Арена» (Нур-Султан, Казахстан)

07.08.2019. 16:30 МСК.

В своём первом матче на домашнем турнире «Барыс» встретится с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом». Смогут ли подопечные Андрея Скабелки обыграть столь титулованного оппонента? Мы считаем, что нет!

Форма команды «Барыс»

В прошлом сезоне «Барыс» под руководством Андрея Скабелки играл в остроатакующий и яркий хоккей, что оказалось весьма неожиданным. Не изменили себе астанчане и в плей-офф, где в результативном противостоянии они смогли пройти «Торпедо» в первом раунде, но были остановлены «Авангардом» в полуфинале конференции. Важной задачей на межсезонье было сохранение своих легионеров, которые великолепно проявили себя в минувшем чемпионате, однако Мэттью Фрэттин и Патрис Кормье ушли в «Ак Барс», Андре Петерссон – в «Динамо», а Кевин Даллмэн и Брэндон Боченски завершили карьеры. Пополнили же состав «Барыса» голкипер Эдуард Паскуале, а также форварды Корбэн Найт, Ииро Пакаринен и Адам Хелевка.

Форма команды «Ак Барс»

В минувшем розыгрыше Кубка Гагарина «Ак Барс» не смог защитить титул, с треском проиграв в первом же раунде «Авангарду» – 0:4. На этом завершилась эпоха Зинэтулы Билялетдинова в качестве главного тренера казанцев. Новым рулевым стал Дмитрий Квартальнов, под которого и собиралась новая команда. Адам Рейдеборн, Микаэль Викстранд, Игорь Ожиганов, Кристиан Хенкель, Патрис Кормье и Мэттью Фрэттин – это лишь часть новичков «Ак Барса». Среди главных потерь межсезонья стоит отметить Владислава Подъяпольского, Рафаэля Батыршина, Андрея Маркова, Пола Постму, Роба Клинкхаммера, Антона Ландер, Иржи Секача и Александра Свитова. Чемпионский состав распался, теперь казанский клуб будет совершенно иным.

История личных встреч между «Барысом» и «Ак Барсом»

В рамках КХЛ команды провели между собой 34 очные встречи. На счету астанчан шесть побед, а казанцы были сильнее в 28 поединках. Разница заброшенных шайб также на стороне коллектива из столицы Татарстана – 121:62. В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала победу отпраздновали игроки «Ак Барса» – 4:3, а затем по буллитам сильнее были хоккеисты «Барыса» – 4:3.

Ставки и прогнозы от профессионалов

Противостояние «Барыса» и «Ак Барса» является одним из самых однозначных в КХЛ. В 34 очных встречах астанчане смогли обыграть казанцев лишь шесть раз (18%), что является крайне низким показателем. Сейчас Дмитрий Квартальнов строит новую команду, поэтому все игроки максимально мотивированы, чтобы получить место в составе. Андрей Скабелка отработал в Астане уже один сезон и имеет представление о большинстве своих подопечных, поэтому они могут планомерно готовиться к старту официальных матчей. История очного противостояния, уровень игроков и мотивация на стороне татарстанского коллектива, а сделать ставку на





Барыс

В это межсезонье Барыс потерпел очень значительные изменения: от названия до состава. Боченски, Петерссон, Фрэттин, Граховина, Кормье — это лишь краткий список тех, кто покинул Барыс, причем Фрэттин и Кормье перешли знаете куда? В Ак Барс. Причем на смену им пришли хоккеисты послабее: Корбан Найт из Филадельфии и Ииро Пакаринен, но изменения в составе, скорее, отрицательны. Конечно, в плей-офф коллектив из Нур-Султана забраться сможет, но о столь высоких местах, какие были у Барыса в прошлом первенстве, казахстанской команде даже мечтать не стоит, конкуренты по Востоку серьезно усилились. В отдельно взятом поединке с Ак Барсом Барысу рассчитывать не на что — казанцы сейчас очень сильны, как по составу, так и по организации игры…

Ак Барс

Казань же в прошлом сезоне достойно провела регулярный сезон, на дистанции татары очень сильны, однако в первом же раунде АК Барс вылетел 0-4 от Авангарда, ну кто в плей-офф не отлета от Авангарда в прошедшем сезоне? Да все, кроме ЦСКА. К тому же, казанцы уже успели провести первый товарищеские поединок против Нефтехимика, который Барсу удалось выиграть. Малыхин, Постма, Ландер, Секач, Попов, Свитов — список людей, ушедших из Ак Барса в это межсезонье, но и на смену им пришли очень классные исполнители: Фрэттин, Фисенко, Кормье, Билялов, Петров, уж руководство команды баланс держит. Как мне кажется, у казанской команды шансов на успех гораздо больше, чем у оппонента. Тонус, состав, история личных встреч — все в пользу казанского коллектив в этом противоборстве…

Прогноз

Как мне кажется, стоит присмотреться к победе гостей в этом поединке. Ак Барс в своем рукаве имеет все козыри, необходимые для победы в этом поедине. Букмекеры солидарны со мной — победа Казани или ничья в основное время!