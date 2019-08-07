«Уильямс» — «Мертенс». 08.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Уильямс С. — Мертенс

37-летняя Уильямс находится сейчас как раз в середине своей карьеры. Ну иначе не назовешь это по-другому. То, как играет Серена, просто восхитительно. Она совершенно не обращает внимание на свой возраст, на кортах играет очень расчетливо, берет чуть ли не все подачи. Одним словом, разницы между 25-летней Уильямс и 37-летней никакой нет. Сколько продержится на таком уровне американка, она и сама наверное не знает, но сколько бы не играла, она всегда будет опасным соперником

Статистическое превью на матч Серена Уильямс – Элисе Мертенс:

Уильямс выиграла четыре из пяти последних матчей. Победа прославленной американской теннисистки оценивается в 1,37

Мертенс две последние игры, которые выиграла, победила со счетом 2:1. На аналогичную победу бельгийки можно поставить за 4,50

Статистика личных встреч Серены Уильямс и Элисе Мертенс:

Впервые теннисистки сыграют друг против друга.

Прогноз на поединок Уильямс – Мертенс:

Мертенс вроде как играет неплохо и выиграла даже турнир в Дохе в этом году, но что-то в игре бельгийки не получается. После победу в Катаре, Мертенс вроде бы как должна была начать более уверенно, но вместо этого, ее игра ухудшилась, появились частые поражения, при этом совершенно не топовым теннисисткам. Так что к игре Мертенс, конечно есть вопросы, на которые Элисе сама должна дать ответ.

Даже в матче с Соснович, где Мертенс была явной фавориткой, у нее игра порой не получалась и пришлось играть все три сета. С такой игрой, против Серены играть бессмысленно. Наш прогноз: победа Уильямс с точным счетом 2:0 за 1,83

Сделать ставку без риска

Повторить





Прогноз на

матч

Серена Уильямс — Элиза Мертенс 7 августа

7 августа в Монреале состоится матч турнира WTA.

Прогноз на матч Серена Уильямс — Элиза Мертенс

Американка проведёт только пятый турнир за сезон, поэтому физика сестрёнки явно не на высоте. Да, на Уимблдоне дошла до финала, где проиграла Халеп, но то была плотная трава, на которой Серена убивала соперниц мужицкой мощью, а сейчас придётся бегать по резине в разы активнее. Возможно, ближе к US Open Уильямс раскачается, однако в Монреале не рекомендуем брать её победу: кроме подач и плотных ударов с места, Серена ничего не покажет, а этого для выноса девушки из топ-20 как-то маловато.