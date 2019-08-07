Прогноз и ставки Пол — Фоньини (08.08.19)

Прогноз редакции на матч Пол — Фоньини

Перед турниром в Монреале Фоньини провел совместную тренировку с Домиником Тимом, которая должна пойти итальянцу на пользу. Такой обмен опыта может получить далеко не каждый, ведь австриец один из лучших теннисистов мира. Но Томми Полу далеко даже до уровня Фабио, ведь американец только начинает свою карьеру и пока что не успел отличиться чем-то весомым. Зато заметно, как с каждым первенством молодой игрок прибавляет, так что его путь в теннисе обещает быть весьма интересным. В этот раз мы ожидаем его прогресса.

Статистическое превью на матч Томми Пол — Фабио Фоньини:

За последние 5 матчей Фоньини проиграл дважды. Поставить на поражение Фабио можно с коэффициентом 2,22

За последние 3 победы Пол лишь однажды не отдал сопернику сет. Поставить на победу Томми со счетом 2:1 можно за 4,65

Статистика личных встреч Томми Пола и Фабио Фоньини:

Ранее теннисисты не встречались

Прогноз на матч Пол — Фоньини:

Пол прошел уже два круга квалификации, причем его соперники по отборочному этапу были сильней, чем оппонент по основной сетке. Сперва Томми выбил Алексея Попырина и Ричардаса Беранкиса, а затем уже и канадца Шнера. Сейчас Фоньини станет для него первым серьезным противником в Монреале, поэтому неизвестно, как он справится с таким давлением. После Уимблдона Фабио провел уже три первенства, так что итальянец находится в хорошей физической форме и не должен сдавать назад. Ставим на П2 со счетом 2:0 за 2,52