Прогноз Чилич — Миллман (07.08.19), ставки и коэффициенты

М.Чилич

Ставить на минусовую хорвата становится все более опасным. Для Марина сезон складывается не лучшим образом и наряду с Александром Зверевым я бы назвал 2019 год самым неудачным в карьере топ теннисиста. Ни одного хорошего Мастерса, провальные выступления на ТБШ, что же, взять сет у Чилича сейчас может абсолютно каждый. И вроде бы закономерный фаворит в матче против Миллмана, но о какой форе в 4.5 гейма может идти речь? К тому же, после неудачно проведенного турнира в столице США?

Д.Миллман

Единсвенным успехом в карьере Миллмана так и останется победа над Роджером Федерером. Послее нее, до нее, никаких успехов у парня не было. Играет в туре продолжительное время, но так и не смог закрепиться хотя бы в топ 30. Более чем средний теннисист, обладающий, тем не менее, неплохой подачей и слишком мотивированный на Мастерсы. В его игре ключевую роль играет именно подача. Больше предложить австралиец ничего не может. Но в борьбе с Чиличем и этого может быть достаточно.

Прогноз

Регрессом игру хорвата все же назвать нельзя. Но на данный момент бороться за титул ему будет крайне сложно. При всем уважении к Марину, -4,5 на данный момент против парня с подачей это слишком большая минусовая фора. По обыкновению может отдать сет или взять победу на двух тай-брейках. В единственном очном противостоянии было три сета. Оптимальной ставкой считаю ставку на тотал больше.