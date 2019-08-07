7 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Канадец капитально проваливает сезон: не прорвался ни на одном «Мастерсе», а на «РГ» и Уимблдоне вылетел в первых кругах. Денис уже опустился на 10 строчек, а скоро покинет топ-50, поскольку ему защищать в конце года тонну очков, а он совершенно не в форме. Очень плохо двигается, неуверенно играет под сеткой, недостаточно глубоко заряжает с задней линии и вечно нервничает, добровольно ухудшая и без того печальный теннис. Против середняков получается доезжать на одних подачах, но сейчас играть с одним из лучших принимающих Тура, которому наплевать на 200 км/час первыми мячами.

Denis Shapovalov is PUMPED!



Д.Шаповалов

Шаповалов — представитель 32-ухлетний представитель канадского тенниса, 32-ая строчка в рейтинге АТР. Денис вылетел в первом раунде Уимблдона, проиграв в первом же раунде Беранкису 0-3. Канадец уже успел сыграть свой первый матч в Монреале — 2-0 был переигран Эрбер. Но сейчас Шаповалову предстоит испытание посерьезнее — по ту сторону корта будет 4-ая ракетка мира, австриец, Доминик Тим. Полтора года назад на харде Денис проиграл Тиму в двух сетах, сейчас, как мне кажется, ситуация для канадца еще сложнее. Да, в первом матче Денис переиграл Эрбера 2-0, но в какой форме сейчас Эрбер? В абсолютно ужасной, да и хардовик из француза просто ужасный. Как мне кажется, в этом матче канадский теннисист не имеет шансов на положительный результат…

Д.Тим

Доминик Тим очень блекло смотрелся на турнире в Гамбурге, где он уступил на стадии четвертьфинала Андрею Рублеву, проиграв два тай-брейка, однако в Китцбюэле австриец показал себя с лучшей стороны — Офнер, Андухар, Сонего и Рамос — никто из этих достаточно мощных грунтовиков не смог взять у Тима и сета, так что потихоньку Доминик втягивается в игровой ритм, соответствующий лучшей его форме. На харде в этом году Тим достаточно силен — в марте 2019 Доминик в финале турнира Индиан Уэллс переиграл в трех сетах Роджера Федерера. Думаю, что в этом поединке австрийский теннисист может рассчитывать на положительный для себя результат, уверен, Тим легко переиграет своего оппонента…

Прогноз

Как мне кажется, в этом поединке стоит присмотреться к победе австрийского теннисиста. Тим потихоньку набирает форму, а вот Шаповалов не самым лучшим образом играет в последнее время. Победа Доминика Тима!

Прогноз редакции на матч Шаповалов — Тим

А вот и тот матч, которого ждали многие любители тенниса. Денис Шаповалов против Доминика Тима. Уже во втором круге жребий подарил зрителям такую феерическую пару. Этот матч точно запомниться многочисленными хотшотами и прочими красивыми моментами. Тим буквально на днях выиграл грунтовый Кицбюэль, впервые взяв титул в родной Австрии. Игровая форма у Доминика сейчас просто великолепная. В Австрии он не отдал они одного сета своим соперникам. Здесь условия другие. Корты быстрее. Поддержка трибун точно будет на стороне зажигательного Шаповалова, который на этих кортах побеждал самого Надаля.

Статистическое превью на матч Денис Шаповалов — Доминик Тим:

Доминик Тим последние шесть из семи своих матчей выиграл. Поставить на его поражение от Шаповалова можно за 3,30.

Денис Шаповалов последние три из четырех своих матчей завершил на ТБ 22,5. Поставить на ТБ 22,5 и в этом матче можно за 1,90.

Статистика личных встреч Денис Шаповалов — Доминик Тим:

В очном противостоянии ведёт Доминик Тим со счетом 1-0. Последнюю личную встречу он выиграл со счетом 6:2, 6:3 в 2018 году. Матч проходил на турнире в Акапулько на харде.

Прогноз на поединок Шаповалов — Тим:

У Дениса Шаповалова был почти целый месяц, чтобы отлично подготовиться к домашнему Мастерсу. Кажется, что ему это удалось, хоть он и не столь уверенно разобрался с Эрбером в первом круге 6:3, 7:5. На матч против Тима он настроится максимально. В этом можно быть уверенным. Последний раз они с австрийцем играли больше года назад и тоже на харде. Тогда Тим легко выиграл через "низ". Сейчас форма Доминика также указывает на его легкую победу, но, кажется, что Шаповалов должен зарядится от местных фанатов так необходимой ему энергией, чтобы подарить нам долгий и красивый матч. Наш прогноз — ТБ 22.5 за 1.9.