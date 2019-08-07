ГазетаVB.ru - новости Нидерландов. Для всех кто интересуется что происходит на политической, спортивной и общественной арене Голландии. Идет набор авторов проживающих в Ротердаме и Гааге. Для сотрудничества пишите нам на почту krutlesha@yandex.ru
Запись от Авг 7, 2019 в 14:03 · by 0

Прогноз, ставки и коэффициенты Шаповалов — Тим (07.08.19)

Прогноз на
матч
Денис Шаповалов — Доминик Тим 7 августа

7 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Денис Шаповалов — Доминик Тим

Канадец капитально проваливает сезон: не прорвался ни на одном «Мастерсе», а на «РГ» и Уимблдоне вылетел в первых кругах. Денис уже опустился на 10 строчек, а скоро покинет топ-50, поскольку ему защищать в конце года тонну очков, а он совершенно не в форме. Очень плохо двигается, неуверенно играет под сеткой, недостаточно глубоко заряжает с задней линии и вечно нервничает, добровольно ухудшая и без того печальный теннис. Против середняков получается доезжать на одних подачах, но сейчас играть с одним из лучших принимающих Тура, которому наплевать на 200 км/час первыми мячами.


Материал

Прогноз, ставки и коэффициенты Шаповалов — Тим (07.08.19)

написан авторами сайта, копирование и тиражирование только с разрешения администрации.
Copyright © 2019 ГазетаVB — Новости Нидерландов. Все права принадлежат правообладателям.