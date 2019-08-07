«Надаль» — «Эванс». 07.08.19. Прогноз и ставки на матч

Р.Надаль

В отсутствии на турнире Новака и Роджера, в связи с ужасной формой Тима и Зверева, данный турнир не представляется особо интересным. Победитель известен заранее. Пусть даже Надаль не играл нигде после Уимблдона. Ни играл на харде с марта этого месяца. Навыков, да просто класса должно хватить испанцу чтобы разобраться со всеми в двух сетах. Да и соперников не видно. Что же, данный турнир превращается в пустую формальность.

Д.Эванс

А вот минусовую на Рафу в стартовом поединке я бы брать не стал. Во-первых, не совсем понятно в какой форме сейчас находится испанец, во-вторых, сам Эванс провел в Монреале уже три поединка и во всех трех одержал победу в трех сетах. Причем, в прошлом круге добился уверенной над де Минауром. В хорошей форме находится Дэниэль, хотя конечно же его успехи в первую очередь связаны с выступлениями на траве. Однако, побороться в одном из сетов, сильно не провалится во втором ему вполне по силам.

Прогноз

Отсутствие конкуренции с одной стороны может быть минусом. С другой же, Надаль начинает планомерную подготовку к ЮС ОПЕН уже сейчас. Эвансу конечно ничего не светит. Но может быть и Рафа постарается этот матч провести с прицелом на будущие поединки и проверит свои слабые стороны. Предположу что на старте турнира громить испанец все же никого не будет. Жду борьбы.