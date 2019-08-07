Прогноз и ставки Гаске — Нисикори (07.08.19)

Прогноз редакции на матч Гаске — Нисикори

В прошлом круге Гаске без проблем разобрался со своим соотечественником Бенуа Пером, что кажется очень неожиданным исходом того противостояния. В этот Ришар снова аутсайдер против Нисикори, но японец вряд ли сильно напугал француза. Тем более, Кей не появляся на корте с Уимблдона и в какой он находится форме — большой вопрос. Не факт, что посеян под пятым номером в Монреале будет в нужных кондициях.

Статистическое превью на матч Ришар Гаске — Кей Нисикори:

За последние 5 матчей Гаске проиграл трижды. Поставить на поражение Ришара можно за 1,31

Последние 2 победы Гаске одержал со счетом 2:0. Поставить на победу Ришара со счетом 2:0 можно за 6,41

Статистика личных встреч Ришара Гаске и Кея Нисикори:

История очного противостояния теннисистов длится уже 12 матчей. Явным лидером этой пары является Гаске, который выиграл у Нисикори 8 раз. Кей пытается исправить статистику и последние 2 игры брал победу

Прогноз на матч Гаске — Нисикори:

В этом сезоне Нисикори выступает крайне редко, на что есть свои причины. Такая нестабильность вряд ли приведет к успеху, но мы и не ждем победы Кея на этом турнире. Даже Гаске способен будет взять победу у японца, но рисковать также не стоит. Все-таки потенциал у представителя Азии намного выше, но его подводит плавающее по волнам состояние. Как физическое, так и моральное. Ставим на победу Гаске с форой (+4) за 1,83

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Прогноз на

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Ришар Гаске — Кэй Нисикори 7 августа

7 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.

Прогноз на матч Ришар Гаске — Кей Нисикори

Француз обыграл соотечественника Пэра в первом круге, но ничего выдающегося не показал: он просто перебрасывал мячи, а Бенуа дарил на ровном месте. Гаске не тащила подача (почти во всех геймах была борьба), атаки не проходили, под сеткой Ришар выиграл только половину очков, движение — вновь на уровне черепахи.