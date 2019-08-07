Прогноз и ставки Гаске — Нисикори (07.08.19)
Прогноз редакции на матч Гаске — Нисикори
В прошлом круге Гаске без проблем разобрался со своим соотечественником Бенуа Пером, что кажется очень неожиданным исходом того противостояния. В этот Ришар снова аутсайдер против Нисикори, но японец вряд ли сильно напугал француза. Тем более, Кей не появляся на корте с Уимблдона и в какой он находится форме — большой вопрос. Не факт, что посеян под пятым номером в Монреале будет в нужных кондициях.
Статистическое превью на матч Ришар Гаске — Кей Нисикори:
За последние 5 матчей Гаске проиграл трижды. Поставить на поражение Ришара можно за 1,31
Последние 2 победы Гаске одержал со счетом 2:0. Поставить на победу Ришара со счетом 2:0 можно за 6,41
Статистика личных встреч Ришара Гаске и Кея Нисикори:
История очного противостояния теннисистов длится уже 12 матчей. Явным лидером этой пары является Гаске, который выиграл у Нисикори 8 раз. Кей пытается исправить статистику и последние 2 игры брал победу
Прогноз на матч Гаске — Нисикори:
В этом сезоне Нисикори выступает крайне редко, на что есть свои причины. Такая нестабильность вряд ли приведет к успеху, но мы и не ждем победы Кея на этом турнире. Даже Гаске способен будет взять победу у японца, но рисковать также не стоит. Все-таки потенциал у представителя Азии намного выше, но его подводит плавающее по волнам состояние. Как физическое, так и моральное. Ставим на победу Гаске с форой (+4) за 1,83
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Прогноз на
матч
Ришар Гаске — Кэй Нисикори 7 августа
7 августа в Монреале состоится матч турнира АТР.
Прогноз на матч Ришар Гаске — Кей Нисикори
Француз обыграл соотечественника Пэра в первом круге, но ничего выдающегося не показал: он просто перебрасывал мячи, а Бенуа дарил на ровном месте. Гаске не тащила подача (почти во всех геймах была борьба), атаки не проходили, под сеткой Ришар выиграл только половину очков, движение — вновь на уровне черепахи.
Gasquet/@richardgasquet1 / (info — @zbikdawid ) (
Р.Гаске
Гаске — представитель французской федерации тенниса, 66-ая ракетка мира. Свой первый матч в Монреале Ришар уже провел — был переигран соотечественник Бенуа Пэр, причем фаворитом в том матче был именно Бенуа, однако ни сета Пэр забрать у Ришара не смог. Стоит отметить тот факт, что Гаске смотрелся достаточно сильно, ну оно и понятно — тонус растерять француз не успел, ведь по грунтовой части турнира Ришар прошелся, сыграв на каждом из турниров по одному-два матча. Также стоит отметить тот факт, что Гаске и Нисикори играли между собой достаточно часто, причем большинство поединков происходило именно на твердом покрытии и тут у Гаске есть ощутимое преимущество — 6 из 7-ми матчей между Нисикори и Ришаром закончились победами француза, думаю, что и сегодня если Гаске и проиграет, то не разгромно уж точно…
К.Нисикори
Кей Нисикори проводит, пожалуй, лучший отрезок в сезоне, правда, как мне кажется, в этом матче у японца могут возникнуть некоторые проблемы. Последний свой матч на харде Нисикори провел в марте 2019 года и тогда Кей проиграл Лайовичу, который априори хорошим хардовиком не является. К тому же, после Уимблдона японский теннисист еще не играл, форму он, наверняка, растерять не успел, к тому же, турнир в Монреале не является ключевым, на нем отлично выступить Нисикори вовсе не обязательно. В этом матче японец — фаворит, но не столь очевидный, каким его ставят букмекеры, думаю, что в этом поединке Кей не победит очень просто, уж в пять геймов японцу точно не получится выиграть…
Прогноз
Думается мне, что в этом матче все не столь очевидно. Нисикори, безусловно, обладает высоким классом, однако и Гаске — далеко не подарок, особенно на харде, об этом говорит и история личных встреч на твердом покрытии. Поставлю на то, что разгрома в матче не будет: фора Ришара +4!