Прогноз и ставки Мария — Осака (08.08.19)

Прогноз на

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Татьяна Мария — Наоми Осака 8 августа

8 августа в Торонто состоится матч турнира WTA.

Прогноз на матч Татьяна Мария — Наоми Осака

Немка наглухо проваливает сезон и за полгода скатилась вниз на 30 позиций. Зимой Татьяна перенесла операцию, плохо подготовилась, поэтому сейчас еле двигается, вообще не успевает за мячами и сливает всем на свете, кто хоть как-то умеет махать ракеткой. В Торонто Мария проскочила квалификацию, воспользовавшись совсем смешной сеткой, а дальше удачно хлопнула Чжэн Сайсай, которая накануне слишком устала в парном матче.

Наоми хорошо начала, оформила много дальних проходов в начале года, но последние два месяца не складываются: «РГ» — вылет в третьем круге, Уимблдон — в первом же. Перед Монреалем японка не играла больше месяца, а тренировалась в США на харде, проводила спарринги и закладывала базу на US Open. Сейчас у Осаки определённо будут проблемы с точностью, но зато она окажется гораздо подвижнее Марии, а это важнее: за полчаса японка пристреляется и в итоге легко доведёт матч до победы.

Прогноз: победа Наоми Осаки со счётом 2-0 по партиям за коэффициент 1,65 в БК «Леон»

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