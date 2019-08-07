Прогноз Брэди — Халеп (07.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Брэди – Халеп

Матч женского теннисного турнира в Торонто Дженнифер Брэди — Симона Халеп. Для чемпионки Уимблдона румынки Халеп это первый матч на харде после трвяного сезона. Но Симона действущая чемпионка турнира в Торонто. Я думаю, что Халеп без раскачки возьмется за дело. Тем более соперница не должна создать непреодолимых проблем для румынки. Брэди пробилась в основную сетку из квалификации и хотя уже прибилась к корту , мастерства ей не хватит. Мой прогноз победа Халеп.

Д.Брэди

Брэди в этом сезоне именно на харде показывает свою лучшую игру. Имеет статистику 20 побед и 9 поражений. В последней игре просто разгромила Младенович со счетом (6-1;6-2). Обладает отличным приемом, и не совершает не вынужденных ошибок.